বিবিসি সিরিজের বাইরে সম্পাদিত আরেক ‘মাস্টারচেফ’ প্রতিযোগী

দ্বিতীয় প্রতিযোগী বিবিসির বর্তমান মরসুমের বাইরে সম্পাদনা করতে বলেছিলেন মাস্টারচেফ।
এটি আরেক প্রতিযোগী, সারা শফি অনুসরণ করে বলেছে যে তারা বরখাস্ত স্বাগতিক গ্রেগ ওয়ালেস এবং জন টরোডের অভিযোগ করার পরে ব্রিটিশ শোয়ের মরসুমের বাইরে সম্পাদিত হয়েছিল। বিবিসি নিউজ প্রথম দ্বিতীয় প্রতিযোগী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটি প্রতিবেদন নিয়ে প্রথম হয়েছিল।
“অন্য একজন অবদানকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি দেওয়া তারা অন্তর্ভুক্ত না হতে চান,” বনিজয় যুক্তরাজ্যের একজন মুখপাত্র বলেছেন, যা সহায়ক সংস্থা শাইন টিভির মাধ্যমে এই সিরিজটি তৈরি করে। “আমরা অবশ্যই তাদের ইচ্ছা গ্রহণ করেছি এবং তাদের শো থেকে সম্পাদনা করেছি।”
এটি বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তি সনাক্ত না করতে বলেছে এবং প্রযোজকরা সেই ইচ্ছাকে সম্মান করছেন।
ওয়ালেস এবং টরোড উভয়ই তদন্তের পরে দীর্ঘকাল ধরে চলমান রন্ধনসম্পর্কীয় প্রতিযোগিতা শো থেকে আগত ছিল যা প্রাক্তনদের অন-সেট আচরণটি দেখেছিল। ওয়ালেসের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৩ টি অভিযোগ করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি অবাঞ্ছিত শারীরিক যোগাযোগ সহ অর্ধেকেরও বেশি বহাল রয়েছে, অন্যদিকে তদন্তের পরে টরোডকে ফায়ারিং লাইনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমন দাবি বহাল রেখেছিলেন যে তিনি ২০১ 2018 সালে বর্ণবাদী শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।
ওয়ালেস, যিনি অটিজম করেছেন, তিনি ধারাবাহিকভাবে তার কথিত কর্মের তীব্রতা হ্রাস করেছেন এবং একজন আইনজীবীকে তার দৃ such ়তার পক্ষে সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তিনি প্রতিবন্ধী বৈষম্যের শিকার। তিনি সম্প্রতি সান পত্রিকাটিকে বলেছিলেন যে তিনি লোকদের বিরক্ত করার জন্য “খুব দুঃখিত”, তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “গ্রোপার নন, যৌন কীট বা ফ্ল্যাশার নন।”
টরোড বলেছেন যে এই ঘটনার “কোনও স্মৃতি” নেই যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি মারাত্মক বর্ণবাদী শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এর ব্যবহারকে “সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছেন।
বিবিসি এই মৌসুম সম্প্রচারের জন্য মারাত্মক আগুনে পড়েছে, যা স্বাগতিকদের বরখাস্তের পরে চালু হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের পাবলিক ব্রডকাস্টার দাবি করেছেন যে শোতে প্রতিযোগিতা করে এমন অপেশাদার শেফদের সমর্থন রয়েছে।
সম্প্রচারক বলেছেন, “গত বছর চিত্রায়িত হওয়া সিরিজটি দেখানোর ক্ষেত্রে, এটি উভয় উপস্থাপকের বিরুদ্ধে সমর্থনমূলক অনুসন্ধানের গুরুতরতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কোনওভাবেই হ্রাস করে না,” সম্প্রচারক বলেছেন। “তবে, আমরা বিশ্বাস করি যে এই সিরিজটি সম্প্রচার করা এই রান্নাগুলি যারা প্রক্রিয়াটিকে এত কিছু দিয়েছেন তাদের পক্ষে করা সঠিক কাজ। আমরা চাই যে তারা যথাযথভাবে স্বীকৃত হোক এবং শ্রোতাদের সিরিজটি দেখার পছন্দটি দেবে।”
নতুন মরসুমটি এই মাসের শুরুর দিকে শুরু হয়েছিল, তবে ভারী সম্পাদিত হয়েছে। টরোড, ওয়ালেস এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকগুলি রসিকতা এবং ট্রেডমার্ক ব্যানার অপসারণ করা হয়েছে, আরও একটি জীবাণুমুক্ত উত্পাদন পিছনে ফেলে। আইরিশ শেফ আনা হিউজেস ওয়ালেসকে মরসুমের পরবর্তী পর্বগুলিতে প্রতিস্থাপন করবেন। গত বছরের নভেম্বরে চিত্রগ্রহণ করার পরে, ওয়ালেসের অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে ছিল।
শাইন টিভি জিজি প্রযোজনার পাশাপাশি শোটি তৈরি করে, প্রযোজনা ঘর মাস্টারচেফ স্রষ্টা ফ্রাঙ্ক রডডাম, যিনি সম্প্রতি ডেডলাইনকে বলেছিলেন যে তিনি দুর্ব্যবহারের ঝড়ের দ্বারা “দুঃখিত” হয়েছিলেন “কারণ এটি একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠান এবং এটি প্রচুর লোকের কাছে প্রচণ্ড আনন্দ এনেছে।”