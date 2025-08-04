বিবি এবং আবির মানে কি

আপনি কীভাবে একটি জীবনে এক বছর পরিমাপ করবেন … বা বরং অনেক দিন আগে অনেক দূরে একটি গ্যালাক্সিতে? বছরের পর বছর ধরে, মূলরেখা “স্টার ওয়ার্স” চলচ্চিত্রগুলি কোনও আনুষ্ঠানিক ইন-ইউনিভার্সি ক্যালেন্ডারকে আটকায়, পরিবর্তে যখন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ঘটনা ঘটে তখন কেবল উল্লেখ করে। উদাহরণস্বরূপ “প্রথম পর্ব – দ্য ফ্যান্টম মেনেস” এবং “পর্ব দ্বিতীয় পর্বের আক্রমণ” এর মধ্যে 10 বছর রয়েছে এবং উদাহরণস্বরূপ, “তৃতীয় পর্ব – সিথের প্রতিশোধ” এবং “পর্বের চতুর্থ – একটি নতুন আশা” এর মধ্যে 19 বছর রয়েছে। পটভূমিতে, তবে – উত্স বই, প্রসারিত ইউনিভার্সের গল্প, ভিডিও গেমস ইত্যাদি – ভক্তরা আরও অনেক আনুষ্ঠানিক সময়রেখা খুঁজে পেতে পারেন।
বছরের পর বছর ধরে, বিশেষত যেহেতু ডিজনি ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্জন করেছে, সেই ক্যালেন্ডার সিস্টেমটি আরও বেশি করে বড় “স্টার ওয়ার্স” প্রকল্পগুলিতে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, “অ্যান্ডোর” গল্পটি মূল ট্রিলজির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বহু অনুষ্ঠানে পর্দায় বছরটি ছুঁড়ে ফেলেছে: “5 বিবিওয়াই,” “4 বিবিওয়াই,” ইত্যাদি। যারা জানেন না তাদের জন্য, “বিবি” এর অর্থ “ইয়াভিনের যুদ্ধের আগে”। এর সমকক্ষ, “অ্যাব”, ইয়াভিনের যুদ্ধের পরে “এর অর্থ দাঁড়ায়।” যেমন বোঝানো হয়েছে, বিসিই/সিই বা বিসি/বিজ্ঞাপন ক্যালেন্ডারের জন্য এই স্ট্যান্ড-ইনগুলি “একটি নতুন আশা” এর ঘটনাগুলি ব্যবহার করে-বিশেষত, প্রথম ডেথ স্টারের ধ্বংস-কেন্দ্রের পয়েন্ট হিসাবে অন্যান্য সমস্ত গ্যালাকটিক ইভেন্টগুলি ডায়াল করা হয়।
দীর্ঘ সময়ের জন্য, এই ক্যালেন্ডারটি কেবলমাত্র ইউনিভার্সি ডেটিং সিস্টেমের পরিবর্তে বাস্তব বিশ্বে আমাদের জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে বোঝানো হয়েছিল। আবার, যদিও এটি ডিজনি যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, “স্টার ওয়ার্স” লোরের মধ্যে আরও অনেকগুলি ক্যালেন্ডার রয়েছে, তবে বিবিওয়াই/এবিওয়াই সিস্টেমের মতো একইভাবে ভক্তদের মধ্যে কেউ ধরা পড়েনি।
ইয়াভিনের যুদ্ধের আগে এবং পরে
বিবিওয়াই এবং অ্যাবি প্রথম ওয়েস্ট এন্ড গেমসের “স্টার ওয়ার্স: দ্য রোলপ্লেিং গেম” -তে ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পরিচয় হয়েছিল। এটি এমন এক সময় ছিল যখন ডিজনি এবং লুকাসফিল্ম দ্বারা ডাব করা হয়েছে বলে প্রসারিত মহাবিশ্ব, বা স্টার ওয়ার্স কিংবদন্তিগুলি নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হতে শুরু করেছিল (কোনও পাং উদ্দেশ্য নয়)। তীমথিয় জহনের “থ্রাউন” বা “উত্তরাধিকারী থেকে সাম্রাজ্য” ট্রিলজির মধ্যে, “জেডির গল্পগুলি” (যা জেডি এবং সিথের প্রাচীন উত্সগুলি অনুসন্ধান করেছিল) এবং অন্যান্য অনুরূপ গল্পগুলির মধ্যে, জর্জ লুকাসের মূল ট্রিলজিতে কেবল আলগাভাবে সংজ্ঞায়িত করা মহাবিশ্বটি পুরোপুরি আরও বিশদভাবে পরিণত হতে শুরু করেছিল।
আপনি যখন কোনও ট্যাবলেটপ রোলপ্লেিং গেমের জন্য উত্স বই এবং রেফারেন্স উপকরণগুলি খসড়া করছেন, তখন এটি একটি কংক্রিট ক্যালেন্ডার মনে রাখতে সহায়তা করে। লুকাস যেমন তার নিজের “স্টার ওয়ার্স” টাইমলাইন বরং অস্পষ্ট রেখেছিলেন, তাই ইইউ সৃজনশীলরা এই ব্যবধানে ভরা। এটি, পরিবর্তে, বিবিওয়াই/এবিওয়াই ডেটিং সিস্টেমটি ভক্তদের সাথে ধরা পড়েছিল এবং এক ধরণের মান হিসাবে পরিণত হয়েছিল, যদিও ইইউর অদ্ভুত প্রকৃতির কারণে সর্বদা কিছুটা বিভ্রান্তি ছিল।
ক্যালেন্ডারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে “একটি নতুন আশা” ব্যবহার করা সবেমাত্র বোধগম্য বলে মনে হয়েছিল, যদিও এর অর্থ বর্তমান ক্যাননে “অ্যাবি” এর চেয়ে অনেক বেশি “বিবি” রয়েছে। ডিজনি তার বর্তমান “স্টার ওয়ার্স” টাইমলাইনে প্রথম ডেথ স্টার ধ্বংসের বাইরে 50 বছরেরও কম সময় পেরিয়ে গেছে, এবং যদিও কিছু ইইউ/কিংবদন্তি গল্পগুলি বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সেই ধারাবাহিকতা এখনও অতীতের মতো ভবিষ্যতে যতদূর যায় নি। ওল্ড প্রজাতন্ত্রের যুগ এবং টাইমস এর আগে প্রাক এবং ডিসিজনি-পরবর্তী উভয় ক্যাননগুলিতে ক্যালেন্ডারের একটি বিশাল অংশ তৈরি করে হাজার হাজার বছর পিছনে।
স্টার ওয়ার্সের আরও অনেক ক্যালেন্ডার রয়েছে তবে সেগুলি খুব কমই ব্যবহৃত হয়
যেমনটি আমি আগেই বলেছি, বিবিওয়াই/এবিওয়াই ক্যালেন্ডারটি মূলত ভক্তদের জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে বোঝানো হয়েছিল, সর্বজনীন চরিত্রগুলি নয়। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান ক্যাননের চরিত্রগুলি দ্বারা রেফারেন্সযুক্ত আরও বিভিন্ন ক্যালেন্ডার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইম্পেরিয়াল ক্যালেন্ডার সহ, যা সাম্রাজ্যের গঠনটিকে কেন্দ্রীয় স্পোক হিসাবে ব্যবহার করে এবং করুস্যান্ট রেকনিং ক্যালেন্ডার, যা “আন্ডোর” তে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে, ডিজনি টাইমলাইনটিকে উচ্চ প্রজাতন্ত্র, ওল্ড প্রজাতন্ত্র, সাম্রাজ্যের রাজত্ব ইত্যাদির মতো পৃথক যুগে বিভক্ত করেছে।
এত বড় একটি গ্যালাক্সিতে এটি স্বাভাবিক যে দিন, এক বছর বা কেবল সময়ের মহাজাগতিক সময় পরিমাপের বিভিন্ন উপায় থাকবে। এটি বলেছিল, বিবিওয়াই/এবিওয়াই কনভেনশনটি আরও সম্প্রতি প্রকৃত “স্টার ওয়ার্স” মহাবিশ্বে প্রবেশ করেছে।
রিয়েল-ওয়ার্ল্ড লেখক ক্রিস কেম্পশালের “দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য গ্যালাকটিক সাম্রাজ্য” বইটি কাল্পনিক লেখক বিউমন্ট আত্মীয়কে দায়ী করা একটি মহাবিশ্ব ইতিহাস বই হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই বইটিতে, প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিরোধের সাথে কাজ করা ian তিহাসিক আত্মীয়ের চরিত্রটি বিবিওয়াই/আবি ক্যালেন্ডার গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, প্রথম ডেথ স্টারের ধ্বংস হিসাবে, তাঁর চোখে স্পষ্টতই বৃহত্তর গ্যালাক্সির ইতিহাসকে দুটি স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত করেছেন। বইটি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে যে এই পদক্ষেপটি বিতর্কিত হতে পারে, ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে কিছু মতবিরোধ এবং সরকারী ক্যালেন্ডার সিস্টেম সম্পর্কিত অনুরাগকে মজাদার করে তোলে।