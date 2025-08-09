You are Here
বিবেক আন্তঃ-মেডিকেল ফলাফলের ঘোষণা দেয়; মেয়েরা শীর্ষ অবস্থান সুইপ
বিবেক আন্তঃ-মেডিকেল ফলাফলের ঘোষণা দেয়; মেয়েরা শীর্ষ অবস্থান সুইপ



বার্ষিক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র সমাধান করার ছবি ফাইল করুন। - পিপিআই
বার্ষিক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র সমাধান করার ছবি ফাইল করুন। – পিপিআই

মধ্যবর্তী শিক্ষা বোর্ড করাচি (বিআইইকে) এইচএসসি পার্ট -২ বিজ্ঞানের প্রাক-মেডিকেল বার্ষিক পরীক্ষা 2025 এর ফলাফল ঘোষণা করার কারণে মহিলা শিক্ষার্থীরা শীর্ষ তিনটি পদে স্থান পেয়েছে।

ফলাফলের ঘোষণা দিয়ে বিইকের চেয়ারম্যান ফকির মুহাম্মদ লখো বলেছিলেন যে বাহরিয়া কলেজ কারসাজের মুহাম্মদ খালিদের কন্যা ফাতিমা সিদ্দিকী এ -১০ গ্রেড সুরক্ষিত করে ১,০২১ টির মধ্যে ১,০২১ নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থানটি মুনাজা খান, মুবাশির হাসানের কন্যা, বাহরিয়া কলেজ করসাজের, ১,০১16 নম্বর (এ -১ গ্রেড) নিয়ে, আর ইমারজিং টেকনোলজিস কলেজ থেকে নাবিদ সরওয়ারের কন্যা আনুশা নাভেদ ১,০১৫ নম্বর (এ -১ গ্রেড) নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

– তারা উভয়

পরীক্ষার নিয়ামক জারিনা রশিদ বলেছেন, পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত ২৮,২৯৯ জন প্রার্থী, যার মধ্যে ২ 27,৩৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোট 15,572 প্রার্থী পাস করেছেন, সামগ্রিক পাস শতাংশের সাথে 56.99। এর মধ্যে, 1,998 এ -1 গ্রেড, 3,471 এ গ্রেড, 4,070 বি গ্রেড, 4,095 সি গ্রেড, 1,878 ডি গ্রেড এবং 60 ই গ্রেড সুরক্ষিত করেছে।

বিআইকে চেয়ারম্যান সফল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে বাবা -মা, শিক্ষক এবং মিডিয়া উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত গোষ্ঠীর ফলাফল ঘোষণার পরে পজিশনধারীদের সম্মান জানাতে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

