‘বিভ্রান্তিকর’ মানুষ স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়বদ্ধ নয়, বিসি আদালতের বিধি

বিসি সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে খ্রিস্টপূর্ব এক মরিচ, যিনি ২০২৪ সালে তাঁর স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করেছিলেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল, যখন সহিংস হত্যার ঘটনা ঘটেছিল, তাকে তার হত্যার জন্য অপরাধমূলকভাবে দায়ী নয় বলে খুঁজে পেয়েছিল।
বুধবার অনলাইনে পোস্ট করা আদালতের রায় জানিয়েছে যে এখন 70০ বছর বয়সী জোসেফ বার্কিউ তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন, যাকে প্রকাশনা নিষেধাজ্ঞার আওতায় নামকরণ করা যায় না, এবং বিশ্বাস করে যে তিনি এই দম্পতিকে টার্গেট করা লোকদের দ্বারা নির্যাতন বা ধর্ষণ করা থেকে “তাকে বাঁচাচ্ছেন”।
এটি বলছে যে বার্কিউ একজন যন্ত্রবিদ হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং তার চাকরি থেকে বেতন না পাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ নিয়ে “ব্যস্ত” হয়ে পড়েছিলেন এবং হত্যার নেতৃত্বে অস্বাভাবিক এবং ভৌতিক উপায়ে অভিনয় শুরু করেছিলেন।
আদালত কীভাবে ‘অপরাধমূলকভাবে দায়বদ্ধ নয়’ সংজ্ঞায়িত করে?
এই রায়টি বলেছে যে এই দম্পতি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সাথে বাস করতেন, যিনি 8 ই জানুয়ারী এবং 12 জানুয়ারী, 2024 -এ তার বাবার “উদ্ভট আচরণ” এর উপরে পুলিশকে ডেকেছিলেন, তবে অফিসাররা স্থির করেছিলেন যে তিনি “মানসিক স্বাস্থ্য আইনের অধীনে কেউই এই মানদণ্ডটি পূরণ করেননি কারণ কেউই ইঙ্গিত করেননি যে তিনি নিজের বা অন্য কারও কাছে তাত্ক্ষণিক ঝুঁকি উপস্থাপন করেননি।”
আদালতের রায়টি বলেছে যে বার্কিউ তার স্ত্রীকে মাটিতে নিয়ে যাওয়ার আগে তাকে ছুরিকাঘাত করে ছুরি দিয়ে তার স্ত্রীকে আক্রমণ করেছিলেন এবং তিনি পুলিশকে “চরম সঙ্কটে” ডেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাকে বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং “সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন।”
এই রায়টি বলেছে যে বার্কিউ তার ছেলের আঁকড়ে ধরে মুক্ত হয়ে আরও একটি ছুরি পেয়েছিল, তার স্ত্রীর গলা কেটে ফেলেছিল এবং তার পুত্রকে কেটে ফেলেছিল, যিনি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং আদালত দেখতে পেল যে তিনি একটি মানসিক ব্যাধি দ্বারা ভুগছেন যার মধ্যে “বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস” অন্তর্ভুক্ত ছিল যা তাকে “জেনে রাখা যায় না যে তার কাজগুলি নৈতিকভাবে ভুল ছিল।”
