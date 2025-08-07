You are Here
বিমানবন্দর বিতর্ক: এফএএন, এনসিএএ, অন্যরা ক্ষমা চেয়েছিল, আমাকে ব্যক্তিগত জেটের প্রস্তাব দিয়েছে
News

বিমানবন্দর বিতর্ক: এফএএন, এনসিএএ, অন্যরা ক্ষমা চেয়েছিল, আমাকে ব্যক্তিগত জেটের প্রস্তাব দিয়েছে

খ্যাতিমান ফুজি সংগীতশিল্পী, ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল, যা কোয়াম 1 নামে পরিচিত, বিমানের আইনগুলি লঙ্ঘন এবং বিমান সংস্থার কার্যক্রমকে ব্যাহত করার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

প্রিমিয়াম সময় আগে রিপোর্ট ফেডারেল এয়ারপোর্টস কর্তৃপক্ষের নাইজেরিয়ার (এফএএএন), এর মুখপাত্র ওবিয়াজেলি ওড়াহ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে 68৮ বছর বয়সী এই অপরাধটি লোগোসের কাছে একটি ভ্যালজেট এয়ারলাইন্স মর্নিং ফ্লাইটে (ফ্লাইট ভি কে 201) আরোহণের সময় এই অপরাধ করার অভিযোগ করেছে।

ফ্যান অভিযোগ করেছেন যে নাইজেরিয়ার সংগীত দৃশ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী কোয়াম 1 বাণিজ্যিক ফ্লাইটে একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় নিয়ে এসেছিলেন।

এটি একটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের জন্য উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল, যিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়ার দেশীয় বিমানগুলিতে অ্যালকোহল সেবন নিষিদ্ধ।

বলা হয়েছিল যে পরিচারক তাকে ফ্লাস্কটি আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন, তবে সংগীতশিল্পী অভিযোগ করেছেন যে এটিতে তার ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত ওষুধ রয়েছে বলে জোর দিয়েছিলেন।

প্রথম ব্যাংক বিজ্ঞাপন

বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও, কোয়াম 1 মেনে চলতে অস্বীকার করেছিল, বিমানটি থেকে তার অপসারণের জন্য অনুরোধ করার জন্য ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছিল।

শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জরিপ

পরিস্থিতি গায়ক এবং এয়ারলাইন কর্মীদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের দিকে বেড়ে যায়।

1 প্রতিক্রিয়া এসেছে

তবে, প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কোয়াম 1 এর মুখপাত্র কুনলে রাশিদ বুধবার রাতে এই সংবাদপত্রে উপলব্ধ এক বিবৃতিতে এই অভিযোগগুলিকে অতিরঞ্জিত এবং বিভ্রান্তিমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মিঃ রাশিদ বলেছিলেন: “কোনও পর্যায়ে কে 1 এমনভাবে কাজ করতে পারেনি যা জীবনকে বিপন্ন করে বা সুরক্ষা বিধিমালা লঙ্ঘন করেছিল। প্রশ্নে থাকা পদার্থটি, যা ভুলভাবে চাঞ্চল্যকর ছিল, বিমানবন্দরে বোর্ডে অপেক্ষা করার সময় বিমানবন্দর লাউঞ্জে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, এই পদক্ষেপটি অবরুদ্ধ করার পরেও, পরিস্থিতি অকার্যকর ছিল। ভিত্তিহীন

“বিশ্বব্যাপী সম্মানিত এবং প্রায়শই স্থানীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণকারী প্রবীণ শিল্পী বিমান চালনা প্রোটোকলগুলি বোঝেন এবং কঠোরভাবে মেনে চলেন। যদি সত্যই তার আচরণে অনুপযুক্ত কিছু থাকত, বিমানবন্দর সুরক্ষার প্রধান, এমনকি এফএএএনএ -র মতো প্রাসঙ্গিক এজেন্সিগুলির মতো প্রাসঙ্গিক এজেন্সি এবং পরিচালনাও না থাকত এয়ারলাইন্সের শীর্ষ নির্বাহীদের কাছ থেকে অবিরাম প্ররোচনা সত্ত্বেও তাকে লাগোসে উড়ানোর জন্য একটি বেসরকারী জেট সাজানো।

ভুক্তভোগী লঙ্ঘনকারী নয়

মিঃ রাশিদ আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তাঁর অধ্যক্ষ এই ঘটনায় শিকার ছিলেন, ফ্যানের দাবির বিপরীতে এবং যারা গুজব প্রচার করছেন তাদের বিপরীতে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর অধ্যক্ষ এবং তাঁর নামবিহীন ব্যক্তিগত সহকারী এই বিষয়ে জড়িত ছিলেন।

তাঁর মতে, বেশ কয়েকজন সংশ্লিষ্ট যাত্রী যারা এই ইভেন্টটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা প্রথমবারের মতো কোয়াম 1 কে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি যে তীব্র চাপটি অনুভব করছেন তা স্বীকার করে।

“সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে, এটি লক্ষ করা অপরিহার্য যে জড়িত পাইলট তার লাইসেন্স স্থগিত করেছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তিনি যদি দোষকে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করেন তবে তাকে অবশ্যই নিজেকে cover াকতে মিথ্যা বলতে হবে। তবে আরও সম্পর্কিত বিষয় হ’ল পাইলটের তাড়াহুড়ো এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্তটি পরিস্থিতিটির ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং শান্তির জন্য এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে দিয়েছিল।

“এই ধরনের আচরণ, বিশেষত কোনও বিমানের নিরাপদে বিমান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা কারও কাছ থেকে গভীরভাবে উদ্বেগজনক এবং পেশাদার মানদণ্ডের চেয়ে অনেক নিচে পড়ে যায়। আমরা মিডিয়া এবং জনসাধারণকে সংবেদনশীলতা এড়াতে এবং সত্যকে অনুমতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি-অনুমানগুলি নয়-তাদের রায়কে গাইড করার জন্য। কে 1 একটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হিসাবে রয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে তা নিশ্চিত করে”।

পাইলটস সাসপেনশন

এই সংবাদপত্র আগে রিপোর্ট যে নাইজেরিয়ান সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ (এনসিএএ), দেশের প্রধান সিভিল এভিয়েশন নিয়ন্ত্রক, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দুটি ভ্যালিজেট পাইলটকে স্থগিত করেছেন।

আরও পড়ুন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আইনজীবীরা পুলিশ কর্তৃক সোভোরকে আটক করার নিন্দা করে

এনসিএএর মতে, পাইলটদের আচরণটি আবুজার নামনমদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষা প্রোটোকলকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করেছে।

এর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন ডিরেক্টর মাইকেল অ্যাকিমুগু দ্বারা জারি করা এক বিবৃতিতে সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে যে এটি জড়িতদের লাইসেন্স স্থগিত করে দ্রুত প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ক্ষতিগ্রস্থ পাইলটরা হলেন ক্যাপ্টেন ওলুরন্তী ওগয়েই এবং প্রথম অফিসার ইভান ওলোবা।

এভিয়েশন রেগুলেটর জানিয়েছেন যে প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলি প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রাক-প্রাক-প্রাক-ছাড়ের ছাড়পত্রটি সুরক্ষিত না করে নির্ধারিত উপসাগর থেকে প্রস্থান প্রস্থান পদ্ধতি নির্দেশ করে।




Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts