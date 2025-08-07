‘বিমানের ঘটনা’ এর পরে বার্মিংহাম বিমানবন্দরটি পুনরায় খোলে এটি কয়েক ঘন্টা বন্ধ করে দেয় | ইউকে | খবর

‘বিমানের ঘটনার’ কারণে পাঁচ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে যুক্তরাজ্যের অন্যতম ব্যস্ততম বার্মিংহাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আবার চালু হয়েছে।
বেলফাস্টে যাওয়ার পথে বিচ বি 2000 সুপার কিং জি-নিয়াএ দ্বারা ক্র্যাশ-অবতরণ করার পরে রানওয়েটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।
বিমান বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ করেছেন যে হঠাৎ অবতরণ করার আগে বিমানটি জরুরী কোড 77 77০০ প্রেরণ করেছে।
পাইলটরা তাদের অবতরণ গিয়ারটি বুঝতে পেরে এই সুইফট চালচলনকে কার্যকর করতে বাধ্য হয়েছিল।
ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস ফায়ার সার্ভিসের জরুরি পরিষেবাগুলি ঘটনাস্থলে অংশ নিয়ে এই ঘটনাটি ঘটেছে, ট্রেন্ট লাইভে স্টোক রিপোর্ট।
দু’জন ক্রু সদস্য এবং একজন যাত্রী নিয়ে গঠিত ছোট বিমানের উপরে তিনজন ব্যক্তি রানওয়েতে চিকিত্সা পেয়েছিলেন।
এই দুর্ঘটনা থেকে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
এদিকে, যাত্রীরা উল্লেখযোগ্য বিলম্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কারণ অসংখ্য ফ্লাইটগুলি হয় স্থগিত, পুনর্নির্মাণ বা বাতিল করা হয়েছিল।
বার্মিংহাম বিমানবন্দরটি অসুবিধার জন্য ক্ষমা চাওয়া বাড়িয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা এক বিবৃতিতে বার্মিংহাম বিমানবন্দরের এক মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন: “আজ বিমানের ঘটনার পরে রানওয়েটি আবার খোলা হয়েছে এবং অপারেশনগুলি আবার শুরু হয়েছে।
“সমস্ত যাত্রীদের অবশ্যই তাদের বিমান সংস্থাগুলির সাথে ফ্লাইটের বিশদ পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের দ্বারা জারি করা পরামর্শগুলি অনুসরণ করতে হবে। আমরা হতাশা বুঝতে পারি এবং এর ফলে যে বিঘ্ন ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি।
“আমাদের দলগুলি কঠোর প্রোটোকলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসম্ভব দ্রুত কাজ করেছে, যা দীর্ঘায়িত বন্ধের পরে রানওয়ের নিরাপদ পুনরায় খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত।”
উডক্রাফ্ট এভিয়েশন – যিনি আজকের ঘটনার সাথে জড়িত বিচক্রাফ্ট ফিক্সড -উইং বিমানের মালিক – স্কাই নিউজের সাথে ভাগ করা এক বিবৃতিতে পরিস্থিতিটিকে সম্বোধন করেছেন।
একজন মুখপাত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন, “টার্বো-প্রপ বিমানটি বেলফাস্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি ফ্লাইটে ছিল যখন এটি ল্যান্ডিং গিয়ার সমস্যা তৈরি করেছিল,” একজন মুখপাত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। “বিমানটি বার্মিংহামে ফিরে এসে জরুরি অবতরণ করে এবং টাচডাউনে মূল আন্ডার ক্যারেজ ভেঙে যায়।
“দু’জন ক্রু সদস্য এবং একজন যাত্রী বোর্ডে ছিলেন তবে তিনি আহত ছিলেন। বিমানটি রানওয়েতে রয়ে গেছে এবং উডগেট এভিয়েশন এয়ার দুর্ঘটনার তদন্তকারী এবং বিমানবন্দর পরিষেবাদির সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে।
“আমরা তাদের তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের জন্য বিমানবন্দরে আমাদের সহকর্মীদের পেশাদারিত্ব এবং জরুরি পরিষেবাগুলিকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই।”
এয়ার দুর্ঘটনা তদন্ত শাখা (এএআইবি) বলছে যে তারা আজকের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।