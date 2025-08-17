বিমানের পরিচারকরা ধর্মঘটে যাওয়ার সাথে সাথে এয়ার কানাডা অশান্তির মুখোমুখি: কী জানবেন

মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে চুক্তি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে শনিবার এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা ধর্মঘটে গিয়েছিল।
গ্রেট হোয়াইট উত্তর জুড়ে ফ্লাইটগুলি বাতিল করা হয়েছিল কারণ কানাডিয়ান ইউনিয়ন অফ পাবলিক কর্মচারী (সিইউপিই) প্রতিনিধিত্ব করে 10,000 জন পরিচারককে কাজ না করা বেছে নিয়েছিল, দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থার জন্য কিছু অপারেশন থামিয়ে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে পরিচারকরা চাকরি থেকে বেরিয়ে আসা শুরু করেছিলেন।
যাত্রীরা বিমান বাতিলকরণ সম্পর্কে অবহিত করেছেন
এয়ার কানাডা শুক্রবার প্রায় 500 টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ভ্রমণকারীদের তাদের ভ্রমণের স্থিতি সম্পর্কে ইমেল বা পাঠ্যের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল এবং সংস্থাটি বলেছে যে তারা রুটিন আপডেটগুলি সরবরাহ করতে থাকবে।
কমপক্ষে 128 টি ঘরোয়া ফ্লাইট এবং 194 আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল, এপি রিপোর্ট। বৃহস্পতিবার, আউটলেট অনুসারে 18 টি ঘরোয়া ফ্লাইট এবং চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল।
ভ্রমণকারীরা বিকল্প এয়ারলাইন্সে পুনরায় বুক করেছেন
এয়ার কানাডা সম্ভব হলে উপলভ্য বিমান সংস্থাগুলিতে যাত্রীদের পুনরায় বুক করার প্রস্তাব দিয়েছে।
তবে, সংস্থাটি উল্লেখ করেছে যে অনেকগুলি বিকল্প “গ্রীষ্মের ভ্রমণ শিখরের কারণে” নাগালের বাইরে রয়েছে। এয়ার কানাডার ওয়েবসাইট অনুসারে বাতিল হওয়া ফ্লাইট সহ যাত্রীরা সম্পূর্ণ ফেরতের জন্য যোগ্য।
“এয়ার কানাডার সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী মাইকেল রুসো ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলেছেন,” আমাদের গ্রাহকরা, আমাদের স্টেকহোল্ডার এবং আমরা যে সম্প্রদায়গুলিতে পরিবেশন করি তার উপর একটি বাধা যে প্রভাব ফেলবে তা আমরা আফসোস করি। ” তবে, কাপের আলোচকদের হতাশাজনক আচরণ এবং ইউনিয়নের ধর্মঘট চালু করার উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্য আমাদের এমন একটি অবস্থানে ফেলেছে যেখানে আমাদের একমাত্র দায়িত্বশীল পদক্ষেপটি এয়ার কানাডা এবং এয়ার কানাডা রুজের অপারেশনগুলির একটি লকআউটের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল স্থগিতাদেশ প্রয়োগ করে নিশ্চিততা প্রদান করা হয়
তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা আমাদের শিল্পের অন্য কোথাও অন্যান্য শ্রম বিঘ্নের সাথে দেখেছি, অপরিকল্পিত বা অনিয়ন্ত্রিত শাটডাউন যেমন আমরা এখন ধর্মঘটের মাধ্যমে ঝুঁকির মধ্যে আছি, ভ্রমণকারীদের জন্য বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে যা আরও অনেক খারাপ,” তিনি যোগ করেছেন।
এয়ার কানাডা তৃতীয় পক্ষের, ইউনিয়নের সাথে বাধ্যতামূলক সালিশের পরামর্শ দেয়
এয়ার কানাডা একটি তৃতীয় পক্ষকে একটি চুক্তির আশার আশা হিসাবে শ্রম ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় জড়িত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। চার বছরের সময়কালে শ্রমিকদের জন্য প্রস্তাবিত 38 শতাংশ বেতন বৃদ্ধি গ্রহণ না করার জন্য সংস্থাটি সিইউপিইর সমালোচনা করেছে।
ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ভ্রমণ ব্যাহত রোধে অতিরিক্ত প্রয়াসে এয়ার কানাডাও কোপকে তৃতীয় পক্ষের, বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনার বকেয়া পয়েন্টগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য বাধ্যতামূলক সালিশে প্রবেশের প্রস্তাব দিয়েছিল,” ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
কোম্পানির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কাপের শনিবারের ধর্মঘটের নোটিশ জারি করে সাড়া দেওয়া হয়েছে।
এয়ার কানাডার সভাপতি বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, “এটি দেওয়া, যদিও আমরা সিইউপিইর সাথে আলোচনার জন্য উপলব্ধ রয়েছি, আমরা সরকার-নির্দেশিত সালিশের জন্য অনুরোধ করেছি কারণ আমরা এখন এটিকে দর কষাকষি বন্ধ করার একমাত্র নির্দিষ্ট উপায় হিসাবে দেখছি এবং ভ্রমণকারী, ব্যবসা এবং কানাডিয়ান অর্থনীতির উপর প্রভাব প্রশমিত করার জন্য।”
কাপে যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবিত বেতন বাড়ানো মুদ্রাস্ফীতির জন্য অ্যাকাউন্ট করে না, বিবৃত শুক্রবার যে “মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের নিছক সম্ভাবনাটি এয়ার কানাডার সৎ বিশ্বাসে দর কষাকষির বাধ্যবাধকতার উপর শীতল প্রভাব ফেলেছে।”
“এয়ার কানাডার হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ অস্বীকার করা উচিত,” গ্রুপটি যোগ করেছে।
জাজ এবং পাল এয়ারলাইন্স দ্বারা পরিচালিত এয়ার কানাডা এক্সপ্রেস ফ্লাইটগুলি এয়ারলাইন্সের দৈনিক গ্রাহকদের 20 শতাংশ বহন করে সাধারণ হিসাবে অপারেশন চালিয়ে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে।
এয়ার কানাডা এবং এয়ার কানাডা রুজ উভয়ই দিনে প্রায় ১৩০,০০০ গ্রাহক বহন করে, ২৫,০০০ কানাডিয়ানদের ভ্রমণ ব্যাহত করে যারা প্রতিদিন বিদেশ থেকে বাড়ি উড়ানোর জন্য বিমান সংস্থা ব্যবহার করে।