বিমান অস্ট্রেলিয়ান গল্ফ কোর্সে জরুরি অবতরণ করে
এই মুহুর্তে একটি হালকা বিমান সিডনি গল্ফ কোর্সে জরুরি অবতরণ করেছে, পাইলট এবং যাত্রী বড় আঘাত ছাড়াই পালিয়ে গেছে।

পাইপার চেরোকি বিমানটি রবিবার একটি প্রশিক্ষণ বিমানের সময় মোনা ভেল গল্ফ ক্লাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, একজন প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বোর্ডে নিয়ে।

ফুটেজে দ্রুত মাটিতে আঘাত করার আগে বিমানটি গল্ফ কোর্সের উপর দিয়ে উড়তে দেখায়। ক্র্যাশ থেকে ধ্বংসাবশেষ ঘাসে দেখা যায়।

কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মিডিয়া আউটলেটকে জানিয়েছে ম্যানলি পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষক এবং যাত্রী উভয়ই সামান্য আঘাতের জন্য চিকিত্সা চিকিত্সা পেয়েছিলেন এবং দুর্ঘটনার কারণ এই পর্যায়ে অজানা।

