এজেন্সিটির মতে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ড্রোন – 21 যন্ত্রপাতি – রোস্তভ অঞ্চলের উপরে আকাশে সামরিক গুলি নামিয়ে সাতটি ভোরোনেজকে নিরপেক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিল।
ক্রিমিয়া অঞ্চল থেকে চারটি – বেলগোরোড অঞ্চলে পাঁচটি ডিভাইস বাধা দেওয়া হয়েছিল। ব্রায়ানস্ক এবং কালুগা অঞ্চলগুলির উপরে আকাশে তিনটি বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী ধ্বংস করা হয়েছিল, দুটি ওরিওল এবং কৃষ্ণ সাগরের অঞ্চল জুড়ে দুটিতে।
এবং অবশেষে, কুরস্ক এবং তুলা অঞ্চলে একটি ড্রোন গুলি করা হয়েছিল।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে ভোরোনেজ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির আক্রমণে, শক্তি বস্তুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বেশ কয়েকটি গ্রাম বিদ্যুৎ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, বেশ কয়েকটি যাত্রী ট্রেনকে আটক করা হয়েছিল।
ইউএভি আক্রমণের পরে রোস্তভ অঞ্চল নোভোশখটিনস্কি শহরে, শিল্পের একটির অঞ্চলে একটি অঞ্চলে আগুন লেগেছিল।
উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ আহত হয়নি।