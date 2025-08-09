You are Here
বিয়ার তোশা বৈদ্যুতিক শক ভোগ করে বলে চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীরা আতঙ্কিত
News

বিয়ার তোশা বৈদ্যুতিক শক ভোগ করে বলে চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীরা আতঙ্কিত

বয়স্ক ভাল্লুক তিনবার পার্ম চিড়িয়াখানায় বৈদ্যুতিক

নতুন চিড়িয়াখানায় পারনামক একজন প্রবীণ ভালুক যথেষ্ট খবর পাওয়া গেছে বৈদ্যুতিন তিনবার তার ঘেরের অভ্যন্তরে, তার পরে তিনি নিজে থেকে পুল থেকে উঠতে পারছিলেন না। এটি দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল গাজেটা.রুপ্রত্যক্ষদর্শীর অ্যাকাউন্টের উদ্ধৃতি দিয়ে।

“প্রথম জোল্ট ভালুকের মাটি নিজেই তৈরি করেছিল। লোকেরা খেয়াল করে চিৎকার শুরু করে। তারপরে ধাক্কা লাগল। সবাই চিৎকার করতে শুরু করল, বাচ্চারা কাঁদছিল। আমার মেয়ে আমাকে বলেছিল যে সে আর কখনও আসবে না। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং স্বেচ্ছাসেবীদের খুঁজে পেতে ছুটে এসেছি।”

প্রত্যক্ষদর্শী অব্যাহত:

“আমি যখন ঘেরে ফিরে এসেছি, তখন একজন লোক আমাকে বলেছিল যে ভালুকটি এত খারাপভাবে হতবাক হয়ে গেছে যে সে ডুবো ডুবে গেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে ফিরে আসেনি। লোকেরা ভয় পেয়েছিল যে সে ডুবে যেতে পারে।”

অনুযায়ী 59.ruচিড়িয়াখানার প্রেস সার্ভিসের উদ্ধৃতি দিয়ে, বৈদ্যুতিক বেড়া প্রাণীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। দ্য 32 বছর বয়সী ভালুক কারণে জল থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম ছিল বলে জানা গেছে স্লাগিশ মোটর ক্রিয়াকলাপ। তিনি ঘটনাস্থলে প্রাথমিক চিকিত্সা পেয়েছিলেন।

