বিরক্তিকর বিক্রয় সত্ত্বেও, টেসলা মনে করে আপনি সাইবারট্রাকের জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করবেন

টেসলার সাইবারট্রাককে ব্যাপকভাবে একটি হিসাবে দেখা হয় “নিরবচ্ছিন্ন” বাণিজ্যিক বিপর্যয়তবে এটি ফ্লপ যানবাহন থেকে আরও কিছুটা অর্থ চেপে ধরার চেষ্টা করার জন্য সংস্থাটিকে বিভিন্ন বিক্রয় গিমিক মোতায়েন করা থেকে বিরত রাখেনি।
এই সপ্তাহে, টেসলা তার সবচেয়ে ব্যয়বহুল সাইবারট্রাক ভেরিয়েন্টগুলির একটি নতুন সংস্করণ চালু করেছে, এটি হিসাবে পরিচিত “সাইবারবিস্ট।” টেসলা “বিস্ট” এর সবচেয়ে ভারী শুল্ক, উচ্চ-শক্তিযুক্ত বৈকল্পিক হিসাবে বাজারজাত করেছে এবং মূলত এটি প্রচার করেছে একটি ভিডিও সহ ট্রাকের একটি পোর্শকে বেঁধে রাখার সময় একটি পোর্শে দৌড়ানোর সময় এবং জিতে। সংস্থাটি পরবর্তীকালে ছিল দৌড় নকল করার জন্য অভিযুক্ত।
যখন “জন্তু” প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল 2023 সালের নভেম্বরে ফিরে, এটির দাম $ 99,990, যা টেসলার পূর্বে ঘোষিত অল-হুইল ড্রাইভ মডেলের চেয়ে 10,000 ডলার বেশি ছিল। এখন, সংস্থাটি বিস্টের দাম 15,000 ডলার বাড়িয়েছে, তবে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি ন্যায্যতার জন্য কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে। পরিবর্তনের সেই অংশের জন্য আপনি কী পাবেন?
রয়টার্স রিপোর্ট যে সাইবারবেস্টের নতুন সংস্করণে “এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা”লাক্স প্যাকেজ। ” এই প্যাকেজ সহ বেশ কয়েকটি সুবিধা অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বাবধানে পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিংপাশাপাশি চার বছরের “প্রিমিয়াম পরিষেবা”, যার মধ্যে টায়ার এবং উইন্ডশীল্ড সুরক্ষা এবং অন্যান্য পরিষেবা রয়েছে। আপনি স্পষ্টতই টেসলার 70,000 সুপারচার্জিং স্টেশনগুলির নেটওয়ার্কে বিনামূল্যে চার্জিং পান। গাড়ির এখন দাম 114,990 ডলার, আউটলেট বলে।
এটি সম্ভবত মনে হয় যে ডেমোগ্রাফিকগুলি সাইবারট্রাক কেনার সবচেয়ে বেশি অর্থ ইতিমধ্যে এত বেশি অর্থ রয়েছে যে তারা সত্যিই এটির সাথে কী করতে হবে তা জানে না। সর্বোপরি, আর কে আর্মার্ড ডাম্পস্টারের মতো দেখায় এমন গাড়ীতে ছয়টি চিত্র ফেলে রাখবেন? হয়তো টেসলা অনুমান করে যে এর টার্গেট দর্শকদের এত বেশি অর্থ রয়েছে এবং এতটা ধারণা নেই যে আরও 15 ডলার তাদের কাছে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ হবে না, তবে কেন গ্রাহকদের আরও কিছুটা বিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন না?
প্রবর্তনের পর থেকে সাইবারট্রাক স্পষ্টতই এর পাদদেশ খুঁজে পেতে লড়াই করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, টেসলা মূলত একটি উত্পাদন ক্ষমতার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন প্রতি বছর 250,000 ট্রাক তবে ২০২৪ সালে ৪০,০০০ এরও কম ইউনিট বিক্রি করেছেন, অনুসারে কক্স অটোমোটিভ থেকে অনুমান। সেই থেকে, মডেলটি রক্তাল্পতা বিক্রয়ের সাথে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং প্রতিবেদন এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রায় 7,100 বিক্রি হয়েছে। গাড়িটিকে বলা হয়েছে “ফ্লপ“একটি”ব্যর্থতা“এবং”বোকামি গাড়ি কখনও ডিজাইন করা“অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে।