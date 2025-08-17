বিরক্তিকর ভিডিওতে আইন প্রণেতাকে সুইংয়ে স্টাফিং ব্যালট দেখায় যে ট্রাম্প কেবল ৮০,০০০ ভোটে জিতেছেন

একটি শীতল ভিডিওতে একটি আইনজীবি একটি সুইং স্টেটে স্টাফিং ব্যালট দেখানো হয়েছে যে ট্রাম্প কেবল মাত্র ৮০,০০০ এরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন।
মিশিগানের হ্যামট্রামকের সিটি কাউন্সিলের সদস্য আবু মুসা একটি গাড়ির যাত্রী সিটে দেখা গিয়েছিল, অন্য একজনকে একটি ড্রপ বাক্সে তিনটি স্ট্যাক ব্যালট জমা দিতে দেখছিল।
মিশিগান রাজ্য পুলিশ ভিডিও ফুটেজের সত্যতা নিশ্চিত করেছে, যা 2025 সালের 1 আগস্ট চিত্রায়িত হয়েছিল।
কথিত ব্যালট বক্স স্টাফিংয়ের ঘটনাটি 5 আগস্ট শহরের সর্বশেষ প্রাথমিক নির্বাচনের ঠিক আগে হয়েছিল।
মুসার কাউন্সিলম্যানের দু’জন সহকর্মী, মুহাতাসিন সাদমান এবং মোহাম্মদ হাসানকে শহরের কঠোরভাবে লড়াই করা ২০২৩ সালের নির্বাচনে ব্যালট জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এই ভিডিওটি এসেছে।
মুসা এর আগে একই ষড়যন্ত্রে ‘তদন্তাধীন’ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, তবে তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি।
এপ্রিলের একটি নথি অনুসারে যে অ্যাটর্নি জেনারেল ডানা নেসেল ২০২৩ সালের মামলায় একজন বিশেষ প্রসিকিউটরকে অনুরোধ করে জারি করেছিলেন, মুসার সিটি কাউন্সিলের দুই সহকর্মী সম্প্রতি প্রাকৃতিকায়িত নাগরিকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত অযোগ্য অনুপস্থিত ব্যালট পাওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ‘
অভিযুক্তরা তখন নগরীর ২০২৩ সালের নির্বাচনের সময় ‘তাদের পছন্দের প্রার্থীদের পূরণ করতে’ এগিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়।
আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অনুসারে মুসা ৫ ই আগস্ট প্রাথমিক নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিলেন ফলাফল August আগস্ট প্রকাশিত – ১২ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে মোট ভোটের ১২.৫ শতাংশ প্রাপ্তি।
মুসা কর্তৃক প্রাপ্ত মোট ১,১২৯ ভোটের মধ্যে ৮৪৩ জন অনুপস্থিত ব্যালট দ্বারা কাস্ট করা হয়েছিল। মুসা কর্তৃক প্রাপ্ত নির্বাচনের দিনের মোট ২৮6 টি ভোট কেবল পঞ্চম-সর্বোচ্চ ট্যালি।
সিটি কাউন্সিলের দু’জন সহকর্মীর বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের সিটি কাউন্সিল নির্বাচনের সময় তাদের আচরণের বিষয়ে এই মাসের শুরুর দিকে জঘন্য জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছিল।
News নিউজ ডেট্রয়েট দ্বারা প্রাপ্ত নজরদারি ভিডিওতে দেখা গেছে যে অন্য একজন ব্যক্তি প্রাথমিক নির্বাচনের ঠিক কয়েকদিন আগে একটি সিটি ড্রপ বাক্সে তিনটি স্ট্যাক ব্যালট জমা দেওয়ার কারণে একটি গাড়ির যাত্রী সিটে কাউন্সিলম্যান আবু মুসা দেখিয়েছেন
আবু মুসা, মিশিগানের হ্যামট্রামক থেকে সিটি কাউন্সিলের সদস্য
হামট্রামক কাউন্সিলের সদস্য সাদম্যান ও হাসানকে ১১ ই আগস্টের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অন্য দু’জন কাউন্সিল সদস্য, মুসা ও মোহাম্মদ আলসোমিরিকে এ সময় অভিযোগ করা হয়নি।
নেসেল কাউন্সিলের সদস্যদের তদন্ত থেকে নিজেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন কারণ তিনি এর আগে কাউন্সিলের দ্বারা গৃহীত নীতিগত অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন যা নগরীর মালিকানাধীন সম্পত্তিতে উড়িয়ে দেওয়া থেকে গর্বের পতাকাগুলি নিষিদ্ধ করার জন্য।
মিশিগান অ্যাটর্নি জেনারেল ‘মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো -প্যালেস্তিনি বিক্ষোভকারীদের বিচারের জন্যও সমালোচিত হয়েছিলেন।’
‘মুসলমানদের এবং/অথবা আরব বংশোদ্ভূত লোকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের কারণে’ ক্যাম্পাসের বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অভিযোগে নেসেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং এই মামলায় একই রকম সমালোচনা আসার পূর্বাভাস দিয়েছিল, কারণ আসামীদের মধ্যে পাঁচটি আরব বংশোদ্ভূত। ‘
মেট্রো ডেট্রয়েটের একটি শহর হামতাম্যাকের জনসংখ্যা মাত্র ২৮,০০০ এরও বেশি বাসিন্দা, যা percent০ শতাংশের বেশি মুসলিমেরও বেশি। শহরটি আমেরিকাতে প্রথম হয়ে ওঠে যা ২০২২ সালে অল-মুসলিম কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।
ডেট্রয়েটের স্থানীয় 4 নিউজ রিপোর্ট যে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছিল ‘সিটি ক্লার্ক অনুপস্থিত ব্যালট সহ অস্বাভাবিক নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করার পরে – একাধিক খামে অভিন্ন হস্তাক্ষর এবং একবারে জমা দেওয়া ব্যালটগুলির বৃহত বান্ডিলগুলি সহ।’
হ্যামট্রামক সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজ ভোটবিটকে বলা হয়েছে এই ‘রাষ্ট্রীয় আইনগুলি স্পষ্ট যে আপনার ব্যালটটি কেবল আপনার বা পরিবারের সদস্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত,’ যোগ করে ‘এখানে প্রত্যেকের চাচাত ভাইদের চারপাশে’ ‘
কাউন্সিলটি ছয় সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতি দুই বছরে তিনটি স্লট নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সদস্যরা চার বছরের মেয়াদ পরিবেশন করেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে মিশিগানের ১৫ টি নির্বাচনী ভোট জিতেছিলেন কমলা হ্যারিসের ৪৮.৩ শতাংশ ভোটের ৪৯..7 শতাংশ।
আমেরিকার প্রথম মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরের মেয়র হিসাবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে ট্রাম্পকে সমর্থন করার পরে গত বছর হ্যামট্রামকের মেয়র আমের গালিব তরঙ্গ তৈরি করেছিলেন।
ট্রাম্প পরে গালিবকে কুয়েত রাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।
ডেইলি মেইল মন্তব্যের জন্য মুসার সাথে যোগাযোগ করেছে।