বিরল জিনগত ত্বকের ব্যাধি সহ 12 বছর বয়সী ছেলে এখন ব্রেকথ্রু মেডিকেল ট্রায়াল পরে ফুটবল খেলতে পারে
বিরল জিনগত ত্বকের ব্যাধি সহ 12 বছর বয়সী ছেলে এখন ব্রেকথ্রু মেডিকেল ট্রায়াল পরে ফুটবল খেলতে পারে

বিরল, বেদনাদায়ক ত্বকের অবস্থার সাথে একটি 12 বছর বয়সী ছেলেকে শেষ পর্যন্ত ফুটবল খেলতে এবং একটি নতুন ক্লিনিকাল পরীক্ষার জন্য তার বাইক চালানোর জন্য আরও বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েলিয়াস মিসুরেনকোভাস শিশু হওয়ার পর থেকে তিনি রিসেসিভ ডিসস্ট্রফিক এপিডার্মোলাইসিস বুলোসা (আরডিইবি) দ্বারা ভুগছেন।

প্রদাহজনিত রোগটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর সাথে লোকেরা অত্যন্ত ভঙ্গুর ত্বক থাকে যা সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা ফোসকা, গভীর ক্ষত এবং দাগের দিকে পরিচালিত করে।

যুক্তরাজ্যের প্রায় 150 শিশু জেনেটিক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে কোনও চিকিত্সা না থাকায় ক্ষতগুলি পোশাক পরে এবং চোখের মলম প্রয়োগ করে লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে হয়।

সুতরাং যখন গ্যাব্রিয়েলিয়াসকে গ্রেট অর্মন্ড স্ট্রিটের (জিওএসএইচ) ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তিনি বলেন, “আমি এই বিচারে অংশ নিতে চেয়েছিলাম কারণ এটি আমার অবস্থার উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারে কিনা তা দেখে আমি উত্তেজিত হয়েছি এবং তাই আমি যে জিনিসগুলি উপভোগ করি তা আরও কিছু করতে পারি, যেমন ফুটবল খেলা এবং আমার বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর মতো,” তিনি বলেছিলেন।

এই যুবক, যিনি তিনটি ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং ফুটবলার লিওনেল মেসির একটি বড় অনুরাগী, তার ব্যান্ডেজগুলি দিনে তিনবার পরিবর্তন করতে হবে, বা আহত হলে তার আরও বেশি কিছু পরিবর্তন করা দরকার।

তবে বিচারের পর থেকে তিনি স্কুলে কিছু খেলাধুলায় অংশ নেওয়া, ঘাসের পার্কে তার বাইক চালানো এবং নরম বলের সাথে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে সক্ষম হওয়া সহ চিকিত্সার আগে তিনি কিছু কাজ করতে সক্ষম হননি।

তাঁর মা, জোলি কেকাভিসিন বলেছেন: “গ্যাব্রিয়েলিয়াস বিচারের ক্ষেত্রে সত্যিই ভাল কাজ করেছিলেন। তার ক্ষতগুলি আরও দ্রুত নিরাময় করেছে, এবং তার ত্বক কম লাল এবং ফুলে গেছে।

“তার ত্বকও কম চুলকানি ছিল, যা তার স্ক্র্যাচিংও হ্রাস করেছিল। তার ঘুমও কম বিরক্ত হয়েছিল কারণ তার বিশেষ ক্ষতের ড্রেসিংগুলি প্রায়শই পরিবর্তিত হওয়ার দরকার নেই, তাই এটি একটি দুর্দান্ত উপকার ছিল।”

মিসেস কেকাভিসিন বলেছিলেন যে এই বিচারটি তার ছেলেকে আগের চেয়ে আরও বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে, তবে এখনও পড়ে যাওয়া বা ধাক্কা না দেওয়া এড়াতে তাকে কোনও ক্রিয়াকলাপে সতর্ক হওয়া দরকার।

গ্যাব্রিয়েলিয়াসকে গোশকে একটি শিশু হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যখন তার জন্মের সময় চিকিত্সকরা একটি ক্ষত খুঁজে পেয়েছিলেন এবং দু’সপ্তাহ বয়সে তিনি আরডিইবি ধরা পড়ে।

সময়ের সাথে সাথে, এই শর্তটি মারাত্মক জটিলতার কারণ হতে পারে এবং শর্তযুক্ত অনেক রোগী যখন তারা অল্প বয়স্ক হয়ে থাকে তখন স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা নামে এক ধরণের ত্বকের ক্যান্সার বিকাশ করে – এটি আরডিইবি রোগীদের মৃত্যুর সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

মিসেস কেকাভিসিন বলেছিলেন: “প্রথম দু’বছর সত্যিই কঠিন ছিল কারণ আপনাকে তাকে ক্রমাগত দেখতে হয়েছিল – এমনকি চোখ ঘষতে এমনকি বেদনাদায়ক ফোস্কাও হতে পারে।

“তিনি এমনকি আমাদের বলতে পারেননি যে তিনি কতটা ব্যথা করছেন বা কোথায় তিনি আঘাত করছেন।”

গ্যাব্রিয়েলিয়াস হলেন 30 শিশুদের মধ্যে একজন যারা গোশ এবং বার্মিংহাম চিলড্রেন হাসপাতালে নতুন ক্লিনিকাল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি একটি অন্তঃসত্ত্বা ড্রিপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্টেম সেল পেয়েছিলেন।

পরীক্ষায়, চিকিত্সকরা মূল্যায়ন করেছেন যে মেসেনচাইমাল স্ট্রোমাল সেল (এমএসসি) এর সাথে নিয়মিত ইনফিউশনগুলি শর্তযুক্ত শিশুদের জন্য লক্ষণগুলি উন্নত করেছে কিনা, গবেষণার পরে যে এই চিকিত্সা ক্ষত নিরাময়ের প্রচার করতে পারে, প্রদাহ হ্রাস করতে পারে এবং টিস্যু পুনর্জন্মকে উদ্দীপিত করতে পারে।

রোগীরা হাসপাতালে যেতেন এবং একটি ড্রিপ থাকতেন যা 10 থেকে 15 মিনিটের বেশি কোষ সরবরাহ করে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার রিসার্চ এবং দাতব্য নিরাময়ের ইবি দ্বারা অর্থায়নে অর্থায়নে এই বিচারে, শিশুদের ইনমুনবিও দ্বারা নির্মিত কর্ডস্ট্রোম নামে একটি চিকিত্সা দেওয়া হয়েছিল।

ইনমুনবিও বিচারে অংশ নেওয়া সমস্ত শিশুদের জন্য এক বছরের জন্য কর্ডস্ট্রোমকে বিনা মূল্যে সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে, যাতে গবেষকরা তাদের অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারেন এবং রোগীরা প্রতি চার মাসে চিকিত্সার দুটি ইনফিউশন পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সংস্থাটি চিকিত্সার জন্য নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের সন্ধান করছে যাতে এটি যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হতে পারে।

