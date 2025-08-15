বিরল ‘পেপার পাতলা’ ত্বকযুক্ত ছেলে নিজেকে পড়তে পারে না বা নিজেকে ধাক্কা দিতে পারে না | ইউকে | খবর

পূর্ব লন্ডনের একটি 12 বছর বয়সী ছেলে, একটি বিরল ত্বকের অবস্থার সাথে ভুগছে যা সামান্যতম ঘর্ষণের সাথেও ক্ষতি করে, জেনেটিক ডিসঅর্ডারের জন্য প্রথম সম্ভাব্য চিকিত্সার জন্য একটি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পরে আশার এক ঝলক দেওয়া হয়েছে।
গ্যাব্রিয়েলিয়াস মিসুরেনকোভাসকে যখন তিনি কেবল শিশু ছিলেন তখন রিসেসিভ ডাইস্ট্রফিক এপিডার্মোলাইসিস বুলোসা (আরডিইবি) নামে পরিচিত একটি প্রদাহজনিত রোগ ধরা পড়ে।
একটি গ্রাউন্ডব্রেকিং পরীক্ষার জন্য ধন্যবাদ যেখানে তিনি একটি শিরা ড্রিপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্টেম সেলগুলি পেয়েছিলেন, এই বেদনাদায়ক অবস্থার অনেকগুলি লক্ষণ হ্রাস করা হয়েছে। এটি আসে যখন পিতামাতারা তাদের মেয়েকে শ্রদ্ধা জানান, যিনি দেশ থেকে পালিয়ে আসা তার কেয়ারারের দ্বারা একা থাকার পরে মারা গিয়েছিলেন।
এই বিরল জিনগত রোগটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা অত্যন্ত ভঙ্গুর ত্বককে সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলে যা ফোসকা, গভীর ক্ষত এবং দাগের দিকে পরিচালিত করে। যুক্তরাজ্যের প্রায় 150 শিশু আরডিইবি দ্বারা আক্রান্ত, এমন একটি শর্ত যা কেবল ব্যথাই নয়, তীব্র চুলকানিও ঘটায়।
কোনও রোগ-সংশোধনকারী চিকিত্সা বর্তমানে উপলব্ধ না থাকায়, রোগীরা এবং তাদের পরিবারগুলি ক্ষত পোষাক এবং চোখের মলম প্রয়োগ করে লক্ষণগুলি পরিচালনা করে।
সময়ের সাথে সাথে, শর্তটি মারাত্মক জটিলতার কারণ হতে পারে এবং অনেক রোগী যখন তারা অল্প বয়স্ক হয়ে থাকে তখন স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা নামে এক ধরণের ত্বকের ক্যান্সার বিকাশ করতে পারে – এটি আরডিইবি রোগীদের মৃত্যুর সবচেয়ে সাধারণ কারণ।
গ্যাব্রিয়েলিয়াস বিশ্বখ্যাত শিশুদের হাসপাতাল গ্রেট অর্মন্ড স্ট্রিটের (জিওএসএইচ) চিকিত্সকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেহেতু তিনি শিশু ছিলেন।
যখন ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যোগদানের সুযোগটি তার চিকিত্সকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
“আমি এই বিচারে অংশ নিতে চেয়েছিলাম কারণ এটি আমার অবস্থার উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারে কিনা তা দেখে আমি উত্তেজিত হয়েছি এবং তাই আমি যে জিনিসগুলি উপভোগ করি তা আরও কিছু করতে পারি, যেমন ফুটবল খেলা এবং আমার বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর মতো,” তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন।
বহুভাষিক যুবক, যিনি ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির একজন বড় অনুরাগী, তার ব্যান্ডেজগুলি প্রতিদিন তিনবার পরিবর্তন করতে হবে, বা যদি তিনি কোনও আঘাত সহ্য করেন তবে আরও ঘন ঘন আরও ঘন ঘন পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
তাঁর মা, জোলি কেকাভিসিয়েন গর্বের সাথে বলেছিলেন: “গ্যাব্রিয়েলিয়াস বিচারের ক্ষেত্রে সত্যিই ভাল কাজ করেছিলেন। তার ক্ষতগুলি আরও দ্রুত নিরাময় করেছে, এবং তার ত্বক কম লাল এবং ফুলে গেছে।
“তার ত্বকও কম চুলকানি ছিল যা তাকে স্ক্র্যাচিংও হ্রাস করেছিল।
“তাঁর ঘুমও কম বিরক্ত হয়েছিল কারণ তার বিশেষ ক্ষত ড্রেসিংগুলি প্রায়শই পরিবর্তিত হওয়ার দরকার ছিল না, তাই এটি একটি দুর্দান্ত উপকার ছিল।”
তিনি প্রকাশ করেছেন যে গ্যাব্রিয়েলিয়াস চিকিত্সার আগে তার জন্য আগে অসম্ভব কয়েকটি ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকতে পেরেছেন, কিছু স্কুল খেলাধুলায় অংশ নেওয়া, পার্কের ঘাসের উপর তার বাইকটি সাইকেল চালানো এবং একটি নরম বল ব্যবহার করে তার সাথীদের সাথে ফুটবল খেলানো সহ।
মিসেস কেকাভিসিন স্বীকার করেছেন যে এই বিচারটি তার পুত্রকে আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে, তবে ফলস বা বাধা এড়াতে কোনও ক্রিয়াকলাপের সময় তাকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।
চিকিত্সা পেশাদাররা তার জন্মের সময় একটি ক্ষত লক্ষ্য করার পরে গ্যাব্রিয়েলিয়াসকে গোশকে একটি শিশু হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং মাত্র দু’সপ্তাহ বয়সে তিনি আরডিইবি ধরা পড়েছিলেন।
মিসেস কেকাভিসিন স্মরণ করেছিলেন: “প্রথম দু’বছর সত্যিই কঠিন ছিল কারণ আপনাকে তাকে ক্রমাগত দেখাতে হয়েছিল – এমনকি তার চোখ ঘষতে এমনকি বেদনাদায়ক ফোসকা সৃষ্টি করতে পারে।
“তিনি এমনকি আমাদের বলতে পারেননি যে তিনি কতটা ব্যথা করছেন বা কোথায় তিনি আঘাত করছেন।”
আরডিইবি হ’ল জিনেটিক অবস্থা যা জিনের একটি ত্রুটি দ্বারা সৃষ্ট যা কোলাজেন সপ্তম উত্পাদন করে, একটি প্রোটিন যা ত্বকের স্তরগুলিকে একসাথে আবদ্ধ করে।
চিকিত্সকরা মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন যদি মেসেনচাইমাল স্ট্রোমাল সেল (এমএসসি) এর সাথে নিয়মিত ইনফিউশনগুলি এই শর্তযুক্ত শিশুদের লক্ষণগুলি উন্নত করতে পারে, তবে এমএসসি চিকিত্সাগুলি ক্ষত নিরাময়ের প্রচার করতে পারে, প্রদাহ হ্রাস করতে এবং টিস্যু পুনর্জন্মকে উদ্দীপিত করতে পারে বলে ইঙ্গিত দেয়।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার রিসার্চ এবং দাতব্য নিরাময়ের ইবি দ্বারা অর্থায়নে অর্থায়নে এই বিচারে, শিশুদের ইনমুনবিও প্রযোজিত কর্ডস্ট্রোম নামে একটি চিকিত্সা পরিচালিত হয়েছিল।
গ্যাব্রিয়েলিয়াস হলেন 30 শিশুদের মধ্যে একজন যারা গোশ এবং বার্মিংহাম চিলড্রেন হাসপাতালে নতুন ক্লিনিকাল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। রোগীরা হাসপাতালে প্রবেশ করতেন এবং 10 থেকে 15 মিনিটের সময়কালে কোষগুলি সরবরাহ করে একটি ড্রিপ পাবেন।
গবেষণায়, রোগীদের দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছিল, প্রায় অর্ধেক চিকিত্সা গ্রহণ করে, নাভির কর্ড টিস্যু থেকে প্রাপ্ত, একটি আধান হিসাবে, দুই সপ্তাহের মধ্যে দু’বার। অন্য অর্ধেককে একটি প্লেসবো দেওয়া হয়েছিল।
এরপরে তাদের নয় মাসের ব্যবধান ছিল, এটি ওয়াশ-আউট পিরিয়ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এই সময়ে গ্রুপটি প্রাথমিকভাবে ডামি ড্রাগটি চিকিত্সা করেছিল, যখন প্রথম থেরাপি প্রাপ্ত দলটিকে একটি ডামি ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল।
ইক্লিক্যালমিডিসিন জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় চিকিত্সার একটি ইতিবাচক ফলাফলের কথা জানানো হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতিগুলি 10 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে এবং সেই শিশুদের মধ্যে আরডিইবি -র মধ্যবর্তী ফর্মটি সনাক্ত করা হয়েছিল।
গবেষণায় অংশ নেওয়া পরিবারগুলি অস্বস্তি এবং চুলকানি উভয়ই হ্রাস সহ দৈনন্দিন জীবন এবং সুস্থতার উপর উপকারী প্রভাবের কথা জানিয়েছে।
থেরাপিটি তরুণদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।
ইনমুনবিও বিচারে অংশ নেওয়া সমস্ত শিশুদের 12 মাসের জন্য বিনা ব্যয়ে কর্ডস্ট্রোম সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, গবেষকদের তাদের পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে, রোগীদের প্রতি চার মাসে থেরাপির দুটি ইনফিউশন পাওয়ার প্রত্যাশিত।
ফার্মটি যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশগুলিতে ব্যবহারের জন্য এর অনুমোদন সক্ষম করতে চিকিত্সার জন্য নিয়ন্ত্রক ছাড়পত্র অনুসরণ করছে।
গবেষণার প্রধান তদন্তকারী, জিওএসএইচ -এর পেডিয়াট্রিক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আনা মার্টিনেজ মন্তব্য করেছিলেন: “আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ডস্ট্রোম নিরাপদ ছিল এবং আরডিইবি আক্রান্ত কিছু রোগীদের রোগের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।
“তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত বিরতিতে চিকিত্সা পরিচালনা করা চুলকানি হ্রাস করে এবং ক্ষত নিরাময়ের উন্নতি করে বলে মনে হয়, যা সময়ের সাথে সাথে আমরা আশা করি যে প্রদাহ হ্রাস করবে, শর্তটি সংশোধন করবে এবং স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার ভবিষ্যতের ঝুঁকি সময়ের সাথে সাথে হ্রাস করতে পারে।
“গ্যাব্রিয়েলিয়াসের মতো রোগীদের কীভাবে তাদের লক্ষণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল তা দেখতে দুর্দান্ত।”
তিনি আরও বলেছিলেন: “12-মাসের ওপেন লেবেল অধ্যয়নটি আমাদের আরও ডেটা সংগ্রহ করার অনুমতি দেবে আশা করি আরডিইবি আক্রান্ত শিশু এবং তরুণদের মধ্যে পরিচালিত চিকিত্সাগুলি থেকে বর্ধিত সুবিধাগুলি দেখানোর জন্য, চিকিত্সার আরও ব্যাপকভাবে রোল আউট হওয়ার সমর্থনে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।”
নিরাময় ইবির প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি শর্মিলা কলিন্স প্রকাশ করেছেন: “প্রথম বিচারের জন্য অর্থায়ন করার পর থেকে এবং মিশন ইবিতে অবদান রেখে আমরা আরডিইবি -র সাথে যুক্তরাজ্যের সমস্ত শিশুদের জন্য এমএসসি ইনফিউশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে কাজ করছি।
“আমরা আশা করি এই কোষগুলি এই অবস্থার সাথে শিশুদের উল্লেখযোগ্য দুর্ভোগ দূর করতে এই কোষগুলি রুটিন ক্লিনিকাল যত্নের অংশ হয়ে উঠবে।”