বিরোধীতা দ্বারা উদ্বিগ্ন, পিতামাতারা শিকাগোতে নতুন ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয় চালু করার প্রচেষ্টা নেতৃত্ব দেয়

জেটিএ – শিকাগোতে একটি সমৃদ্ধ ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রতিটি ডিনোমিনেশনের কয়েক ডজন উপাসনালয়, কোশার রেস্তোঁরা ও বেকারিগুলির একটি পরিসীমা এবং দেশের বৃহত্তম ইহুদি ফেডারেশনগুলির মধ্যে একটি। তবে স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় ব্যবধানকে বিলাপ করেছে: শহরের সীমানার মধ্যে একটি ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়।
এখন, শিকাগোতে একটি খোলার জন্য একটি পিতামাতার নেতৃত্বাধীন উদ্যোগটি বাষ্প অর্জন করছে, চুক্তির অধীনে একটি বিল্ডিং, শহরের ইহুদি ফেডারেশন নিযুক্ত এবং পরিবারগুলির মধ্যে গুঞ্জন বাড়ছে।
২০২27 সালে এই নগরীর তিনটি অ-গোঁড়া ইহুদি দিবসের স্কুলের স্নাতকদের সরকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষ বেসরকারী বিদ্যালয়ের বাইরে স্থানীয় পছন্দ দেওয়া লক্ষ্যটি ছিল।
নগরীর সরকারী ও বেসরকারী উভয় উচ্চ বিদ্যালয় বিরোধীতার অভিযোগ এনেছে বলে প্রচেষ্টাটি এসেছে।
গত বছর, শিক্ষা অধিদফতর ঘোষণা করেছে যে তারা শিকাগো পাবলিক স্কুলগুলিকে স্কুল-নেতৃত্বাধীন প্যালেস্টাইনের সমর্থক ওয়াকআউটকে সমর্থন করেছে বলে অভিযোগ নিয়ে বিরোধী বৈষম্যের জন্য তদন্ত করবে। এই পতন, শিকাগোর পাবলিক স্কুল বোর্ডের নতুন রাষ্ট্রপতি – নগরীর মেয়র কর্তৃক হস্তনির্মিত, যিনি নিজেই ফিলিস্তিনি কারণের সাথে সংহতি দেখিয়েছেন – তাঁর অ্যান্টিসেমিটিক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলির ইতিহাস সম্পর্কে প্রকাশের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন।
ইতিমধ্যে শিকাগোর অভিজাত ল্যাটিন স্কুল, বিরোধীতার অভিযোগের অভিযোগের বিষয়ে মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছে, একটি ঘটনা সহ স্কুলের ব্যান্ডের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন নাৎসি সংগীত বাজিয়েছেন।
“জলবায়ু ইহুদিদের এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এবং তাই এটি অবশ্যই নতুন ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়ের দিকে আরও সাবধানতার সাথে এবং আরও গুরুত্ব সহকারে দেখার আমার আকাঙ্ক্ষায় অভিনয় করে,” স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন, বার্নার্ড জেল আনশে এমেট ডে স্কুলের একজন বাবা -মা বলেছেন।
তবে একটি বড় অঙ্কন, পিতামাতারা বলেছিলেন, খুব উত্তর শহরতলিতে ঝাঁকুনি না নিয়েই ইহুদিদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। মেট্রোপলিটন অঞ্চলের একমাত্র সমতাবাদী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিকল্প রোচেল জেল ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়, শহরের ইহুদি কেন্দ্রবিন্দু আনশে এমেটের লেকভিউ পাড়া থেকে পৌঁছাতে রাশ আওয়ারের সময় এক ঘণ্টারও বেশি সময় নিতে পারে। একমাত্র অন্য বিকল্প, ইডা ক্রাউন ইহুদি একাডেমি, কাছাকাছি, তবে এটি এখনও শহরতলিতে রয়েছে এবং ওরিয়েন্টেশনে গোঁড়া।
শিকাগোর ইহুদি ফেডারেশনের ইহুদি ইউনাইটেড ফান্ডের প্রধান লনি নাসাতির বলেছেন, “আমরা বাকি শহরগুলির মধ্যে একটি যাদের ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয় নেই।” “অন্যান্য শহরগুলি, এমনকি একটি ছোট আকারের, এটি করতে সক্ষম। আমরা কেন এ জাতীয় জিনিস সমর্থন করতে পারি না তার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাই না।”
নাসাতির বলেছিলেন যে জুফ নতুন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সরবরাহ করেনি তবে তারা লঞ্চের দিকে কাজ করার সময় তার প্রতিষ্ঠাতা দলকে সমর্থন করেছে।
প্রতিষ্ঠাতা ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সিকে প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছিলেন। সম্প্রতি প্রচারিত বিদ্যালয়ের এক প্রধানের জন্য একটি কাজের বিবরণ, যা জেটিএ অর্জন করেছে, ছয়টি প্রতিষ্ঠাতা তালিকাভুক্ত করেছে: ম্যাগেলান ডেভলপমেন্ট গ্রুপের সভাপতি জুনিয়র বার্গার এবং তাঁর স্ত্রী কেটি বার্গার; ইস্রায়েলি-বংশোদ্ভূত প্রাক্তন সিইও এবং শিকাগো পাবলিক স্কুলগুলির সুপারিনটেনডেন্ট রন হুবারম্যান; ক্যারল রুবিন, ল্যাব স্কুলগুলির প্রাক্তন সহযোগী পরিচালক; ইরা ওয়েইস, শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং হাইড পার্ক ভেনচার পার্টনার্সের অংশীদার; এবং রেবিকাঃ শালিত, যিনি সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে চিহ্নিত।
কাজের বিবরণটি “ইহুদি মূল্যবোধের উপর নির্মিত একাডেমিকভাবে দুর্দান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য চাপ দেওয়ার প্রয়োজনের চিত্রটি এঁকে দেয়। এটি বলেছে যে স্কুলটি তার শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে-এতে বলা হয়েছে যে ইহুদি এবং অ-ইহুদি উভয়কেই একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে-“ইহুদি এবং আমেরিকান সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শের অভিভাবক হিসাবে পবিত্র কাজ” জন্য। “
যদি এটি খোলে, শিকাগোর নতুন ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয় ইহুদি সম্প্রদায়ের জোয়ার পরিবর্তনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ইহুদি স্কুলকে যুক্ত করবে। সম্প্রদায়গুলি ইহুদি নেতারা হামাস-নেতৃত্বাধীন October ই অক্টোবর, ২০২৩, ইস্রায়েলে গণহত্যা এবং বিরোধীতা ও ইস্রায়েল বিরোধী ক্রিয়াকলাপের একটি পরবর্তী তরঙ্গের পরে ইহুদিদের ব্যস্ততার প্রতি “আগ্রহের” আগ্রহের কথা বলছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগের বিষয়ে একটি প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাদের কিছুটা অংশে উত্সাহিত করা হয়েছে, যা সমালোচকরা বলছেন যে ইহুদিদের পরিচয়কে খুব কম বা এমনকি মাইন্ড করার প্রবণতা দেয়।
সর্বশেষ পতন, ইএমইটি ক্লাসিকাল একাডেমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে তার দরজা খুলেছিল, ইহুদি শিক্ষার্থীদের এমন একটি স্কুলে স্বাগত জানিয়েছে যা গ্রীক এবং লাতিনকে হিব্রু পাশাপাশি প্রগতিশীল শিক্ষামূলক মূল্যবোধগুলি এড়িয়ে যায়।
কানাডার অন্টারিওতে একটি নতুন ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয় চালু করার পরিকল্পনা পরের বছর ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা এবং স্থানীয় পাবলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাগত গুণমান হ্রাস নিয়ে উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও তৈরি করা হয়েছিল, কানাডিয়ান ইহুদি নিউজ সম্প্রতি জানিয়েছে।
শিকাগোর অনেক পরিবার সম্ভাব্য নতুন বিদ্যালয়ের কথা শুনেছিল প্রথম সেপ্টেম্বরে, যখন প্রতিষ্ঠাতা দলটি ইহুদি দিবসের স্কুল, চারটি স্থানীয় উপাসনালয় এবং এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ইহুদি প্রাক বিদ্যালয়ে একটি আগ্রহ সমীক্ষা বিতরণ করেছিল।
জরিপটি 715 পরিবারের প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে এবং দেখা গেছে যে 81 শতাংশ উত্তরদাতারা “তাদের বাচ্চাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতি খুব বা কিছুটা আগ্রহী” ছিলেন, কাজের বিবরণ নথি অনুসারে।
নাসাতির জানিয়েছেন, বাজারে গবেষণা করার সময় প্রতিষ্ঠাতা ইতিমধ্যে জুফের কাছে এসেছিলেন।
“আমরা বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে আমাদের শহরের এটি প্রয়োজন, এবং এটি তাদের দিয়েছে, যারা এই পুরো প্রকল্পটি সত্যই সরিয়ে নিয়েছিল, তারা এই প্রকল্পটির জুফের সমর্থন পেয়েছিল এমন অনেক আত্মবিশ্বাস,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মনে করি এটি তাদের সত্যই অন্বেষণ এবং বিল্ডিং এবং বাকী সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য জ্বালানী দিয়েছে।”
নাসাতির বলেছিলেন যে জুফ নতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য সরাসরি কোনও তহবিল বরাদ্দ করেনি তবে দাতাদের সহ তার নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত ছিল, যারা এটি সমর্থন করতে আগ্রহী হতে পারে।
নাসাতির বলেছিলেন, “আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের উপযুক্ত অংশগুলি এই ধারণাটি সম্পর্কে জানেন, এটি দাতা হোক, সুরক্ষায় আমাদের পরিচিতি, জুফের মধ্যে সমস্ত বিভিন্ন লিভার,” নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা জড়িত ছিলাম, “নাসাতির বলেছিলেন।
এখন, বাজ শহরের তিনটি ইহুদি দিবসের স্কুল এবং তাদের পরিবারের মধ্যে তৈরি করছে।
প্রতিবছর বার্নার্ড জেল -এ কেবল “এক বা দু’জন” শিক্ষার্থী শহরতলির ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক করে, মূলত কারণ তারা “সত্যই দূর এবং অসুবিধে,” স্কুলের অন্তর্বর্তী প্রধান ক্যারেন লেভিট বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে পরিবারগুলি একটি নতুন বিকল্পের দিকে ঝুঁকবে।
তিনি বলেন, “যে কেউ আমি পরিবারগুলির জন্য খুব ভিত্তিগত অভিজ্ঞতা হিসাবে বিবেচনা করি তার একটি অংশ হিসাবে, ইহুদি দিবসের স্কুলের অভিজ্ঞতা, তাদের অষ্টম শ্রেণির পরে এবং তাদের গঠনমূলক উচ্চ বিদ্যালয়ের বছরগুলিতে ধারাবাহিকতা থাকার সুযোগের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
শিকাগো ইহুদি দিবস স্কুলে, লোগান স্কয়ার পাড়ার একটি অ-ডোনমিনেশনাল স্কুল, প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়ে যান, স্কুলের প্রধান জুডি ফিনকেলস্টেইন-ট্যাফের মতে। তিনি বলেন, প্রকল্পের খবরটি তার স্কুলে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা ইরা ওয়েইস বোর্ডে রয়েছেন।
“আমেরিকাতে আমাদের বর্তমান পরিবেশে আরও ইহুদি কেবল ইহুদি সম্প্রদায়ের পক্ষে ভাল হতে পারে,” ফিনকেলস্টাইন-টাফ বলেছিলেন। “আমি যা শুনেছি তা খুব ইতিবাচক, এবং আরও ইহুদি শিক্ষার কারণে এটি আরও বাচ্চাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ উন্মুক্ত করে।”
শিকাগোর তৃতীয় নন-গোঁড়া দিবস স্কুল, আকিবা শেচটার, হাইড পার্ক পাড়ায় দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, যেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। রোচেল জেলের কাছে একটি সাধারণ রাশ আওয়ারের যাতায়াতে দুই ঘন্টা সময় লাগতে পারে।
“আমাদের সিনাগগের লোকেরা আসলে এটি সম্পর্কে কথা বলছিল, এবং এটি সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল কারণ আমি মনে করি যে এটি সম্প্রদায়ের যে দিকটি নিয়ে কথা বলছিল সে সম্পর্কে এটি আরও বেশি ছিল,” হাইড পার্কের একজন পিতা -মাতা বলেছেন, যার শিশু শিকাগো ল্যাবরেটরি স্কুলগুলিতে অংশ নিয়েছিল, আশেপাশের একটি ধর্মনিরপেক্ষ বেসরকারী স্কুল, এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অন্যান্য বিকল্পগুলি বিবেচনা করতে পারে। “উচ্চ বিদ্যালয়গুলি একটি সত্যই কঠিন সিদ্ধান্ত, এবং তাই এটি আরও বিকল্প রাখতে সক্ষম হওয়ার জন্য মিশ্রণটিতে যুক্ত করে।”
নতুন স্কুল প্রকল্পটি উত্তর শহরতলিতে কম গুঞ্জন তৈরি করছে। রক্ষণশীল আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সলোমন শেচটার ডে স্কুলে প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী ইহুদি উচ্চ বিদ্যালয়ে যান – বেশিরভাগ রোচেল জেল এবং কয়েকজন ইডা ক্রাউন -এ, স্কুলের প্রধান লেনা কুশনিরের মতে।
“আমি বিশ্বাস করি না যে শ্যাচটার পিতামাতারা নতুন বিদ্যালয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য, কারণ এটি ভৌগোলিকভাবে আমাদের সম্প্রদায় থেকে বেশ দূরে,” কুশনির একটি ইমেইলে বলেছিলেন। “এই মুহুর্তে, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনও বাবা -মা স্কুল নিয়ে আলোচনা করতে শুনিনি।”
এবং টনি ফ্রাঙ্ক, রোচেল জেলের স্কুলের প্রধান, একটি ইমেইলে বলেছিলেন যে “নতুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না এবং তাদের প্রকল্প সম্পর্কে প্রথম হাতের জ্ঞান নেই।”
তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি নতুন স্কুলকে স্বাগত জানাবেন।
“আমি আরও সাধারণভাবে যা বলতে পারি তা হ’ল আমি বিশ্বাস করি যে এর সমস্ত রূপে একটি শক্তিশালী ইহুদি শিক্ষা আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে এবং আমরা এর ভবিষ্যতের প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা স্বাগত জানাই,” ফ্র্যাঙ্ক লিখেছেন।
বার্নার্ড জেল প্যারেন্ট, যিনি তার সন্তানের উচ্চ বিদ্যালয়ের অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে প্রভাবিত করতে এড়াতে নাম প্রকাশ না করার জন্য বলেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে নতুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরও তথ্য ভাগ করে নেওয়া শুরু করবেন এবং স্কুলটি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলটি কেমন হবে।
তিনি বলেন, “আমি মনে করি কে স্কুলের প্রধান হতে চলেছে, নেতৃত্ব হতে চলেছে, পাঠ্যক্রমটি কী, আমার জন্য পরিকল্পনা কী তা বোঝার জন্য অনেক কাজ করা উচিত।”
তবে বাবা-মা যখন বলেছিলেন যে তিনি নতুন প্রকল্পের জন্য তাদের বাচ্চাদের “গিনি পিগস” হতে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যরা দ্বিধাগ্রস্থতা প্রকাশ করতে শুনেছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এমন একটি শিক্ষার্থী ছিলেন যারা শেষ পর্যন্ত নতুন ইহুদিদের জন্য চেষ্টা করা-ও-ট্রু হাই স্কুলগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“তারা গিনি পিগ নয়,” তিনি বলেছিলেন। “তারা ট্রেলব্লাজার।”