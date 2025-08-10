You are Here
বিলস এইচসি আরবি জেমস কুককে প্রতিক্রিয়া জানায় প্রাকসেশন গেমটিতে খেলছে না
জেমস কুক সংক্ষেপে মহিষের বিল টিজড শনিবার।

কুক, যিনি প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় হোল্ড-ইন ছিলেন কারণ তিনি চুক্তি সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন, তিনি ওয়ার্ম-আপগুলির জন্য উপযুক্ত ছিলেন এবং বিলগুলি তাদের প্রথম পূর্বসূরী খেলায় নিউইয়র্ক জায়ান্টদের খেলার আগে একটি প্রতিনিধিও নিয়েছিলেন।

তবে কুক জায়ান্টদের বিরুদ্ধে না খেলতে বেছে নিয়েছিলেন।

বিলগুলির বিপক্ষে জায়ান্টদের 34-25 জয়ের পরে, বাফেলো প্রধান কোচ শান ম্যাকডার্মট খেলায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছিলেন।

ম্যাকডার্মট বলেছিলেন, “আমরা তাকে খেলতে চেয়েছিলাম,” বাফেলো নিউজের জে স্কুরস্কির এক্স -এর একটি পোস্টের মাধ্যমে বলেছিলেন। “আমি চেয়েছিলাম যে সে খেলুক, তবে আমি সত্যিই আর এটিতে যেতে চাই না। এই সপ্তাহান্তে এবং আজ খেলাটি থেকে কী ঘটেছিল তা থেকে এই সময়ে সত্যিই কোনও পরিবর্তন নেই, তাই তিনি উষ্ণ হয়ে উঠলেন।

“তবে এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি এবং তিনি যে অবস্থানে রয়েছেন তার কারণে তিনি খেলতে রাজি ছিলেন না, তাই আমরা সেখানেই আছি।”



