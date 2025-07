বিলি জোয়েল ক্রিস্টি ব্রিংকলে থেকে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়ে তাঁর হৃদয় বিদারক প্রকাশ করেছেন

বিলি জোয়েল বলেছিলেন যে ১৯৯৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদে শেষ হওয়া নয় বছরের বিয়ের সময় দ্বিতীয় স্ত্রী ক্রিস্টি ব্রিংকলে তাকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি “বিধ্বস্ত” হয়েছিলেন।

“আমি বুঝতে পেরেছিলাম প্রেম কংক্রিট নয়,” “আপটাউন গার্ল” গায়ক তার প্রযোজকদের তার ডকুমেন্টারি “বিল জোয়েল: এবং তাই এটি যায়” এর দ্বিতীয় অংশে প্রযোজকদের বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি জানেন, আপনি এটি মনে করেন, তবে এটিতে কিছু খাওয়ার জিনিস রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এটি সমস্ত ধরা পড়ে And এবং এটি কঠিন And এবং আমি এতটাই বিধ্বস্ত ছিলাম।”

একজন স্পষ্টতই সংবেদনশীল ব্রিনকলি বলেছিলেন যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

ক্রিস্টি ব্রিংকলে ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিগত মুহুর্তটি বর্ণনা করেছেন যা ‘তাকে প্রায় ভেঙে দিয়েছে’

“আমি এটি কাজ করতে চেয়েছিলাম I

প্রাক্তন দম্পতি 1983 সালে সেন্ট বার্টসে মিলিত হন। তারা 1985 সালে বিয়ে করেছিল এবং শীঘ্রই তাদের একমাত্র কন্যা আলেক্সা রে জোয়েল ছিল।

“আমাদের সম্পর্কটি প্রচুর মজা থেকে চলে গেছে এবং সত্যই তাকে গ্রাস করে একে অপরকে পুরোপুরি উপভোগ করছে, এবং আমি যদি রাস্তায় যাই তবে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কারণ শোয়ের পরে অনিচ্ছাকৃত সময়টি গভীর রাত অবধি চলছিল, এবং এটি ‘আমি এখানে কী করছি?'” ব্রিংলি বলেছিলেন। “এবং আমি ঠিক এর মতো পেয়েছি ‘আমি কী করব তাও জানি না, তবে এই বড় পুরানো বাড়িতে আমি কেবল আমার এবং আলেক্সা হতে পারি না যা জীবন এবং ভালবাসা এবং সংগীত এবং হাসি এবং সমস্ত কিছুতে পূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল।’ বিষয়গুলি খারাপ হতে শুরু করেছিল। “

জোয়েল বলেছিলেন যে এটি তার পক্ষে খুব কঠিন সময় ছিল কারণ তারা নতুন বিবাহিত এবং একটি যুবতী কন্যা ছিল, তবে তিনি অনেক সময় রাস্তায় ছিলেন।

