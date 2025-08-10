You are Here
বিল্ড: চীন থেকে র‌্যাগের কারণে জার্মানির প্রতিরক্ষা উদ্ভিদ দাঁড়াতে পারে
News

বিল্ড: চীন থেকে র‌্যাগের কারণে জার্মানির প্রতিরক্ষা উদ্ভিদ দাঁড়াতে পারে

বাণিজ্যিক আইনজীবী আমির-সায়দ গাসাবেহের মতে, তিনি এই বছরের এপ্রিল থেকে এই স্কোরের সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত “অগণিত অনুরোধ” সম্পর্কে জানেন।

“আমাদের সরবরাহের পরিস্থিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য অবনতি আশা করা উচিত।

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের জার্মানির অর্থনীতি মন্ত্রক, মন্ত্রী কাতেরিনা রাহেহে নেতৃত্বে, তার উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন।

সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেছে যে সংস্থার সরবরাহে বিলম্বের শিকার ব্যক্তিরা পরিস্থিতি ইউরোপীয় কমিশনে রিপোর্ট করতে পারে, যা তখন চীন সরকারকে কূটনৈতিক চাপ তৈরির জন্য একটি অনুরোধ করবে, তবে সন্দেহ আছে যে এটি যথেষ্ট হবে।

নিবন্ধটি ইঙ্গিত দেয় যে জার্মান অ্যাসোসিয়েশন অফ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সেফটিও “বৈচিত্র্যময় সরবরাহ” এর পক্ষেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এমনকি যদি তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে “স্থিতিশীল” হিসাবে মূল্যায়ন করে।

গাসাবেহের মতে, সত্যটি হ’ল যদি সরবরাহগুলি অব্যাহত থাকে তবে কিছু শিল্প সংস্থা উত্পাদন বন্ধ হওয়ার মুখোমুখি হতে পারে।

এর আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল যে চীন কেবল জার্মানিই নয়, অন্যান্য পশ্চিমা প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিতেও বিরল পৃথিবী খনিজগুলির সরবরাহকে সীমাবদ্ধ করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts