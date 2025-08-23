বিল মাহের ট্রাম্পকে মারিজুয়ানা সমর্থন করে টিজ করেছেন

You are Here
ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন গাঁজা পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করার সাথে ফ্লার্ট করেন, বিল মাহের দু’বার-প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর সমর্থন নিয়ে ফ্লার্ট করা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে মনে হয়।

শুক্রবারের পর্বে রিয়েল টাইমকৌতুক অভিনেতা অবশেষে মাগা পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন যে, “অবশেষে, তিনি আমার কাছে এসেছিলেন” এই ঘোষণা দিয়ে যে তিনি ফেডারেল আইনের অধীনে কম বিপজ্জনক পদার্থ হিসাবে প্রেসিডেন্ট বিডেনের গাঁজা পুনর্নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে মনে করছেন।

“আমি আপনাকে তাই বলেছি,” তিনি তার ‘নতুন নিয়ম’ বিভাগের সময় বলেছিলেন। “আমি বছরের পর বছর ধরে ডেমোক্র্যাটদের বলছি, রিপাবলিকানরা আপনার কাছ থেকে ইস্যু হিসাবে পাত্র চুরি করবে।”

মাহের আরও যোগ করেছেন, “আপনি কী আশা করেছিলেন? তিনি ছোট্ট দলগুলির কাছ থেকে ভোটে জয়ের ক্ষেত্রে মাস্টার যারা একটি ইস্যু সম্পর্কে আগ্রহী, এখানে কয়েক শতাংশ বাছাই করে, সেখানে এক দম্পতি, নির্বাচনের রাত অবধি এটি ‘ওয়াইএমসিএ!'”

পর্বটি বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথে মাহের সেই “একটি ইস্যু” ভোটারদের মধ্যে একজন হিসাবে উপস্থিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, ২০২০ সালে ট্রাম্পের পক্ষে প্রদর্শিত কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের সাথে তাঁর সহায়তার তুলনা করে।

“তিনি কি কালো ভোট জিতেছিলেন?” মাহেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। “এমনকি কাছাকাছিও নয়, তবে তিনি ২০২০ সালে যা পেয়েছিলেন তা দ্বিগুণ করেছিলেন এবং ফিলি, ডেট্রয়েট এবং মিলওয়াকির মতো জায়গাগুলিতে এটাই ছিল পার্থক্য And

বিডেন প্রশাসনের গাঁজা পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করার পরিকল্পনার পরে, ট্রাম্প বলেছিলেন যে “তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত“পরের কয়েক সপ্তাহ“যা গাঁজা শিল্পের জন্য উত্সাহ হিসাবে কাজ করতে পারে। পশ্চিম হলিউড গাঁজা লাউঞ্জ দ্য উডস-এর সহ-মালিক হিসাবে মাহের অবশ্যই এই উত্সাহ থেকে উপকৃত হবেন।

এপ্রিলে ফিরে, মাহের শপথ করেছিলেন যে তিনি ট্রাম্প এবং পারস্পরিক বন্ধু কিড রকের সাথে হোয়াইট হাউসে রাতের খাবারের সময় “মাগা যাননি”।

