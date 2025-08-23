বিশেষজ্ঞরা পেমেন্ট আইডির জন্য সাইবারসিকিউরিটির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – ব্যাংক ইন্দোনেশিয়া (বিআই) চালু করার পরিকল্পনা করেছে পেমেন্ট আইডি আগস্ট 17, 2025 এ স্থগিত করতে হয়েছিল। পেমেন্ট আইডি হ’ল জনসংখ্যা সনাক্তকরণ নম্বর (এনআইকে) এর উপর ভিত্তি করে একটি পেমেন্ট আইডেন্টিটি সিস্টেম, যা পৃথক আর্থিক লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ রেকর্ড করার জন্য একটি দরজা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
যদিও এই ধারণাটি সুবিধা এবং দক্ষতা সরবরাহ করে, এয়ারলংগা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডাঃ আজিজ ফাজার এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন ডেটা সুরক্ষা এই সিস্টেমটি বাস্তবায়নের আগে ব্যবহারকারীরা প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় যে কেটিপি ডেটা ফাঁস হওয়ার ঘটনাটি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তা একটি মূল্যবান পাঠ ছিল। পর্যাপ্ত সাইবার সুরক্ষা ব্যতীত, অর্থ প্রদানের আইডি আসলে নতুন সমস্যার কারণ হতে পারে।
“প্রকৃতপক্ষে, যদি আমাদের ডেটা ফাঁস হতে পারে, তবে পরে আগ্রহী এবং অনুমোদিত লোকেরা আমাদের ব্যয়ের ধরণগুলি কীভাবে দেখতে পাবে। ডেটা আবার বেসরকারী সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি loan ণ সংস্থার কাছে,” আজিজ শুক্রবার (৮/২২/২০২৫) উদ্ধৃত একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছিলেন।
আজিজ জোর দিয়েছিলেন যে পেমেন্ট আইডি বাস্তবায়নের সাফল্য বিদ্যমান সিস্টেম সুরক্ষার মানের উপর খুব নির্ভরশীল। যদি সিস্টেমটি সঠিকভাবে কাজ করে তবে সরকার আরও সহজেই লেনদেনকে ব্যর্থ করতে পারে যা অনলাইন জুয়া এবং অন্যান্য অবৈধ ক্রিয়াকলাপ নির্দেশ করে। তবে সাইবার সুরক্ষা অপর্যাপ্ত হলে তিনি একটি বড় ঝুঁকির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।
“যদি সুরক্ষা দুর্বল হয় তবে লোকেরা ডিজিটাল লেনদেন করতে নারাজ এবং উপায়ে ফিরে আসতে পারে অফলাইন যা ইন্দোনেশিয়ায় বিকাশমান ডিজিটাল অর্থনীতি চাকাগুলিকে এটিকে কঠিন করে তুলবে এবং ধীর করে দেবে, “আজিজ ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তিনি বিবেচনা করেছেন, পেমেন্ট আইডি বাস্তবায়নের আগে সরকারকে প্রথমে সাইবার সুরক্ষা অবকাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি ব্যতীত, অর্থ প্রদানের আইডির উপস্থিতিতে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রযুক্তিগত দিকগুলি ছাড়াও, সম্প্রদায়ের ডিজিটাল সাক্ষরতাও একটি মূল বিষয়। আজিজ রেট, ডিজিটাল লেনদেনের সুরক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা কিশোর -কিশোরীদের কাছ থেকে বিশেষত উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় স্তরে দেওয়া উচিত, যখন তারা তাদের নিজস্ব অর্থ পরিচালনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। কিশোর -কিশোরী এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যবস্তু করার পাশাপাশি, পিতামাতাদের দেওয়া ডিজিটাল সাক্ষরতাও গুরুত্বপূর্ণ।
“অনেক পিতামাতারা মনে করেন যে তারা ডিজিটাল জগতের সাথে যোগাযোগ করবেন না, যদিও এখন দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবশ্যই ডিজিটাল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে,” আজিজ বলেছিলেন।
অন্যদিকে, তাঁর মতে, পেমেন্ট আইডি ধারণাটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জালিয়াতির সম্ভাবনা সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি যোগ করেছেন, সংহত ব্যবস্থার সাথে, সরকারকে আর ম্যানুয়ালি বার্ষিক আর্থিক ডেটা খোলার দরকার নেই, কারণ এটি একটি দরজা দিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।
“উদাহরণস্বরূপ, দৈনিক লেনদেনটি কেবল আরপি। 100,000, আরপি 50,000 হতে পারে। হঠাৎ করে আরপি 500 মিলিয়ন লেনদেন হয়। নাহ, অর্থ প্রদানের আইডি দিয়ে আপনি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন কে প্রেরণ করে এবং গ্রহণ করে, “আজিজ বলেছিলেন।
