বিশেষজ্ঞরা যেমন প্রবীণদের দ্বারা ব্যবহৃত হাজার হাজার অ্যালার্মগুলি প্রকাশ করে তা প্রকাশ করে ব্রিটিশদের জরুরি সতর্কতা কাজ বন্ধ করতে চলেছে – আপনার কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

এগুলি ১.৮ মিলিয়ন বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং যুক্তরাজ্যে অসুস্থতা বা আঘাত থেকে সেরে উঠেছে তাদের জন্য একটি লাইফলাইন।
তবে আপনি যদি ব্যক্তিগত অ্যালার্ম ব্যবহার করেন তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এটি শীঘ্রই কাজ বন্ধ করে দিতে পারে।
কারণ নেটওয়ার্ক সরবরাহকারীরা অ্যানালগ ল্যান্ডলাইনগুলি থেকে ডিজিটাল টেলিফোন সিস্টেমে স্যুইচ করছে – অনেক জনপ্রিয় ডিভাইসকে অকেজো করে তোলে।
ডিজিটাল স্যুইচ করার চূড়ান্ত সময়সীমাটি 2027 জানুয়ারী।
যাইহোক, যুক্তরাজ্যের একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইতিমধ্যে রূপান্তর করেছে, যার অর্থ অ্যানালগ টেলিকারে সিস্টেমগুলি আর নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।
তা সত্ত্বেও, গবেষকরা কোন থেকে? পাওয়া গেছে যে পুরানো প্রজন্মের ডিভাইসগুলি এখনও অনলাইনে পাওয়া যায় এবং সরবরাহকারীরা সর্বদা এটি পরিষ্কার করে দেয় না যে তারা শীঘ্রই কাজ করবে না।
গ্রাহক সুরক্ষা নীতিমালার প্রধান স্যু ডেভিস বলেছেন: ‘স্যুইচ -ওভারের জন্য সময়সীমা দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ অংশই ডিজিটাল নেটওয়ার্কগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
‘এটি মর্মস্পর্শী যে নির্দিষ্ট টেলিকারে সরবরাহকারীরা যখন জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারে তখন অ্যানালগ পণ্যগুলি বিক্রি করা চালিয়ে যায়।
কেরলাইন 365 তাদের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সুইচওভার সম্পর্কিত ‘যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার’ ব্যাখ্যা সরবরাহ করে তবে কোনটি? তর্ক করুন যে তারা এই পণ্যগুলি মোটেও বিক্রি করে দিয়ে মিশ্র সংকেত প্রেরণ করছে
ডিভাইসগুলি যুক্তরাজ্যের কয়েক মিলিয়ন মানুষের জন্য একটি লাইফলাইন, তাদের জরুরি অবস্থার জন্য দ্রুত সাহায্যের জন্য কল করার অনুমতি দেয় (স্টক ইমেজ)
‘কোনটি? এই বিক্রেতাদের জানিয়েছে যে তাদের পণ্যগুলি অবিলম্বে বিক্রয় থেকে সরানো উচিত ”
তিনি এই ডিভাইসগুলির বিক্রয় রোধে সরকার এবং নিয়ন্ত্রকদের ‘সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ’ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং সংস্থাগুলি যদি তা চালিয়ে যান তবে কাজ করুন।
তাদের তদন্তের জন্য, দলটি এই মাসের শুরুতে সাতটি টেলিকারে সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইটগুলির দিকে নজর রেখেছিল।
তারা দেখতে পেল যে তিনটি অ্যানালগ ডিভাইস বিক্রি করছে। এই অ্যালার্মগুলি সাধারণত ডিজিটাল বিকল্পগুলির তুলনায় সস্তা, এমন উদ্বেগ উত্থাপন করে যে গ্রাহকরা ঝুঁকির পুরোপুরি প্রশংসা না করে দামের ভিত্তিতে সেগুলি বেছে নিতে প্ররোচিত হতে পারে।
সর্বাধিক সম্পর্কিত ছিল সুরেসাফ, যা একটি অ্যানালগ ল্যান্ডলাইনের জন্য তিনটি ডিভাইস বিক্রি করছিল।
পণ্য তালিকাগুলি ডিজিটাল রূপান্তর বা ডিভাইসগুলি সঠিকভাবে কাজ না করতে পারে এমন ঝুঁকি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করেনি।
কোনটি দ্বারা যোগাযোগ করার পরে সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইট আপডেট করেছে?, তিনটি ডিভাইস কেবল অ্যানালগ এবং তাদের ডিজিটাল অ্যালার্মগুলির তালিকা থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ যুক্ত করে।
যদিও ক্যারলিন 365 এবং লাইফকনেক্ট 24 তাদের ওয়েবসাইটগুলিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় যে তাদের অ্যানালগ অ্যালার্মগুলি কাজ করতে পারে না বা শীঘ্রই কাজ বন্ধ করবে, কোনটি? তর্ক করুন যে তারা এই পণ্যগুলি আদৌ বিক্রি করে চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মিশ্র সংকেত প্রেরণ করছে।
আরেকটি অ্যানালগ সুরেফে পণ্য। ডিজিটাল রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এগুলির মতো ডিভাইসগুলি আর কাজ করবে না
এই অ্যানালগ অ্যালার্মটি ডিজিটাল সুইচওভারের সাথে ‘সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়’, সুরেসাফের ওয়েবসাইট জানিয়েছে তবে এখনও বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ
যে ডিভাইসগুলি প্রভাবিত হতে পারে:
সুরেফে ফলস সতর্কতা
সুরেফে নিরাপদ পড়ে
Suresafe 24/7 সংযোগ
Carline365 প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা
লাইফকনেক্ট 24 লাইফলাইন ব্যক্তিগত অ্যালার্ম
লাইফকনেক্ট 24 তাদের ডিজিটাল বিকল্পগুলি ‘দৃ strongly ়ভাবে প্রস্তাবিত’ আপগ্রেড হিসাবে ফ্রেম করে, তবে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে ‘আপগ্রেড’ এর ভাষা সবচেয়ে ভাল সমস্যাযুক্ত কারণ এটি সম্ভাব্য জীবনকে জানাতে ব্যর্থ হয় – ডিজিটাল অ্যালার্মগুলিতে স্যুইচ করার প্রয়োজন।
2023 সালে, তাদের ল্যান্ডলাইনগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের ব্যক্তিগত অ্যালার্মগুলি কাজ করতে ব্যর্থ হলে দু’জন দুর্বল লোক মারা গিয়েছিল।
এটি সরকারকে একটি সনদ শুরু করার জন্য প্ররোচিত করেছিল যাতে সমস্ত সরবরাহকারীকে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল থেকে অস্থায়ীভাবে অভিবাসন বিরতি দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
অন্যান্য সরবরাহকারী কোনটি? দেখেছেন – কেয়ারিয়াম, হেল্পলেট, যত্ন নেওয়া এবং টেলিকারে 24 – কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যের আধুনিকায়িত ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল অ্যালার্ম বিক্রি করুন।
এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সরকারের টেলিকারে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় তারা লিখেছেন: ‘অ্যানালগ টেলিকারে ডিভাইসগুলি পর্যায়ক্রমে বের করার জন্য, অ্যানালগ ডিভাইসগুলির বিক্রয় এবং ক্রয় বন্ধ করা দরকার।
‘যে সংস্থাগুলি টেলিকারে সরঞ্জাম সরবরাহ করে,’ টেলিকারে সরবরাহকারী ‘নামে পরিচিত, তারা আর অ্যানালগ সরঞ্জাম উত্পাদন করা উচিত নয় এবং সরকার আশা করে যে বিক্রেতারা তাদের বিক্রি বন্ধ করে দেবে।’
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কিছু গ্রাহক এখনও ডিজিটাল স্যুইচওভার সম্পর্কে অসচেতন থাকতে পারেন, তবে খাতে পরিচালিত ব্যবসায়ের জন্য এ জাতীয় কোনও অজুহাত নেই।
স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্ন অধিদফতরের মন্ত্রী স্টিফেন কিনক বলেছেন: ‘লোকেরা তাদের সুরক্ষিত রাখতে এবং তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য সংযুক্ত রাখতে তাদের টেলিকারে ডিভাইসগুলির উপর নির্ভর করে – ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
লাইফকনেক্ট 24 এর ওয়েবসাইটটি এখনও অ্যানালগ ডিভাইসগুলি বিক্রি করে তবে তারা কীভাবে ডিজিটাল পণ্যটিতে ‘আপগ্রেড’ করতে পারে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে
‘আমরা টেলিকারে ডিভাইসগুলির জন্য ডিজিটাল সুইচওভার সরবরাহ করার জন্য শিল্পের সাথে কাজ করছি, লোকেরা সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করে – এবং গত বছর আমরা সরবরাহকারীদের কাছে লিখেছিলাম যে তাদের অ্যানালগ – কেবলমাত্র ডিভাইস বিক্রয় বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।
‘আমরা কোনটি প্রচার করি?
ক্যারলাইন 365 এবং লাইফকনেক্ট 24 এর একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘আমরা বহু বছর ধরে ডিজিটাল সুইচওভারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং ফলস্বরূপ, আমরা যে পণ্যগুলি বিক্রি করি তার বেশিরভাগই ডিজিটাল ডিভাইস।
‘তবে, দুর্বল গ্রাহকদের একটি সংখ্যালঘু রয়ে গেছে যাদের জন্য একটি অ্যানালগ ডিভাইস তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হতে পারে এবং তারা ডিজিটাল পরিবর্তনের সময় সুরক্ষিত থাকে।’
এদিকে, সুরেসাফের একজন প্রতিনিধি বলেছিলেন: ‘সুরেসাফে ২০১৫ সাল থেকে একটি মোবাইল -প্রথম অ্যালার্ম সরবরাহকারী ছিলেন, বিক্রি হওয়া সমস্ত অ্যালার্মের 99% সিম -ভিত্তিক এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল – প্রস্তুত। ডিজিটাল সুইচওভারকে সমর্থন করার জন্য আমরা উভয়কেই মোবাইলে স্থানান্তরিত করেছি এবং কারণ মোবাইল অফারগুলি – হোম ডিভাইসগুলির সাথে অনুপলব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি।
‘অ্যানালগ ডিভাইসগুলির অবশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা খুব সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র যেখানে কোনও মোবাইল সিগন্যাল বা ইন্টারনেট বিদ্যমান নেই এবং একটি অ্যানালগ লাইন রয়ে গেছে।
‘আমরা স্বাগত জানাই?
আমার একটি অ্যানালগ ব্যক্তিগত অ্যালার্ম আছে – আমার বিকল্পগুলি কী?
অ্যানালগ ব্যক্তিগত অ্যালার্মগুলি স্যুইচওভারের পরে ডিজিটাল ফোন লাইনে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে পারে না।
আপনার যদি টেলিকারে সিস্টেম থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের জানাতে আপনার ল্যান্ডলাইন সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করা উচিত।
আপনি আপাতত ডিজিটাল আপগ্রেড থেকে বাদ দিতে বলতে পারেন – তবে এটি দীর্ঘ -মেয়াদী সমাধান হওয়া উচিত নয় কারণ অ্যানালগ টেলিফোন লাইনগুলি আর 2027 এর পরে বজায় রাখা হবে না।
সেরা এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমাধান হ’ল আপনার ব্যক্তিগত অ্যালার্মকে ডিজিটাল মডেলটিতে পরিবর্তন করা।
কোনটি? ‘ ওয়েবসাইট পড়ুন: ‘আশ্বাস দিন যে আপনার ল্যান্ডলাইন সরবরাহকারী এবং টেলিকারে সংস্থা আপনার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কার্যকরী টেলিকারে ডিভাইস থাকবে বলে আত্মবিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে কোনও ডিজিটাল ফোন পরিষেবাতে যেতে বলা হবে না।
‘আপনি বা কোনও আত্মীয় যদি আপনার টেলিকারে ডিভাইসে ডিজিটাল ফোন লাইনে সরানোর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন তবে ডিভাইসটি এখনও ডিজিটাল ল্যান্ডলাইনের সাথে কাজ করবে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য – সাধারণত কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনও বেসরকারী সরবরাহকারী – এর সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করা উপযুক্ত।
‘বৃহত্তর সরবরাহকারীরা সম্ভবত জানতে পারবেন যে কোন ডিভাইসগুলি ডিজিটাল ফোন পরিষেবাদি ব্যবহার করে কাজ করবে না এবং এর আশেপাশে পরিকল্পনা করছে’ ‘