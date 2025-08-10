You are Here
বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে কোনও ব্যাংক কার্ডে কোন স্থানান্তর সবচেয়ে বিপজ্জনক
বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে কোনও ব্যাংক কার্ডে কোন স্থানান্তর সবচেয়ে বিপজ্জনক

অর্থনীতিবিদ ব্যাংকের জন্য বিপুল সংখ্যক স্থানান্তরের সন্দেহ ঘোষণা করেছিলেন

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ স্থানান্তর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং অপারেশনগুলির অস্থায়ী অবরুদ্ধ করতে উত্সাহিত করতে পারে। এটি অর্থনীতি অনুষদের বিশেষজ্ঞ রুডন লামামি মমদোভা বিশেষজ্ঞের প্রাইম এজেন্সির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ছিল।

বিশেষজ্ঞ স্পষ্ট করেছেন যে জালিয়াতি এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাঠামোয় সন্দেহজনক লেনদেন হিমশীতল হতে পারে।

তাত্ত্বিকভাবে, 24 ঘন্টার মধ্যে বেশ কয়েক ডজন অনুবাদ, কার্ডের মালিকের জন্য অযৌক্তিক, সতর্কতা তৈরি করতে সক্ষম, মমদোভা উল্লেখ করেছেন।

তদ্ব্যতীত, বিশেষজ্ঞের মতে, বড় স্থানান্তর চলাকালীন অসুবিধাগুলি ঘটতে পারে, কার্ডে জমা দেওয়ার পরে অবিলম্বে তহবিল প্রেরণ করার পাশাপাশি অর্থ প্রদানের অনেক প্রাপকের উপস্থিতিতেও হতে পারে।

