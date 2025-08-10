বিশেষজ্ঞ: শুরুর পরে রাশিয়ান ফেডারেশনে চীনা সংস্থার সংখ্যা 25% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে
গত 3 বছরে, প্রায় 2500 চীনা সংস্থা রাশিয়ায় নিবন্ধিত হয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা 10 হাজার কাছাকাছি আসছে, সাইনরাস কনসাল্টিং সংস্থার সাধারণ পরিচালক সুরানা রাদনেভা স্যাটেলাইটকে জানিয়েছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে চীনা ব্যবসায়ের জন্য, রাশিয়ান ফেডারেশনে একটি সংস্থা খোলার বিষয়টি আমাদের দেশে কার্যক্রম চালু করার জন্য সেরা বিকল্প।
“গত 3 বছরে প্রায় 2500 চীনা সংস্থা রাশিয়ায় নিবন্ধিত হয়েছে এবং তাদের মোট সংখ্যা 10 হাজার কাছাকাছি পৌঁছেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে চীনা উদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব আইনী সত্তার মাধ্যমে রাশিয়ায় কাজ করার সুবিধাগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে তাদের ব্যবহার করেছেন,” তিনি বলেছিলেন।
তার মতে, রাশিয়ান ফেডারেশনের বৃহত্তম সংখ্যক চীনা সংস্থাগুলি খুচরা ই -কমার্স (২০২৪ সালে ৫৪৫), নন -ফুড কনজিউমার পণ্যগুলিতে পাইকারি বাণিজ্য (৫২৯), অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি (৪৩৮), মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রফতানি/আমদানি (২২২) ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনে খাদ্য পণ্য বিতরণের বিভাগে, 126 চীনা সংস্থাগুলি লজিস্টিকস এবং গুদাম ব্যবসায় – 118 টি সংস্থা পরিচালনা করে, রাদনেভা জানিয়েছেন।
বিশেষজ্ঞ ইঙ্গিত করেছেন যে রাশিয়ান গ্রাহকের প্রধান পছন্দগুলি হ’ল পণ্যগুলির গুণমান, এর নির্ভরযোগ্যতা, পাশাপাশি পরিষেবা। এই নীতিগুলি অনুসরণ করে, অনেক চীনা সংস্থা রাশিয়ান বাজারে উল্লেখযোগ্য শেয়ার দখল করেছে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রিমিয়াম শ্রেণীর ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী সরঞ্জাম, গাড়ি এবং পণ্যগুলির চাহিদা বাড়ছে-এটি হ’ল সেই অঞ্চলগুলি যেখানে চীনা সংস্থাগুলি বিশেষত শক্তিশালী।
বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পিআরসি -র একটি সফরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এই সময়ে ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি নথি স্বাক্ষর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
“এটি রাশিয়ান-চীনা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের জন্য একটি নতুন প্রেরণা দেবে, যা আরও বেশি চীনা উদ্যোক্তাদের রাশিয়ান বাজারে আকৃষ্ট করবে,” রাদনেভা বলেছিলেন।
