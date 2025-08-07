You are Here
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রেডগুলি মিস করলেও শিক্ষার্থীদের জায়গা দেওয়ার জন্য ‘আগ্রহী’
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রেডগুলি মিস করলেও শিক্ষার্থীদের জায়গা দেওয়ার জন্য ‘আগ্রহী’

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ-লেভেল ফলাফলের দিনে স্কুল লিভারগুলিতে ডিগ্রি কোর্সে স্থান দেওয়ার জন্য আগ্রহী হবে।

ইউসিএএস-এর প্রধান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ১৮ বছরের বাচ্চাদের রেকর্ড সংখ্যক বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার জেগে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে যে তারা তাদের প্রথম-পছন্দ বিশ্ববিদ্যালয় সুরক্ষায় সফল হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য “ক্রেতার বাজার” তৈরি করে আরও বেশি যুক্তরাজ্যের আবেদনকারীদের সাথে জায়গাগুলি পূরণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে।

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্লিয়ারিংয়ের মাধ্যমে কোর্স উপলব্ধ রয়েছে-যা আবেদনকারীদের এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাগুলির সাথে মেলে এখনও পূরণ করা যায় না-এ-লেভেল ফলাফলের দিনের আগের সপ্তাহে।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিয়োগের পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষার্থীদের বছরের পর বছর হিমায়িত টিউশন ফি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আর্থিক চাপের সতর্ক করে চলেছে বলে এটি আসে।

যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা সরবরাহকারীদের 129 এর একটি নমুনা বুধবার পর্যন্ত ইউসিএএস ক্লিয়ারিং সাইটে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী স্নাতক শিক্ষার্থীদের শূন্যপদ সহ 22,600 টিরও বেশি কোর্স দেখিয়েছিল।

২৪ টি অভিজাত রাসেল গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সতেরোটি ইংরেজী বাসিন্দাদের জন্য কোর্সগুলিতে শূন্যপদ ছিল – তাদের মধ্যে মোট ৩,6৩০ টি কোর্স।

গত বছর একই রকম বিশ্লেষণ, এ-লেভেল ফলাফলের দিনের আগের সপ্তাহে, 24 টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 18 টির মধ্যে 18 টির মধ্যে ইংরেজ বাসিন্দাদের কোর্সে শূন্যপদ ছিল-তাদের মধ্যে মোট 3,892 কোর্স-ক্লিয়ারিং সাইটে।

ক্লিয়ারিং এমন শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ যারা এ-লেভেল ফলাফলের দিনে তাদের অফারের শর্তগুলি পূরণ করে না, পাশাপাশি যারা কোনও অফার পান নি।

যে শিক্ষার্থীরা তারা কী বা কোথায় পড়াশোনা করতে চায় সে সম্পর্কে তাদের মন পরিবর্তন করেছে এবং যারা সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোর বাইরে আবেদন করেছেন তারাও ক্লিয়ারিং ব্যবহার করতে পারেন।

পরীক্ষার ফলাফল দিবসের আট দিন আগে, 129 টি প্রতিষ্ঠান জুড়ে ক্লিয়ারিংয়ের মাধ্যমে মোট 22,698 কোর্স ছিল।

গত বছর অনুরূপ বিশ্লেষণ-এ-লেভেল ফলাফলের দিনের আগে একই পয়েন্টে পরিচালিত হয়েছিল এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একই পরিসীমাটি দেখার জন্য-ক্লিয়ারিংয়ের মাধ্যমে 23,306 কোর্স রয়েছে তা দেখিয়েছিল।

গত মাসে প্রকাশিত ইউসিএএসের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য স্নাতক শিক্ষার্থীদের দেওয়া অফারগুলির সংখ্যা এই বছর রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরিষেবা প্রধান জো স্যাক্সটন বলেছেন, আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে প্রদত্ত উচ্চ সংখ্যক অফারের কারণে তিনি এই বছর সাফ করার ক্ষেত্রে শূন্যপদ নিয়ে “কিছুটা কম” কোর্স করবেন বলে আশা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: “যদিও সিস্টেমটি ক্যাপড না করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তারা তাদের বক্তৃতা হল এবং সুবিধাগুলিতে কতজনকে সামঞ্জস্য করতে চায় তা জানে এবং আমি মনে করি যে এর অনেকগুলি ইতিমধ্যে অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে এবং ফলাফলের আগে অফার-মেকিংয়ের মাধ্যমে পিন করা হয়েছে।”

সামগ্রিকভাবে, ইউসিএএস জানুয়ারীর সময়সীমার আগে উচ্চ শিক্ষায় আবেদনকারী সমস্ত শিক্ষার্থীর ৯৪.৫ শতাংশ কমপক্ষে একটি অফার পেয়েছে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখায়।

এ-লেভেল ফলাফলের দিন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইউসিএএস বস বলেছিলেন: “আমি অনুমান করব যে ১৮ বছরের বাচ্চাদের রেকর্ড সংখ্যক নিশ্চিতকরণে জেগে উঠবে, সম্ভবত সম্ভবত তারা যেখানে মিস রয়েছে সেখানেও।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের তিন বছরের স্নাতক আবেদনকারীদের সাথে ক্রমবর্ধমানভাবে “প্রেমে ফিরে আসছে” কারণ আন্তর্জাতিক বাজারের আশেপাশে আরও “অনিশ্চয়তা” রয়েছে এবং কোন বিদেশী শিক্ষার্থীরা চালু হতে চলেছে।

ডাঃ স্যাক্সটন বলেছিলেন: “যুক্তরাজ্যের একটি-সময়সীমার 18 বছর বয়সী হওয়ার জন্য এটি সত্যই একটি সত্যই ভাল বছর যা আমাদের বিশ্বমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায়।

“ভর্তি এবং উপাচার্যদের পরিচালক এবং আমি যে দু’জন ডিরেক্টরকে আমি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছি, প্রকৃতপক্ষে, একজন তিন বছরের স্নাতক শিক্ষার্থী আপনার শিক্ষা এবং শেখার জন্য, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের জন্য, আপনার আর্থিক পরিকল্পনার জন্য স্থিতিশীলতা।”

উচ্চশিক্ষা নীতি ইনস্টিটিউট থিঙ্ক ট্যাঙ্কের পরিচালক নিক হিলম্যান বলেছেন, এই বছরের স্কুল লিভার্সের দলটি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার গ্রেডগুলি সংক্ষিপ্তভাবে মিস করে থাকলেও তারা যেখানে পড়াশোনা করতে চান সেখানে পেতে “ভাল রাখা” রয়েছে।

তিনি বলেছিলেন: “বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক দুর্দশা তাদের কোর্সগুলি পূরণ করতে তাদের খুব আগ্রহী করে তোলে এবং তারা ভাল সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের সাইন আপ করার জন্য তাদের উপর পড়বে।

“অবশ্যই সমস্ত কিছু গোলাপী নয়, কারণ ব্যয়-জীবনধারণের সংকট শিক্ষার্থীদের ক্ষতিকারক উপায়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছে, তবে উচ্চাভিলাষী স্কুল লিভাররা তবুও এই বছরের ভর্তির ক্ষেত্রে যেখানে থাকতে চান সেখানে পৌঁছানোর জন্য সুপরিচিত।”

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, ভর্তি এবং অংশগ্রহণের পরিচালক মাইক নিকোলসন, যা ক্লিয়ারিংয়ে অংশ নেয় না, তিনি বলেছিলেন যে এই গ্রীষ্মে নিকট-মিস শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি “খুব যত্ন সহকারে” দেখাবে “সম্ভাব্য”।

তিনি বলেছিলেন: “উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীর যদি তিনটি হিসাবে (এবং) এএবি হয় যতক্ষণ না বি পায় ততক্ষণ এএবি পায় যতক্ষণ না বি এমন কিছু না থাকে যা কোর্সের জন্য একেবারে গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমি মনে করি যে শিক্ষার্থীরা দেখতে পাবে যে তারা কোনও জায়গা পেয়ে যাবেন।

“যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকটতম মিস শিক্ষার্থীদের নেওয়ার ক্ষমতা থাকে তবে আমি মনে করি তারা এই বছর তাদের নিতে খুব আগ্রহী হবে কারণ সেই শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে সিস্টেমে রয়েছে, তারা ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, তারা সম্ভবত ইতিমধ্যে আবাসনের জন্য আবেদন করেছে।

“সুতরাং, বছরের সেই মুহুর্তে স্ক্র্যাচ থেকে কাউকে ক্লিয়ারিংয়ে যেতে এবং নিয়োগের চেয়ে এটি অনুসরণ করা আরও সহজ প্রক্রিয়া।”

এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক গতিশীলতার অধ্যাপক লি এলিয়ট মেজর বলেছেন: “এই বছরটি ভর্তির ক্ষেত্রে ক্রেতার বাজার হিসাবে রূপ নিচ্ছে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আরও বাড়ির শিক্ষার্থীদের নিয়োগের প্রতিযোগিতা করে।

“এটি মৌলিক আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের গ্রহণ এবং বাজেটগুলি সেক্টর জুড়ে শক্ত করে অনিশ্চয়তা বাড়ার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিগ্রি স্থান পূরণ করতে হবে।

“ক্রমবর্ধমান অস্থির ভর্তি ল্যান্ডস্কেপে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আর্থিক স্থায়িত্বের উপর ফোকাস আরও সিস্টেমে এম্বেড হওয়া শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে না।”

ইউনিভার্সিটি যুক্তরাজ্যের প্রধান নির্বাহী ভিভিয়েন স্টার্ন বলেছেন: “এটি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক।

“আবেদনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, এক অর্থে, এটি সত্যিই একটি ভাল জিনিস কারণ এর অর্থ আপনি প্রচুর পছন্দ পেয়েছেন।

“ক্লিয়ারিং পরিবর্তিত হয়েছে, অবশ্যই আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তখন সময়ের মধ্যে অনেকটা তুলনায় তুলনামূলকভাবে তুলনা করা হয়েছিল, যখন এটি শেষ-সুযোগের সেলুনের ধরণ ছিল, এটি আর কিছু নয়।

“প্রথমবারের জন্য আবেদন করার জন্য ক্লিয়ারিং একটি আরও বহুল ব্যবহৃত সরঞ্জাম।

“লোকেরা যদি তাদের মন পরিবর্তন করতে চায় তবে তারা এটি করার জন্য ক্লিয়ারিং ব্যবহার করতে পারে।”

শিক্ষা বিভাগের একটি বিভাগ (ডিএফই) এর মুখপাত্র বলেছেন: “বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার থেকে স্বতন্ত্র এবং তাদের নিজস্ব ভর্তির সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ হলেও এটি প্রয়োজনীয় যে গুণমান বজায় রাখা এবং তারা যে শিক্ষার্থীরা স্বীকার করেছেন তারা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

“শিক্ষার্থীরা একটি ডিগ্রি বা প্রযুক্তিগত রুটের মাধ্যমে, উচ্চমানের পাঠদান, সুষ্ঠু ভর্তি এবং ভাল কাজের জন্য একটি সুস্পষ্ট পথের প্রাপ্য।

“শিক্ষানবিশ শুরু হয়, অংশগ্রহণ এবং অর্জনগুলি বাড়ছে, আরও বেশি লোককে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।”

