বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা চলাকালীন শিশু নির্যাতনের চিত্রগুলি দেখানোর অভিযোগে একাডেমিককে ইউরোপ সফর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ভিক্টোরিয়া

একটি প্রাক্তন ফেয়ার ওয়ার্ক কমিশনের উপ-রাষ্ট্রপতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় শিশু নির্যাতনের চিত্র দেখানোর অভিযোগে অভিযুক্তকে জামিনে থাকাকালীন ইউরোপে উড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
প্রাক্তন মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক অ্যালান বুল্টন, 74৪ বছর বয়সী তিনটি শিশু নির্যাতনের উপাদান অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে বৃহস্পতিবার মেলবোর্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মুখোমুখি হয়েছিলেন।
পুলিশ অভিযোগ করেছে যে তিনি 5 ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতার সময় “অজান্তেই প্রদর্শন করেছেন” অনুপযুক্ত চিত্রগুলি।
এই ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়েছিল, যিনি তদন্ত শুরু করেছিলেন এবং এক সপ্তাহ পরে তাঁর মিডল পার্কের বাড়িতে তাঁর সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন।
বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলি জব্দ করা হয়েছিল এবং পুলিশ এনএসডাব্লুও ভ্রমণ করেছিল যেখানে তারা 13 ফেব্রুয়ারি সিডনিতে একটি দ্বিতীয় সম্পত্তি অনুসন্ধান করেছিল এবং আরও ডিভাইস নিয়েছিল।
একটি কমনওয়েলথ অপরাধ সহ তিনটি শিশু নির্যাতনের উপাদানের অধিকারী তিনটি গণনার জন্য 31 জুলাই বুল্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে জামিনে রাখা হয়েছিল, যেখানে তিনি একটি গা dark ় ধূসর স্যুট এবং টাই পরে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে হাজির হয়েছিলেন।
প্রসিকিউটররা বোল্টনকে বিদেশে ভ্রমণ থেকে বিরত রাখতে এবং তার পাসপোর্ট সমর্পণ করতে বাধা দেওয়ার জন্য জামিনের শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন।
তবে তাঁর আইনজীবী হলি বাক্সটার তাকে “ব্যবসায়িক ভ্রমণে” ইউরোপে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।
তিনি বলেন, বুল্টন ২৩ জুলাই তার ফ্লাইট এবং ভ্রমণপথের বিষয়ে প্রসিকিউটরদের বিশদ সরবরাহ করেছিলেন।
বাক্সটার আদালতকে বলেন, “এ নিয়ে কোনও সমস্যা নেওয়া হয়নি, সেই ভিত্তিতে তিনি এই সফরটি বুক করেছিলেন।”
“এই ট্রিপে মারাত্মক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।”
প্রতিরক্ষা আইনজীবী জানিয়েছেন, বোল্টন তদন্তাধীন মে মাসে বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস ছিল না।
ম্যাজিস্ট্রেট ব্রেট সনেট বোল্টনকে ইউরোপ সফরের অনুমতি দিয়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রসিকিউশনের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
তার জামিনের শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে যে তিনি প্রসিকিউশন সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না, দুটি আবাসিক ঠিকানায় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ঠিকানা পরিবর্তনের 24 ঘন্টার মধ্যে পুলিশকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।
বোল্টন একটি কমিটাল উল্লেখের জন্য November নভেম্বর আদালতে ফিরে আসবেন।
-৪ বছর বয়সী এই যুবক অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়ন আইনজীবী এবং ১৯৮৯ সালে ফেয়ার ওয়ার্ক কমিশনের উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।
তিনি ১৯৯৩ সালে কমিশনের সিনিয়র উপ -রাষ্ট্রপতি হন, যেখানে তিনি ২০১৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, অভিযোগগুলি “অত্যন্ত গুরুতর” তবে বিষয়টি আদালতের সামনে থাকাকালীন আরও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
“আমাদের শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের সুরক্ষা এবং সুস্থতা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার” “