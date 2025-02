আশি বছর আগে, 1945 সালের 4 ফেব্রুয়ারি, ইয়াল্টা সম্মেলন যুদ্ধ-পরবর্তী ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অ্যান্টি-হিটলার জোটের নেতাদের একত্রিত করেছিল। এটি একটি যুগান্তকারী ইভেন্ট যা কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের আকার দেয়। ১৯ 197৫ সালের হেলসিঙ্কি ফাইনাল অ্যাক্টটি আরও একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হলেও এটি একটি নতুন ফাউন্ডেশনের চেয়ে ইয়াল্টার নীতিগুলির সম্প্রসারণ ছিল। শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে, তবে কোনও বাধ্যতামূলক চুক্তি নেই যা বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা সংজ্ঞায়িত করে।

বিশ্ব মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বর্তমান গতিশীলতা এটিকে একইরকম চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম করে তোলে। প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলি উন্মোচন করা এবং ভূ -রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়ানো একটির জন্য আহ্বান জানিয়েছে “নতুন ইয়া” – আজকের বাস্তবতার জন্য নীতিগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দুর্দান্ত চুক্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক পর্যায়ে ফিরে আসার সাথে সাথে এই জাতীয় আলোচনা আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে, ট্রাম্পের বক্তৃতা প্রায়শই পুরানো নিয়মের অবশিষ্টাংশকে ক্ষুন্ন করে। অন্যদিকে, তার মারার চুক্তির জন্য একটি ছদ্মবেশ রয়েছে। But can a new grand bargain really emerge? খুব কমই

ট্রাম্পের ডিল-মেকিংয়ের পদ্ধতির বিস্তৃত, দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের তুলনায় আর্থিক লাভ এবং পরিস্থিতিগত সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়। চুক্তির বিষয়ে তাঁর বোঝাপড়া হ’ল লেনদেনমূলক, ইয়াল্টার স্কেলটিতে কোনও চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। তবুও এটি কেবল ট্রাম্প সম্পর্কে নয়।

ইয়াল্টা-পটসডাম চুক্তিগুলি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ছাই থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, বিজয়ী শক্তিগুলি যৌথভাবে চ্যালেঞ্জারকে বিশ্ব আধিপত্যকে ভেঙে দেয়। এই অভূতপূর্ব সহযোগিতা মিত্রদের বিশ্বব্যবস্থা গঠনের জন্য নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিয়েছে। বিশেষত ইউক্রেনে বর্তমান দ্বন্দ্বের তীব্রতা সত্ত্বেও, তাদেরকে বিশ্বযুদ্ধের সাথে সমান করা ভুল। গ্রহের বেশিরভাগ অংশই আজকের সংঘর্ষকে শীতল যুদ্ধকে পুরোপুরি উপসংহারে অক্ষম করার ক্ষমতাগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ হিসাবে দেখা করে। সহানুভূতিগুলি পৃথক হলেও, বেশিরভাগ জাতি তাদের নিজস্ব ঝুঁকি এবং ব্যয়কে হ্রাস করে পাশে থাকতে পছন্দ করে।













তদুপরি, একটি ধারণা “ওয়ার্ল্ড অর্ডার,” পশ্চিমা পদগুলিতে যেমন বোঝা গেছে, প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। কয়েক শতাব্দী ধরে, ইউরোপের মহান শক্তি এবং পরবর্তীকালে উত্তর গোলার্ধের নিয়মগুলি চাপিয়ে দেয় যা ধীরে ধীরে পুরো গ্রহে প্রসারিত হয়েছিল। তবে পশ্চিমা আধিপত্য হ্রাস পাওয়ায়, এই নিয়মগুলি আর সর্বজনীনভাবে অনুরণিত হয় না। গ্লোবাল দক্ষিণ এবং পূর্বের ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলি বৈশ্বিক নেতৃত্বের আচ্ছাদন গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। পরিবর্তে, তারা ট্রাম্পের লেনদেনমূলক পদ্ধতির প্রতিধ্বনি করে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে তাদের আগ্রহকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়।

চীন একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ দেয়। বেইজিং প্রায়শই বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের প্রস্তাব দেয়, এগুলি প্রায়শই বিস্তৃত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিবৃতি যা বিশদ বাস্তবায়নের পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। চীনের নীতিগুলি অভ্যন্তরীণ সংহতি রাখতে পারে তবে তারা বিশ্বব্যাপী ট্রেশন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অনন্য সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক traditions তিহ্য সহ অন্যান্য বড় শক্তির ক্ষেত্রেও এটি একই প্রযোজ্য। তাদের প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাহ্যিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য করার ইচ্ছা হ্রাস পায়।

এই শিফট সহাবস্থানের ফ্রেমওয়ার্কগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে না। তবে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি কঠোর, বাধ্যতামূলক চুক্তির চেয়ে ব্রিকস+ এর নমনীয়, অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। This model acknowledges shared interests without imposing strict criteria or legal obligations.

একটি নতুন হতে পারে “ইয়াল্টা” রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে চুক্তি সম্ভব হবে? তত্ত্ব, হ্যাঁ। নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে একটি সীমিত ব্যবস্থা উদ্ভূত হতে পারে। তবে বর্তমানে এ জাতীয় উদ্যোগের কোনও লক্ষণ নেই। এমনকি যদি এটি বাস্তবায়িত হয় তবে এর বিশ্বব্যাপী প্রভাব সীমিত হবে। ওয়ার্ল্ড অর্ডার সংজ্ঞায়িত বিস্তৃত চুক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।













উদার বিশ্বায়নের সমাপ্তি – প্রায়শই ফ্রেমযুক্ত “বিধি-ভিত্তিক আদেশ”- একটি উল্লেখযোগ্য টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে। যদিও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার খণ্ডন ঘটেনি, রাজনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও বৈশ্বিক অর্থনীতির আন্তঃসংযোগ অব্যাহত রয়েছে। রাশিয়ার মতো দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টার ফলে বিকৃতি এবং অদক্ষতা দেখা দিয়েছে, তবে তারা বৈশ্বিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এই স্থিতিস্থাপকতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্থায়ী জটিলতাকে হাইলাইট করে।

বর্তমান পরিস্থিতি পুরোপুরি ভয়াবহ বা পুরোপুরি আশাবাদী নয়। যদিও একীকরণের বৈশ্বিক কাঠামোর অনুপস্থিতি অনিশ্চয়তা তৈরি করে, এটি ব্যবহারিক, কেস-কেস-কেস চুক্তির জন্য দরজাও উন্মুক্ত করে। যাইহোক, সাম্রাজ্য রাজনীতিকে পুনরুদ্ধার করার এবং প্রভাবের ক্ষেত্রগুলি আরও অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি স্থাপনের চেষ্টা করে। ক্ষমতার ভারসাম্য আর একক আদর্শিক কর্তৃত্বের পক্ষে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা অন্য কোনও জাতি হোক।

কোভিড -19 মহামারী এবং চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্থানগুলির পরে, বিশ্ব গভীর রূপান্তরের সময়কালে প্রবেশ করেছে। পুরানো ক্রমের বার্নিশটি দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর অন্তর্নিহিত ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে। চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও তারা বৈশ্বিক সম্পর্কের পুনর্নির্মাণের সুযোগগুলিও উপস্থাপন করে। প্রশ্নটি রয়ে গেছে: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কি এই অনুষ্ঠানে উঠতে পারে, বা এটি বিভাগের বাহিনীর কাছে আত্মহত্যা করবে? এই নতুন যুগের প্রথম পদক্ষেপগুলি পরামর্শ দেয় যে অতীতে ফিরে আসা অসম্ভব হলেও ভবিষ্যত অলিখিত রয়েছে।

এই নিবন্ধটি প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল কমারসেন্ট এবং আরটি দল দ্বারা অনুবাদ এবং সম্পাদনা করা হয়েছিল।