বিশ্বাসঘাতকরা অবশেষে এটিকে বাস্তব রাখছেন – নো -সেলিবস, উচ্চতর দাগ এবং খাঁটি বিশ্বাসঘাতকতা সহ

আপনি যদি ট্রাইটারদের ধর্মান্ধ হয়ে থাকেন তবে এই বিট খবরটি উত্তেজনাপূর্ণ।
ডেডলাইন অনুসারে, এনবিসির শিগগিরই ফিল্মের জন্য সিরিজের একটি নতুন, অ-সেলিব্রিটি সংস্করণ থাকবে যা ২০২26 সালে সম্প্রচারে আত্মপ্রকাশ করবে।
এবং আশীর্বাদে, অ্যালান কামিং বিশ্বাসঘাতকতা, ক্লোকেস এবং ডিবাউচারির এই সংস্করণটিও হোস্ট করবে।
দুটি জিনিস এই সংবাদকে বিশেষভাবে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। একটির জন্য, এটি দুর্দান্ত যে সিরিজের আরও একটি সংস্করণ এয়ারওয়েভগুলিতে আঘাত করবে এবং এনবিসিতে প্রকৃতপক্ষে প্রিমিয়ারে হবে।
আমরা এখনও বিরক্ত হয়েছি যে এনবিএ চুক্তির ফলে এনবিসির লাইনআপের এত বেশি পরিমাণে খেলাধুলা হয়। এটি আমাদের পছন্দের কয়েকটি সিরিজ হারাতে পেরেছিল, খুঁজে পাওয়া থেকে অযৌক্তিক পর্যন্ত।
ডিক ওল্ফ ইউনিভার্সের অধীনে না আসা যে কোনও সিরিজের জন্য নেটওয়ার্কটি এখন বাস্তবতার দিকেও প্রচুর ঝুঁকছে।
তবে যদি আমাদের অবশ্যই বাস্তবতা টেলিভিশন থাকতে হবে তবে কমপক্ষে এই সংবাদটির অর্থ আমরা বিশ্বাসঘাতক ফ্র্যাঞ্চাইজি হ’ল বিশ্বব্যাপী সংবেদন দিয়ে সেরা কিছু সেরা পেয়ে যাব।
সিরিজটি আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়, এবং এর মার্কিন সংস্করণটি প্রাথমিকভাবে ময়ূরের উপর প্রবাহিত হয়, সুতরাং এটি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে এমন কয়েক ডজন স্ট্রিমার না হয় তবে এটি সর্বদা বিস্তৃত দর্শকদের কাছে পৌঁছায় না।
এনবিসিতে বিশ্বাসঘাতকরা? ওহ, এটি একটি হিট।
আমরা দেখেছি যে বিগ ব্রাদার এবং বেঁচে থাকা সিবিএস -এ বিগ ব্রাদার এবং বেঁচে থাকার মতো সফল অনুষ্ঠানগুলি কীভাবে সিবিএসে রয়েছে, এবং বিশ্বাসঘাতকরা ভাঁজগুলিতে অনুরূপ শক্তি আনতে পারে এবং কথোপকথন এবং বক্তৃতাগুলিকে স্পার্ক করে যা নিয়মিত প্রবণতা করে এবং মূল জনসংখ্যার কাছে আবেদন করে।
তবে এ সম্পর্কে আরও উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়টি হ’ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত শোটির নিজস্ব অ-সেলিব্রিটি সংস্করণ পাচ্ছে।
যদি সেখানে কোনও বিশ্বাসঘাতক ভক্তরা ইউকে বা কানাডিয়ানদের সাথে কখনও সুর করেছেন তবে তারা জানতেন যে নন-সেলিব্রিটিগুলি তথাকথিত সেলিব্রিটিদের চেয়ে দেখতে নিরপেক্ষভাবে আরও বিনোদনমূলক।
হ্যাঁ, একটি স্কটিশ দুর্গের ছাদের নীচে রিয়েলিটি টেলিভিশনের সমস্ত কোণ থেকে পরিচিত মুখগুলি দেখার একটি নির্দিষ্ট আবেদন রয়েছে, তবে এটি সম্পর্কেও এত কিছু “জাল” রয়েছে।
সেখানকার বেশিরভাগ লোকেরা মজা করছেন এবং গেমটি খেলছেন, নিশ্চিত, তবে তারা সবচেয়ে স্মরণীয় মুহুর্ত এবং ক্যাচফ্রেসগুলি কার পেতে পারে তা দেখার জন্য তারা কিছু অব্যক্ত প্রতিযোগিতায়ও রয়েছে।
রিয়েলিটি টেলিভিশন তারকারা তাদের নিজস্ব খেলা এবং তাদের মধ্যে অনেকে গেমপ্লে এবং পুরষ্কার দ্বারা কঠোরভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেয়ে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এটি খেলছেন এবং ঝুঁকছেন।
বেশিরভাগ বাস্তব টেলিভিশন দুঃখের সাথে সেই প্যাটার্নে পড়েছে। বিভিন্ন কারণে স্ক্রিনে নিয়মিত লোকদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার পরিবর্তে আমরা রিয়েলিটি তারকাদের এক শো থেকে পরের দিকে রূপান্তর করতে দেখেছি।
রিয়েলিটি টিভি তারকাদের অনেকগুলি নতুন উপস্থাপনা প্রভাবশালী ছিল যে তারা স্টারডমকে ক্যাটাল্ট করার জন্য আরও একটি প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিল।
হ্যাঁ, এমনকি বাস্তবে টেলিভিশনে, এটি তারা তৈরি করত, এখন, তারা কেবল একইগুলি পুনর্ব্যবহার করে।
আমি অজানা মুখ এবং “বেসামরিক” থাকার প্রত্যাশার প্রত্যাশায় রয়েছি যাদের সম্ভবত অর্থের প্রয়োজন হয়, এটির সাথে লড়াই করা এবং সত্যিকারের কাটথ্রোট, বিশ্বাসঘাতক খেলা বাজানো কারণ তাদের যথাযথ অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং এতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে!
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাসঘাতকদের একটি অ-সেলিব্রিটি সংস্করণের জন্য ভিক্ষা করে আসছে। এটি আমাদের কান্নার উত্তর।
সেই গ্র্যান্ড পুরষ্কারের জন্য আমরা এটি জানি না এমন লোকদের দেখার জন্য সিরিজটিতে আসলে টিউন করার বিষয়ে আরও উত্তেজনাপূর্ণ এবং অপ্রত্যাশিত কিছু রয়েছে।
যদি বিশ্বাসঘাতকরা অত্যধিক উত্পাদিত রিয়েলিটি শোগুলির মধ্যে একটি হওয়ার ফাঁদ এড়িয়ে চলেন তবে এটি আরও ভাল হবে যেখানে এটি বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট যে প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট আরকিটাইপের সাথে ফিট করার চেষ্টা করছে।
এই বেসামরিক সংস্করণটির উত্পাদন 2026 সালে শুরু হবে।
বিশ্বাসঘাতক মৌসুম 4 2026 সালে ময়ূরের উপর প্রচারিত হবে, রিয়েল হাউসউইভস অ্যালাম লিসা রিন্না, পোরশা উইলিয়ামস, ক্যারোলিন স্ট্যানবারি, ক্যান্ডিয়াস ডিলার্ড বাসেট, ডরিন্ডা মেডেলি, বিগ ব্রাদার এবং বেঁচে থাকা অ্যালুম, অলিম্পিক ফিগার স্কেটারস জনি ওয়েয়ার এবং তারা লিপিনস্কি, ডোননা, ডোননা।
ময়ূর ইতিমধ্যে পঞ্চম মরসুমের জন্য বিশ্বাসঘাতকদের (সেলিব্রিটি সংস্করণ) পুনর্নবীকরণ করেছে।
যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয় তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ময়ূর এবং এনবিসিতে যথাক্রমে শোয়ের দুটি পৃথক সংস্করণ থাকবে।
আরও ভাল, আমি বলি! কেমন আছেন?
রাজি? একমত?
আমাদের মন্তব্যগুলিতে জানতে দিন, বা এই নিবন্ধটি এমন কোনও ব্যক্তির সাথে ভাগ করুন যিনি আপনার সাথে এটি নিয়ে তর্ক করতে চান। এটাই এটিকে মজাদার করে তোলে।
বিশ্বাসঘাতকদের মার্কিন সংস্করণ অবশেষে এমন কিছু করছে যা আমরা তৃষ্ণা করছি … আমাদের শোটির একটি অ-সেলিব্রিটি সংস্করণ দিচ্ছি।
