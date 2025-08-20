বিশ্বের অন্যতম লম্বা গাছ আগুনে রয়েছে এবং ক্রুরা এটিকে বাইরে রাখতে পারে না

যখন বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ গাছের মধ্যে শিখাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, তখন দমকলকর্মীরা এলাকায় প্লাবিত হয়েছিল।
ড্রোনস, এয়ারক্রাফ্ট এবং হ্যান্ড ক্রুরা আগুনকে দমন করার জন্য কয়েকদিন কাজ করেছিল, এটি সফলভাবে বিখ্যাতকে ঘিরে ঘন বনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে ডোরসনার জন্য ওরেগনের কোস্ট রেঞ্জের পর্বতমালার গাছ।
তবে বিশাল উপকূল ডগলাস-ফায়ার একগুঁয়েভাবে রয়ে গেছে।
এবং দমকলকর্মীরা – কমপক্ষে এই মুহুর্তে – স্টাম্পড মনে হয়।
ওরেগনের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যুরো অফ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মুখপাত্র মেগান হার্পার বলেছিলেন, “এখনও এই জায়গাটি রয়েছে যেখানে এখনও জল খুব বেশি পৌঁছায় না।” “গাছের নীচে অংশে এমন একটি অঞ্চল রয়েছে যা পাশের দিকে গহ্বর জ্বালিয়ে দিচ্ছে … … এটি এমন অঞ্চল যা এখন এখনও গরম।”
উদ্ভট একক-গাছের আগুন এখন ওরে কস কাউন্টিতে প্রায় সপ্তাহব্যাপী দমকলকর্মে পরিণত হয়েছে, কারণ হট স্পটটি আরবোরিয়াল জায়ান্টের পাশে প্রায় 280 ফুট উপরে জ্বলতে থাকে।
হার্পার বলেছিলেন, “আরবোরিস্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন কথোপকথন রয়েছে (চলছে), যারা বাকি আগুন জ্বালাতে সহায়তা করতে সক্ষম হতে পারে,” হার্পার বলেছিলেন। “আপনি কীভাবে পাশ থেকে একটি গরম জায়গায় জল পাবেন?”
তিনি বলেছিলেন যে ক্রুরা গাছের চারপাশে অবস্থিত এবং আগুন না হওয়া পর্যন্ত তাই থাকবে। শনিবার দুপুর ২ টার দিকে আগুন লাগল
“আমরা বালতি সহ হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি … এটি গাছের শীর্ষে পেয়ে খুব সফল হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। স্থির ধূমপানের দিকের গহ্বরটি আরও কঠিন প্রমাণিত হয়েছে।
হার্পার বলেছিলেন যে ব্লেজের প্রাথমিক চার্জটি গাছের উপরের অংশ থেকে আনুমানিক 50 ফুট অংশকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যা ধারাবাহিকভাবে এর মধ্যে স্থান পেয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম। আগুনের আগে, এটি প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় দৈর্ঘ্য গাছ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হত, কেবল হাইপারিয়নকে অনুসরণ করে, রেডউড জাতীয় এবং রাজ্য উদ্যানগুলিতে অবস্থিত একটি গারগান্টুয়ান 380 ফুট উপকূলের রেডউড।
হার্পার বলেছিলেন, “প্রিফায়ার (ডোরনার) ছিল 325 ফুট লম্বা এবং প্রায় 11.5 ফুট ব্যাসের, তাই এটি একটি বড়, লম্বা গাছ,” হার্পার বলেছিলেন। “আমরা নিশ্চিত নই যে উচ্চতা কতটা হারিয়েছে।”
আগামী কয়েকদিনে যা ঘটে তা নির্ভর করে, “আরও উচ্চতা হারিয়ে যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
হার্পার জানান, আগুনের কারণ তদন্তাধীন রয়েছে। প্রথমদিকে, কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন বজ্রপাত সম্ভবত অপরাধী, তবে আবহাওয়ার তথ্য এটি রায় দিয়েছে, হার্পার বলেছিলেন।
হার্পার বলেছিলেন, “আমি মনে করি প্রত্যেকেই জানতে পেরে হতাশ হয়ে পড়বে যে সম্ভবত এটি মানব-সৃষ্ট হবে,” হার্পার বলেছিলেন যে এখানে একটি দূরবর্তী ট্রেইল রয়েছে যা গাছটিতে হাইকারদের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। তবে তিনি বলেছিলেন যে তদন্ত অব্যাহত থাকাকালীন তাদের দল কোনও অনুমান করছে না।
হার্পার বলেছিলেন, “ওরেগন কোস্ট রেঞ্জের আগুন আসলে খুব বিরল … সুতরাং এটি এমনকি ঘটেছে এবং তারপরে এটি এই গাছ হিসাবে ঘটেছিল – এটি একটি খুব অনন্য পরিস্থিতি ছিল,” হার্পার বলেছিলেন।
কোকিলি, আকরিক, আগুনের জন্য ডোরনারকে ঘিরে ব্লেম অবতরণ, বন্ধ রয়েছে দমকলকর্মী চলাকালীন।