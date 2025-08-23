বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ আমাদের কাছে মেল প্রেরণ বন্ধ করে দেয়

আপনার কি বিদেশ থেকে কোনও প্যাকেজ আসছে? (আমি করি, এটি একটি উপহার, এবং আমি খুব বিরক্ত হয়েছি)) আশা করি এটি জরুরি নয়, কারণ জিনিসটি আমাদের তীরে পৌঁছানোর এক মিনিট আগে হতে চলেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের চলমান শুল্ক শাসন ব্যবস্থার আশেপাশের প্রশ্নগুলি, ছোট প্যাকেজগুলি কর থেকে ছাড়ের অবসান ঘটাতে নীতি সহ, বিশ্বজুড়ে ডাক পরিষেবাগুলি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো না বাছাই করা যতক্ষণ না জিনিসগুলি বাছাই না করা পর্যন্ত বেছে নিয়েছে, ব্লুমবার্গের মতে।
এই সমস্যার কেন্দ্রীয় হয় মিনিমিস ছাড়যা শুল্কের সাপেক্ষে না হয়ে দেশে প্রবেশের জন্য 800 ডলারের বেশি মূল্যবান প্যাকেজগুলিকে অনুমতি দেয়। হোয়াইট হাউস অনুসারেনীতিমালার জন্য যোগ্যতা অর্জনকারী প্রায় চার মিলিয়ন প্যাকেজ প্রতি একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, প্রতি বছর 1.35 বিলিয়নেরও বেশি। ট্রাম্প সেই নীতিটি যথেষ্ট পরিমাণে ফিরিয়ে এনেছেন, দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশের জন্য নতুন বারটি 100 ডলারের নিচে মূল্য নির্ধারণ করেছেন। প্যাকেজটি প্রেরণ করা হচ্ছে এমন দেশে প্রযোজ্য শুল্কের সাপেক্ষে অন্য সমস্ত কিছুই হবে।
এই নতুন নীতিটি ২৯ শে আগস্ট কার্যকর হতে চলেছে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশগুলি এ সম্পর্কে হাত ছুঁড়ে মারছে। ব্লুমবার্গ অনুসারে, শুল্কগুলি কীভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং কীভাবে দেশগুলি এমনকি মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য জমা দেওয়ার কথা রয়েছে সে সম্পর্কে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। এই সমস্ত কিছুর সাথে মোকাবিলা করার পরিবর্তে কিছু দেশ আপাতত আমেরিকাতে কেবল পাঠানো না বেছে নিচ্ছে।
ব্লুমবার্গ রিপোর্ট করেছেন কোরিয়ার ডাক পরিষেবা, কোরিয়া পোস্ট, মঙ্গলবার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যাকেজ প্রেরণ বন্ধ করবে। সিঙ্গাপুরের সিঙ্গপোস্ট এবং অস্ট্রিয়ার ডাক সরবরাহকারী ঠিক একদিন আগে একই কাজ করবে। নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ড আরও বড় হেড শুরু পাচ্ছে, তারা ঘোষণা করে যে তারা শনিবার থেকে শুরু করে আমেরিকাতে প্যাকেজ পাঠানো বন্ধ করবে এবং বেলজিয়াম শুক্রবার পর্যন্ত শিপমেন্ট থামিয়ে দিচ্ছে। জার্মানিতে ডয়চে পোস্ট এবং চেক প্রজাতন্ত্রের ডাক পরিষেবা ইতিমধ্যে বিভ্রান্তির কারণে প্যাকেজগুলি রাজ্য-সাইড শিপিং বন্ধ করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্য সহ অন্যান্য দেশগুলি জিনিসগুলি বাছাই না করা পর্যন্ত অস্থায়ী স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছে।
সম্ভবত, এই জিনিসগুলি সোজা হয়ে যাবে, কারণ এই বিরতি ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে এটিকে চিরতরে টেনে আনার জন্য খুব বেশি ব্যথার বিষয় হওয়া উচিত, যদিও মনে হয় এটি স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতগুলির জন্য একটি ছদ্মবেশী রয়েছে বলে মনে হয়। তবে এই পুরো পরিকল্পনাটি এতটা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সত্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করার সময় বিষয়গুলি স্থিতিশীল এবং অনুমানযোগ্য হতে চলেছে এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে বিশ্বজুড়ে ঠিকঠাকভাবে আক্রান্ত হয় না।
এদিকে, এটি স্বল্প আয়ের আমেরিকানরা এই নতুন নীতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি আঘাত করবে, জাতীয় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো প্রতিযা দেখা গেছে যে ডি মিনিমিস ছাড় ছাড়ানো দেশের দরিদ্রতম জিপ কোডগুলির মুখোমুখি গড় শুল্কগুলি প্রায় 12%এ বাড়িয়ে তুলবে, যা সমৃদ্ধ জিপ কোডগুলিতে প্রায় দ্বিগুণ প্রভাব ফেলবে। মোট, গবেষকরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ডিআই মিনিমিসকে খনন করা ভোক্তা কল্যাণ প্রতি বছর ১১ বিলিয়ন থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হ্রাস করবে। তবে ওহে, পুরো বিশ্বকে সামান্য প্রকৃত লাভের জন্য প্রস্রাব করার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য এটি একটি ছোট দাম।