বিশ্ব বাজারের জন্য রফতানি গেটওয়ে হিসাবে দুবাইতে খোলার জন্য পাকিস্তান মার্ট

ইসলামাবাদ: পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দুবাইতে পাকিস্তান মার্ট প্রতিষ্ঠার জন্য বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা লক্ষ্য করে পাকিস্তানি রফতানি পণ্যগুলির বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বকে উত্সাহিত করার লক্ষ্যে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ডের সহযোগিতায় পাকিস্তানের জাতীয় লজিস্টিক কর্পোরেশন (এনএলসি) এর নেতৃত্বে এই উদ্যোগটি সাম্প্রতিক এক বৈঠকে এনএলসির মহাপরিচালক এবং ফেডারেল মন্ত্রী জাম কমল খানকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছিল।
জেবেল আলীর নিকটে অবস্থিত আসন্ন পাকিস্তান মার্ট, পাকিস্তান পণ্য প্রদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
বৈঠকে উপস্থিত মূল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ডিপি ওয়ার্ল্ড ভাইস চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান মার্ট প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ফখর আলম, প্রধানমন্ত্রী রানা ইহসান আফজালের সমন্বয়কারী এবং বাণিজ্য মন্ত্রক থেকে নির্বাহী মহাপরিচালক মুহাম্মদ আশরাফ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
ডিপি ওয়ার্ল্ড পাকিস্তানি স্টেকহোল্ডারদের বিনা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রস্তাবিত পাকিস্তান মার্টে বাণিজ্যিক ইউনিট যেমন গুদাম, খুচরা দোকান, শোরুম এবং ই-বাণিজ্য পরিপূর্ণতা কেন্দ্রগুলির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
লক্ষ্যটি হ’ল মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এর বাইরেও ক্রেতাদের কাছে তৈরি-ইন-পাকিস্তান পণ্যগুলি প্রদর্শন করার জন্য একটি স্টপ মার্কেটপ্লেস স্থাপন করা।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সহায়তায় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির আর্থিক সমর্থন নিয়ে তার সংকট-ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি স্থিতিশীল করার পরে পাকিস্তান রফতানি-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই উন্নয়নটি আসে।
উপসাগরীয় অঞ্চল, বিশেষত সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভৌগলিক নৈকট্য, স্বল্প মালামাল ব্যয় এবং সু-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি বাণিজ্য নেটওয়ার্ক সহ কৌশলগত সুবিধাগুলি সরবরাহ করে, এটি এই বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য একটি প্রাকৃতিক লঞ্চপ্যাড হিসাবে তৈরি করে।
মন্ত্রী কমল পাকিস্তানের বাণিজ্য ও রফতানি দৃশ্যমানতার জন্য “রূপান্তরকারী প্রকল্প” হিসাবে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তিনি মূল খাতগুলি হাইলাইট করেছিলেন-টেক্সটাইল, পোশাক, অস্ত্রোপচার যন্ত্র, ক্রীড়া সামগ্রী, খাদ্য আইটেম, ধ্বংসযোগ্য এবং নিউট্রাসিউটিক্যালস-উপকারের জন্য সু-অবস্থানযুক্ত হিসাবে।
তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে মার্টকে অবশ্যই ডিজিটাল রফতানি সম্ভাবনা আনলক করতে ই-বাণিজ্য পরিপূর্ণতা এবং লজিস্টিকগুলিকে সমর্থন করতে হবে।
মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রনালয় এবং পাকিস্তানের বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (টিডিএপি) সহ এর বিভাগগুলি প্রকল্পের রোলআউটে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি রফতানি প্রক্রিয়াগুলি সহজতর করতে এবং অংশ নিতে প্রস্তুত উদ্যোগগুলি সনাক্তকরণে সম্পূর্ণ সরকারী সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন।
প্রতিনিধি দলটি ভাড়াটে নির্বাচন, সচেতনতা প্রচার চালাতে এবং এই সুযোগটি সর্বাধিক উপার্জনে রফতানিকারীদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি সক্ষম ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছিল। মন্ত্রী তাদের সহায়তার জন্য এনএলসি এবং ডিপি ওয়ার্ল্ড উভয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
দুবাইয়ের পাকিস্তান মার্ট উপসাগরে রফতানি বৈচিত্র্য, বাণিজ্য সুবিধার্থে এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির একটি যুগান্তকারী হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।