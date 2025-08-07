বিশ্লেষক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে স্টিলাররা আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারে

পিটসবার্গ স্টিলাররা এই অফসিসনকে একটি পরিষ্কার বার্তা পাঠিয়েছে।
তারা পুনর্নির্মাণ করছে না।
পরিবর্তে, ফ্র্যাঞ্চাইজি 2025 সালে একটি বৈধ চ্যাম্পিয়নশিপ চালানোর জন্য নিজেকে অবস্থান করছে।
কৌশলগত অধিগ্রহণ এবং রোস্টার পদক্ষেপের মাধ্যমে, পিটসবার্গ সুযোগের সমাপনী উইন্ডো কী হতে পারে তা সর্বাধিকীকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে।
প্রাক্তন কর্নারব্যাক এবং বর্তমান সিবিএস স্পোর্টস বিশ্লেষক ব্রায়ান্ট ম্যাকফ্যাডেন বিশ্বাস করেন যে স্টিলাররা তাদের আক্রমণাত্মক পদ্ধতির সাথে শেষ হতে পারে না।
“এটি আমাদের সবাইকে দেখিয়েছে যে তারা সবই রয়েছে It’s এটি পুনর্নির্মাণের বিষয়ে নয়, এটি লম্বার্ডি উত্তোলন করার চেষ্টা করার জন্য আপনি যে সেরা দলটি প্রদর্শন করতে পারেন তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে … এবং আমি আপনাকে এটাকে অনেক কিছু বলতে পারি – আমি মনে করি না যে তারা সম্পন্ন হয়েছে। আমি এখনও মনে করি যে তারা তাদের দলকে পোস্টসেইন সাফল্যের জন্য আরও এক ধাপকে উন্নত করতে চাইবে,” ম্যাকফ্যাডেন বলেছেন।
“এটি আমাদের সকলকে দেখিয়েছে যে তারা সবাই রয়েছে।”@Bmac_sportstalk মনে করে স্টিলাররা অফসিসন মুভগুলি দিয়ে করা যায় না 👀 pic.twitter.com/bbztlx2tyf
– এনএফএল অন সিবিএস 🏈 (@এনফ্লোনসিবিএস) আগস্ট 6, 2025
তাঁর মূল্যায়ন এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে জেনারেল ম্যানেজার ওমর খান যা পরামর্শ দিয়েছিলেন তার সাথে মেলে।
একটি ক্যাপ-বান্ধব এক বছরের চুক্তিতে অ্যারন রজার্সের সাথে এবং বইগুলির ওজন না করে কোনও বিশাল কোয়ার্টারব্যাক বেতন নেই, পিটসবার্গ আর্থিক নমনীয়তা বজায় রেখেছেন।
এই স্থানটি ইতিমধ্যে ডি কে মেটকাল্ফ এবং জ্যালেন রামসির ব্যবসায়ের মতো বড় পদক্ষেপগুলি সহজতর করতে সহায়তা করেছে, পাশাপাশি রজার্সের স্বাক্ষর।
সামনের অফিসটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষামূলক আপগ্রেড বা আক্রমণাত্মক গভীরতা যুক্ত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রদর্শিত হয়।
এই সিদ্ধান্তগুলি চালানো জরুরিতা সুস্পষ্ট।
রজার্স এই মরসুমে 42 বছর বয়সী, এবং তার কেরিয়ারটি নীচে নেমে আসছে।
সংস্থাটি এই সংকীর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপ উইন্ডোটি স্বীকৃতি দেয় এবং এটির মূলধন করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হয়।
আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী আর্থার স্মিথ ইতিমধ্যে রজার্সের দক্ষতার সেট অনুসারে এই স্কিমটি তৈরি করা শুরু করেছেন।
বর্তমান রোস্টার উদীয়মান তরুণ প্রতিভার সাথে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের মিশ্রণ করে।
সময়টি বলবে যে পিটসবার্গ কোনও বৈধ প্রতিযোগীর কাছে রূপান্তরিত কোনও দল থেকে নিজেকে রূপান্তরিত করেছে কিনা।
পরবর্তী: অ্যারন রজার্স স্টিলার্স সংস্কৃতি সম্পর্কে ঝাঁকুনি দেয়