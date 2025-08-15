বিশ্লেষক নিউইয়র্ক জায়ান্টদের উপর অবাক করে দেয়

নিউইয়র্ক জায়ান্টস গত মৌসুমে এনএফএল -এর সবচেয়ে খারাপ রেকর্ডের জন্য জড়িত, যা সামনের অফিসকে কিছুটা কঠোর পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
যদিও সর্বাধিক লক্ষণীয় অপরাধে রয়েছে, নতুন কোয়ার্টারব্যাক রাসেল উইলসন, জামেস উইনস্টন এবং জ্যাকসন ডার্টের সাথে, প্রতিরক্ষা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারে।
যদিও অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে জায়ান্টরা বিতর্ক থেকে কয়েক বছর দূরে থাকতে পারে, মার্কাস স্পিয়ার্স বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন এটি পরবর্তী সময়ের চেয়ে শীঘ্রই ঘটতে পারে।
স্পিয়ারস ডগ রাশের মাধ্যমে “দ্য প্যাট ম্যাকাফি শোতে” বলেছেন, “আমি মনে করি এটি নিউইয়র্ক জায়ান্টস খেলতে নরক হতে চলেছে।”
জায়ান্টরা তাদের সাম্প্রতিক দুটি সুপার বাউলকে ধ্বংসাত্মক প্রতিরক্ষামূলক লাইনের সাথে জিতেছে এবং তারা এখন ডেক্সটার লরেন্স দ্বিতীয়, কায়ভন থিবোডাক্স, ব্রায়ান বার্নস এবং রুকি আবদুল কার্টারকে একটি হিংস্র পাস-রাশিং ইউনিট হিসাবে রূপ দিতে পারে এমন ঘড়িটি ফিরে যেতে পারে।
স্পিয়ার্স গত মৌসুমে রুকি হিসাবে কতটা দুর্দান্ত প্রশস্ত রিসিভার ছিলেন তা উল্লেখ করেছিলেন, পাশাপাশি আক্রমণাত্মক রেখাটি উপরের দিকে ট্রেন্ডিং করছে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জায়ান্টদের কেবল ভাল রোস্টার নেই, তাই সেগুলি সফল হওয়ার আশা করার কারণ ছিল না, তবে এখন বিষয়গুলি আলাদা।
দলে শীর্ষ স্তরের প্রতিভা রয়েছে, এবং উইলসন যদি এই অপরাধটিকে ট্র্যাক রাখতে পারেন তবে জায়ান্টরা অবাক করে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে।
