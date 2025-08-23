বিষয়বস্তু নির্মাতা জিকসালোমা টিন্টেড পারমিটের উপর পুলিশ চাঁদাবাজি অভিযোগ করেছেন

নাইজেরিয়ার বিষয়বস্তু স্রষ্টা আলোমা জুনিয়র, জিকসালোমা নামে জনপ্রিয়, শুক্রবার নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাদের লেগোসে রঙিন কাচের পারমিটের রুটিন চেক চলাকালীন চাঁদাবাজি ও হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন।
বিনোদনকারী অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ কর্মীরা তাকে টার্গেট করেছিলেন কারণ তিনি একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জকে চালিত করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে বহিরাগত গাড়িযুক্ত যুবকরা অন্যায়ভাবে স্টেরিওটাইপড।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা একটি ভাইরাল ভিডিওতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পুলিশ জারি করা বৈধ রঙিন কাচের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অফিসাররা তাকে বারবার থামিয়ে দিয়েছিল।
তাঁর মতে, কর্মকর্তারা পারমিটটিকে নকল বলে বরখাস্ত করে এবং তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার বেনজ বিক্রি করতে চাই, আমি ভেঙে পড়েছি বলে নয়, নাইজেরিয়ান পুলিশের কারণে। আপনি কীভাবে লোকেরা আমাকে একদিনে পাঁচবারের বেশি থামিয়ে দিতে পারেন? আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ইব্রাহিম তসিয়া ট্র্যাফিক লাইটের আগে, পুলিশ এখানে নেই (সিক)।
“তারা আমাকে থামিয়ে আমার গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল, ‘আসুন স্টেশনে যাই।’ আমি কী চেয়েছিলাম, এবং তারা বলেছিল, ‘টিন্টেড পারমিট।
“আমি আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট থেকে একটি রঙিন পারমিট দেখিয়েছি। আমি এটি ক্যাপচার করতে মূল ভূখণ্ডে গিয়েছিলাম; তারা এখনও এটি নকল বলে দাবি করেছে। আমি বলেছিলাম, ‘কোনও সমস্যা নেই, চলুন চলুন।’ স্টেশনে গিয়ে তারা বলল, আসুন পিছনে ফিরে যাই। ‘ আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমরা স্টেশনে যেতে পারি না;
“এটি এমনই যে তারা লক্ষ্য করেছে যে লোকেরা আমাকে চেনে এবং আমি হয়তো সেই স্ক্যামার, ইয়াহু ছেলে বা জালিয়াতি তারা মনে করেন যে আমি আছি, কারণ আমি একটি ক্যাপ এবং কানের দুল পরেছি। পরের মিনিটে তারা আজিওয়ে থানা থেকে একটি ওগা ডেকেছিল, যিনি আজা থেকে একজন আমার সাথে দেখা করার জন্য স্টেশনের বাইরে এসেছিলেন, তাই আমরা ওজিএ -র কাছে এসেছিলেন এবং তিনি অনেক যত্নবান হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি অনেক যত্নবান হয়ে গিয়েছিলেন।
“আমার সবচেয়ে বড় অবাক করে দিয়ে, তিনি স্টেশনটির পিছনে হাঁটতে শুরু করে এবং হাসিখুশি হওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে আমি নিজেই রেকর্ড করছি। তিনি কেন আমাকে রেকর্ড করছি এবং তিনি আমাকে চার্জ করবেন, এবং আমি বলেছিলাম, ‘কোনও সমস্যা নেই, আমাকে ভিতরে যেতে দিন যাতে আপনি আমাকে চার্জ করবেন।’ তারপরে তিনি আমাকে উচ্চতর ওজিএতে নিয়ে গেলেন, এবং সে বলেছিল যে আমরা বন্ধু এবং তারপরে আমাকে যেতে দিন, “তিনি বলেছিলেন।
জিকসালোমা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একই দিনে আরও চারটি চেকপয়েন্টে হয়রানি অব্যাহত ছিল।
তিনি অবিরত বলেছিলেন, “আজাহ ব্রিজের দিকে রওনা হলেন, আরেকটি সেট আমাকে থামিয়ে বলেছিল যে আমি আজাহ ব্রিজের নীচে নেমে আসা উচিত।
“ভিজিসিতে যাচ্ছেন, অন্য একটি সেট আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। আমাকে আপনার কাগজপত্রগুলি দেখতে দিন।
“আমার কাগজপত্রগুলি সম্পূর্ণ; এটি কেবল বেনজের কারণে আমি গাড়ি চালাচ্ছি It’s এটি সর্বদা বেনজ নয় যা কোনও অপরাধ করতে পারে।
“এখন যেমন মনে হচ্ছে, আমি একটি ছোট গাড়ি দিয়ে অপরাধ করতে পারি, মানুষের চুলকে একটি ছোট করোলায় রাখতে পারি এবং সম্ভবত এটি ধরা না পড়তে পারে।
“দয়া করে, কে আমার বেনজ চায়? আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; থামানো ক্লান্তিকর এবং ক্লান্তিকর। এজন্যই আমি খুব কমই আমার বেঞ্জকে গাড়ি চালাচ্ছি,” তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
ক্লেটাস ওনেকাচি নামে পরিচিত অন্য নাইজেরিয়ান তার 24 ঘণ্টারও কম সময় পরে তার দাবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার রঙিন কাচের পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে নৃশংস লাঞ্ছনা ও চাঁদাবাজির জন্য রিভারস রাজ্য পুলিশ কমান্ডের অভিযুক্ত কর্মীদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
একটি ভিডিওতে দেখেছেন হুইসলারওনিকাচি একটি মেরুন কাফতনে উপস্থিত হয়েছিল যার মাথার চারপাশে জড়িয়ে একটি ব্যান্ডেজ।
তিনি অভিযোগ করেছেন যে ২০২৫ সালের অক্টোবরে টিন্টেড গ্লাস পারমিটের বৈধতা সম্প্রসারণ মহাপরিদর্শক সত্ত্বেও অফিসাররা তাঁর কাছ থেকে এন 1 এম দাবি করেছিলেন।
তার দাবি নিশ্চিত করে কমান্ড জানিয়েছে যে হামলার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এক্স -এর একটি পোস্টে কমান্ড লিখেছিল, “হামলার সাথে জড়িত পুলিশ অফিসারদের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আটক করা হয়েছে।
“সিপি এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ স্কেল তদন্ত শুরু করেছে এবং সিপি মনিটরিং দলকে টাস্কটি পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ করেছে”।
স্মরণ করুন পুলিশ মহাপরিদর্শক, কায়োড এগবেটোকুন এর আগে ছিল আদেশ 12 ই আগস্ট, 2025 থেকে 2 অক্টোবর, 2025 থেকে অনুমতিগুলির জন্য প্রয়োগের সময়সীমা স্থগিতকরণ।
এক্সটেনশনটি তার অফিসিয়াল অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উত্সাহ হিসাবে বর্ণনা করা বাহিনীকে অনুসরণ করেছে।