বিসি জাঙ্ক অপসারণ সংস্থা অবৈধভাবে আবর্জনা ফেলে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত – বিসি

খ্রিস্টপূর্ব ম্যাপেল রিজ সিটি, নিশ্চিত করেছে যে একটি সংস্থা বনাঞ্চলীয় অঞ্চলে বর্জ্য এবং বিপজ্জনক উপাদান ফেলে দেওয়া দেখেছে তা জরিমানা করা হয়েছে এবং এই জগাখিচুড়ি পরিষ্কার করেছে।
দেবের নিষ্পত্তিগুলির মালিক ডিভিয়ান শোয়েনফেল্ডার মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে এই সংস্থাটিকে স্পট করেছিলেন, জাঙ্ক বি চলে গেলেন এবং কী ঘটছে তা দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।
তিনি যখন গ্লোবাল নিউজকে বলেন, “যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে এবং আমি আমার ফোনটি বের করে দিয়েছি, ছবি তোলা শুরু করেছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,” তিনি গ্লোবাল নিউজকে বলেছেন।
“তারা এটিকে ডাম্প করার জন্য কোনও জায়গা খুঁজে পেল না তাই আমি অনুমান করি তারা এখানে এসেছিল।”
শোয়েনফেল্ডার বলেছিলেন যে তিনি লোকেরা অবৈধভাবে আবর্জনা ফেলে দেওয়ার আগে দেখেছেন এবং এটি হওয়া উচিত নয়।
এক বিবৃতিতে জাঙ্ক বি বি নিষ্পত্তি করার মালিক সরজ ধালিওয়াল বলেছেন, তার এক কর্মচারী তার জ্ঞান ছাড়াই একটি সংস্থার গাড়ি নিয়েছিল এবং অবৈধভাবে আবর্জনা ফেলে দেয়।
“আমি এই সম্পর্কে জানতে পারার সাথে সাথেই আমি নিজেই সাইটে গিয়েছিলাম, জগাখিচুড়ি পরিষ্কার করেছি এবং ম্যাপেল রিজ, বাইলাও এনফোর্সমেন্ট এবং পুরোপুরি সহযোগিতা করার জন্য আরসিএমপি -র সাথে যোগাযোগ করেছি।”
“আমি এটি পরিষ্কার করতে চাই: জাঙ্ক হোন ডিসপোজাল কনডোন বা অবৈধ ডাম্পিংয়ের অনুশীলন করে না। আমি একটি তরুণ পরিবারের সাথে একটি ছোট ব্যবসায়ের মালিক, এবং আমি এই ব্যবসাটি সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি This এই ঘটনাটি আমরা কে বা কীভাবে পরিচালনা করি তা প্রতিফলিত করে না।”
ধালিওয়াল নিশ্চিত করেছেন যে কর্মচারীকে সমাপ্ত করা হয়েছে।
কর্মকর্তারা মেট্রো ভ্যানকুভারে অবৈধ ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন
সিটি অফ ম্যাপেল রিজ বলছে যে এটি অবৈধ ডাম্পিংকে খুব গুরুত্বের সাথে লাগে।
“একটি জাঙ্ক নিষ্পত্তি সংস্থা বর্জ্য অঞ্চলে বর্জ্য এবং বিপজ্জনক পদার্থ ফেলে দেওয়ার রিপোর্ট পাওয়ার পরে, নগর কর্মীরা সাইটটি সুরক্ষিত করতে, প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুরু করার জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়,” শহরটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
“কটনউড ল্যান্ডফিলটিতে বর্জ্য উপাদানগুলি স্থানান্তরিত করার পরে, নগর দলগুলি এখন অ-স্থানীয় ব্যবসায়ের মালিককে জরিমানা জারি করেছে, যিনি এখন অঞ্চল থেকে বর্জ্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং অপসারণ করেছেন। বেলাও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপযুক্ত প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।”
যে কেউ যে কোনও উপাদান অবৈধ ডাম্পিং দেখেছেন তাকে 604-463-9581 বা 604-467-7305 কল করতে বলা হয়।
