বিসি লায়নরা কালেব ইভান্স এবং আলোয়েটসের বিরুদ্ধে বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে দেখায়

সমস্ত মৌসুম দীর্ঘ, সিংহরা বাড়ছে, প্রথম বর্ষের প্রধান কোচ বাক পিয়েরস জানিয়েছেন। এখন দলকে সেই পাঠগুলি থেকে শিখতে হবে, তিনি বলেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
সিএফএল মরসুমের অর্ধেক পথ পেরিয়ে কোয়ার্টারব্যাক নাথন রাউর্ক বিশ্বাস করেন যে তাঁর বিসি সিংহগুলি এখনও কাটিয়ে উঠতে বাধা রয়েছে – যথা, তাদের নিজস্ব ভুল।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
লায়ন্স (৪-৫) গত সপ্তাহে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের বিপক্ষে ওভারটাইম জয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, তবে এক বা দুটি ভ্রান্ত নাটকের জন্য এই বছর কিছু ঘনিষ্ঠ গেমস অন্য পথে পড়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
হ্যামিল্টনে জয়ের সময়, বিসি মোট 65৫ গজের জন্য আটটি জরিমানা নিয়েছিল এবং এতে একটি ছাড় দেওয়া, একটি ধোঁয়াশা এবং বাধা ছিল।
“আমি এই দলের জন্য সত্যিই অনুভব করি, পুরো বছর জুড়ে, কেবলমাত্র আমাদের পথে যেতে পারে এমন একমাত্র লোকেরা আমাদের, তাই না?” রাউরকে ড। “আমাদের অবশ্যই আমাদের জরিমানা এবং বোবা ভুল এবং খারাপ সিদ্ধান্তের ন্যায্য অংশ ছিল। এবং মনে হয়, দিনের শেষে, এটিই আমাদের অন্য দলের চেয়ে বেশি থামিয়ে দিচ্ছে।
“সুতরাং স্পষ্টতই, তারা এর মতো কিছু নাটক এবং স্টাফ তৈরি করবে, তবে আমি মনে করি আমরা এটি পরিচালনা করার জন্য একটি ভাল কাজ করেছি We আমরা কেবল নিশ্চিত হয়েছি যে আমরা সেই জিনিসটি পরিষ্কার করেছি, এবং আমি মনে করি এটি ঠিক থাকবে” “
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
সমস্ত মৌসুম দীর্ঘ, সিংহরা বাড়ছে, প্রথম বর্ষের প্রধান কোচ বাক পিয়েরস জানিয়েছেন।
এখন দলকে সেই পাঠগুলি থেকে শিখতে হবে, তিনি বলেছিলেন।
“আমি আশা করি এটিই আমি আশা করি যে আমরা এটি থেকে নিয়েছি, তা হ’ল, ‘আরে, অতীত অতীত। আমরা এখানেই আছি। আমরা কোথায় আছি তা বুঝতে পারি, আমাদের আরও উন্নত হতে কী লাগে তা বুঝতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি মনে করি আমি কিছু বৃদ্ধি দেখেছি, এবং আমি কিছু ছেলেদের দেখেছি, কিছু হালকা বাল্ব কিছুটা আসতে শুরু করে, যা ভাল। তবে আমাদের কেবল এই গোষ্ঠীটি উপরে উঠতে হবে, এবং অন্য প্রত্যেকে সেই স্তরে পৌঁছেছে।”
বিসি-র তার প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করার এবং পশ্চিম বিভাগের স্ট্যান্ডিংগুলিতে আরোহণের পরবর্তী সুযোগটি শনিবার আসে যখন লায়নরা মন্ট্রিল অ্যালোয়েটসকে (৫-৪) আয়োজন করে।
এএলএস গত সপ্তাহে এডমন্টন এলকের কাছে একটি 23-22 সিদ্ধান্ত নেমেছিল এবং একটি দ্বি-গেমের স্কিড স্ন্যাপ করতে চাইছে। তারা 9 সেপ্টেম্বর, 2022 সাল থেকে লায়নদের বিপক্ষে তাদের প্রথম জয়ের সন্ধান করছে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
মন্ট্রিল এই সপ্তাহে তৃতীয়-স্ট্রিং কোয়ার্টারব্যাক কালেব ইভান্সের দিকে ফিরে যাবেন প্রথম নম্বরের ডেভিস আলেকজান্ডার এবং ব্যাকআপ ম্যাকলিয়ড বেথেল-থম্পসন ছয়-গেমের আহত তালিকায় ফিরে এসেছেন।
শনিবার গত বছরের 25 জুলাই থেকে ইভান্সের প্রথম শুরু হবে যখন তিনি ALS কে 20-16 জিতে সহায়তা করেছিলেন সাসকাচোয়ান রুফ্রিডার। 27 বছর বয়সী আমেরিকান তার প্রথম 16 সিএফএল শুরুতে 6-10 হয়, তবে বিসি এর বিরুদ্ধে কখনও শুরু করেনি
অ্যালোয়েটসের প্রধান কোচ জেসন মাশ অন্য কিউবি অদলবদল করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন।
“আমরা এখানে ব্যাকআপ নিয়ে গেমস জিতেছি, গত তিন বছরে এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-স্ট্রিং কোয়ার্টারব্যাক রয়েছে এমন ছেলেরা নিয়ে,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা এই বছর ইতিমধ্যে এটি করেছি, আমরা এটি একটি ব্যাকআপ কোয়ার্টারব্যাক দিয়ে করেছি, যেমন লোকেরা বলবে।… সুতরাং আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন আমার বিশ্বাস কোথা থেকে এসেছে, এটি দেখানো হয়েছে We আমরা গেমস জিতেছি, এবং এটিই আমার দেখতে হবে” “
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
একটি কোয়ার্টারব্যাকের মুখোমুখি যিনি খুব বেশি খেলেননি সে প্রতিরক্ষামূলক ইউনিটের জন্য কিছু অনন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে।
“আমরা তার উপর তেমন টেপ করতে পারি না, তবে তিনি কী সম্পর্কে আমাদের জানতে যথেষ্ট আছে,” লায়ন্স ডিফেন্সিভ ব্যাক ক্রিস্টোফ বিউলিও ইভান্স সম্পর্কে বলেছেন। “তিনি ভ্রমণ পছন্দ করেন, তাই আমরা এটির যত্ন নেব, এবং আমরা যেতে প্রস্তুত। আমরা যেতে প্রস্তুত। তিনি আমাদের দিকে যা ছুঁড়ে ফেলেন, আমরা প্রস্তুত থাকব।”
মন্ট্রিল এবং বিসি ইতিমধ্যে এই মৌসুমে একবার সিংহদের সাথে ২১-২০ ব্যবধানে জয় পেয়েছিল, শন হোয়েটের কাছ থেকে ওয়াক-অফের মাঠের গোলের জন্য ধন্যবাদ।
দর্শকদের মনে হয়েছিল যে তারা সেই খেলায় “একজনের সাথে পালিয়ে গেছে”, রাউর্ক বলেছিলেন।
কিউবি বলেছিল, “যখন আমাদের প্রয়োজন হয় এবং একটি ড্রাইভ একসাথে রাখা দরকার তখন প্রসারিতটি কার্যকর করতে সক্ষম হওয়া ভাল ছিল। এটি দেখতে ভাল লাগল,” কিউবি বলেছিল। “তবে শেষ পর্যন্ত, আমি আমার জন্য জানি, আমি আরও ভাল খেলতে পারি And এবং এটি বাড়িতে এটি করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ, যেখানে আমরা আমাদের সেরাও হইনি।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
বিসি লায়ন্সে মন্ট্রিয়াল আলোয়েটস (5-4) (4-5)
শনিবার, বিসি প্লেস
কোনও ভিড় নেই: এই মৌসুমে প্রতিপক্ষের রান গেমগুলি সীমাবদ্ধ করতে অ্যালোয়েটস দুর্দান্ত হয়েছে। গত সপ্তাহে, দলটি এডমন্টনকে ছয়টি প্রচেষ্টায় জাস্টিন র্যাঙ্কিনকে শূন্য ইয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন্ট্রিল 2025 সালে মাটিতে প্রতি লিগ কম 4.4 গজ লিগের অনুমতি দিচ্ছে।
ইতিহাসের বই: মন্ট্রিল tradition তিহ্যগতভাবে বিসি -র বিরুদ্ধে বিশেষত রাস্তায় লড়াই করেছে। লায়নরা দুটি দলের মধ্যে সর্বকালের সভায় 50-36-1 প্রান্ত ধারণ করে এবং এএলএসের বিপক্ষে বাড়িতে 32-9-1 রয়েছে।
হোম ফিল্ড সুবিধা?: সিংহরা তিনটি সরাসরি গেম হারিয়েছে বিসি প্লেস এবং ২০২১ সালের পর থেকে দলটি পরপর চারটি নেমে যাওয়ার পরে তাদের দীর্ঘতম হোম হেরে স্কিডের সাথে মিলে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
আরও পড়ুন
-
শান হোয়েটের ওভারটাইম ফিল্ড গোলটি বিসি লায়ন্সকে 41-38 টিক্যাটসের বিপক্ষে জয়ের উপার্জন করেছে
-
জোশ অ্যালেনের এনএফএল সাফল্য প্রাক্তন সতীর্থ ইবারহার্ডের কাছে অবাক হওয়ার কিছু নেই
নিবন্ধ সামগ্রী