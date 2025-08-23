You are Here
বিসি লায়ন্সের বহু-মুখী আক্রমণাত্মক উপহার জজ, আরগোস চ্যালেঞ্জের সাথে
বিসি লায়ন্সের বহু-মুখী আক্রমণাত্মক উপহার জজ, আরগোস চ্যালেঞ্জের সাথে

টরন্টো (2-8) বিএমও ফিল্ডে বিসি (5-5) হোস্ট করে। কোয়ার্টারব্যাক নাথান রাউরকের নেতৃত্বে লায়ন্সের অপরাধ কোনও প্রতিরক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জের কোনও ঘাটতি উপস্থাপন করে না।

লায়ন্স কোয়ার্টারব্যাক নাথন রাউরকে (১২) Bc আগস্ট টিআই-বিড়ালদের বিপক্ষে একটি খেলায় বিসি লায়ন্স জেমস বাটলারের কাছে বলটি দিয়েছিল। ছবি নিক আইওয়ানিশিন দ্বারা /কানাডিয়ান প্রেস

ক্যামেরন জজ এবং টরন্টো আর্গোনটসের প্রতিরক্ষা ব্যক্তিত্ব শনিবার বিকেলে ব্যস্ত থাকবেন।

ইউনিট সিএফএলকে নেট আক্রমণাত্মক (427.1) এবং প্রতি খেলায় (325.3) গজ পাস করে এবং সর্বাধিক আক্রমণাত্মক পয়েন্টের জন্য আবদ্ধ (27.1)।

রউরক পাসিং ইয়ার্ড (২,68686) এবং টাচডাউনস (১ 16) এ তৃতীয় এবং ছয়টি 300-গজ গেমস নিবন্ধভুক্ত করেছেন-হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালগুলির লিগ নেতা বো লেভি মিচেল এর পিছনে একটি-যখন রিসিভার কেওন হ্যাচার লক্ষ্য (85), ক্যাচ (54), ক্যাচ (878) এবং 100-ইয়ার্ড গেমসে শীর্ষে রয়েছে।

বিসি’র প্রাপ্তি কর্পসও জাস্টিন ম্যাকিনিস (৪৩ টি ক্যাচ, 610 গজ, দুটি টিডি) এবং আইডেন এবারহার্ড (26 টি ক্যাচ, 549 গজ, দুটি টিডি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইবারহার্ডের 21.1-গজ গড় প্রতি অভ্যর্থনা সিএফএল শীর্ষে।

সিএফএল রাশিং নেতা জেমস বাটলার (785 গজ) দ্বারা নোঙ্গর করা লিগের চতুর্থ র‌্যাঙ্কড গ্রাউন্ড অ্যাটাক (প্রতি খেলায় 108.4 গজ) রয়েছে। রাউরকে 269 গজ (নয়-গজ গড়) এবং দুটি টাচডাউনগুলির জন্য 30 বার চালিয়েছে যখন মাত্র নয় বার বরখাস্ত করা হয়েছে।

“এটি একটি সুন্দর পূর্ণ ইউনিট,” বিচারক বলেছিলেন। “এটি সেই গেমগুলির মধ্যে একটি যেখানে আপনি কেবল একটি জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবেন না, আপনি সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

“একটি বিজয় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আমাদের সেরা খেলাটি লাগবে।”

ছয় ফুট, 230 পাউন্ডের বিচারক এই মৌসুমে সিএফএল-এর অন্যতম সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড় ছিলেন। 30 বছর বয়সী মন্ট্রিল নেটিভ ডিফেন্সিভ প্লেগুলিতে (73) সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় এবং ট্যাকলসে তৃতীয় (58, লোকসানের জন্য তিনটি) এবং তিনটি বস্তা, দুটি জোর করে ফ্যাম্বল এবং দুটি ইন্টারসেপশন নিবন্ধন করে।

তবে টরন্টোর প্রতিরক্ষা প্রথম বাধ্যতামূলক ফাম্বলস (নয়), পাসের বিপরীতে দ্বিতীয় এবং স্যাকস (২২) এর তৃতীয় (২২) এর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, তবে এটি আক্রমণাত্মক পয়েন্টগুলিতেও সপ্তম (প্রতি খেলায় ২ 27) এবং আক্রমণাত্মক টিডিএসে (২৮) এবং রাশিং গজ (১১৪.৪ গজ প্রতি)।

বিচারকের মৌসুমটি ধারাবাহিকভাবে ভাল ছিল, বিশেষত টরন্টোর 39-32 হোম হেরে 20 জুন সাসকাচোয়ানের কাছে হোম হেরে যখন তার দুটি ট্যাকল এবং একটি বিশেষ দল মোকাবেলা করা হয়েছিল।

বিচারক বলেছিলেন, “আমি কিছুটা সেই খেলাটি সরিয়ে দিয়েছি যে এই ধরণের আমার নীচে আগুন জ্বালিয়েছিল,” বিচারক বলেছিলেন। “আপনার দলকে হতাশ করা কখনই ভাল অনুভূতি নয়।

“এ ছাড়া আমি মনে করি আমিও একই খেলেছি, এটি আমার পথে আসার সুযোগ” “

পরের সপ্তাহে, বিচারকের টরন্টোর 29-16 রোড জিতে অটোয়ার বিপক্ষে একটি মৌসুমের উচ্চ নয়টি ট্যাকল এবং একটি বস্তা ছিল।

বিসি পশ্চিমে চতুর্থ স্থানে রয়েছে, উইনিপেগ (-4-৪) এবং ক্যালগারি (-3-৩) থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট। টরন্টো পূর্বের তৃতীয় স্থান অটোয়া (3-7) এর পিছনে দুটি পয়েন্ট পিছনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

বিসি দুটি সরাসরি জিতেছে এবং রাস্তায় 3-2 এবং 3-1 বনাম পূর্ব বিভাগ দল। টরন্টো বিএমও ফিল্ডে 1-4 এবং পশ্চিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে 1-4।

তবে টরন্টোর প্রধান কোচ রায়ান দিনউইডিডির পক্ষে, বিসি এর শক্তিশালী অপরাধ রাউরকে দিয়ে শুরু হয়।

“তিনি একজন দ্বি-মাথাযুক্ত দৈত্য,” দিনউইডি বলেছিলেন। “আমরা তাকে পকেটে রাখতে হবে, এটি তার উপর ধসে পড়েছি এবং সেখানে তাকে ভিতরে রেখেছি।”

টরন্টোর অপরাধটি পাস করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে (প্রতি খেলায় 307.9 গজ) এবং আক্রমণাত্মক পয়েন্টগুলিতে চতুর্থ (24.6)। কোয়ার্টারব্যাক নিক আরবাকল পাসিং ইয়ার্ড (3,033) এবং টিডিএস (17) এ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

তবে টরন্টোর গ্রাউন্ড গেমটি সিএফএল এর সবচেয়ে খারাপ (প্রতি খেলায় 48.2 গজ) আরবাকল (135 গজ) এর শীর্ষস্থানীয় রাশার হিসাবে রয়েছে। আরগোসও দ্বিতীয় সর্বাধিক বস্তা (25) এর অনুমতি দিয়েছে।

শনিবার, টরন্টো তার শীর্ষস্থানীয় রিসিভার ড্যামন্টে কক্সিকে ছাড়াই থাকবেন, যিনি মাথায় আঘাত নিয়ে বাইরে এসেছেন। ছয় ফুট-তিনটি, 200 পাউন্ড কক্সি গজ প্রাপ্তিতে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় (48 টি ক্যাচ থেকে 854) এবং টাচডাউন (ছয়) এবং লক্ষ্যগুলি (85) পাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

তিনি বেশিরভাগ 30-প্লাস ইয়ার্ড ক্যাচ (10) এর জন্য হ্যামিল্টনের কেনি লোলারের সাথেও জড়িত। প্রবীণ দাভারিস ড্যানিয়েলস স্লটব্যাক থেকে কক্সির প্রশস্ত রিসিভার স্পটে চলে এসেছেন, যখন জ্যাক হার্স্লো স্লটব্যাক থেকে শুরু করেছিলেন।

“মাইক বেনিভাইডস (লায়ন্স ডিফেন্সিভ কো-অর্ডিনেটর) সর্বদা গেমের জিনিসগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে,” আরবাকল বলেছিলেন। “তিনি গেম-পরিকল্পনা, গেমপ্ল্যানগুলি পরিবর্তন এবং গেম থেকে গেমের প্রতিরক্ষার পরিচয় পরিবর্তন করার অবিশ্বাস্য কাজ করেন।

“আমরা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করছি তা নিশ্চিত করার জন্য এটি আমাদের উপর থাকবে, দেখুন তারা আমাদের দিকে কী ফেলে দেবে এবং গেমটি চলার সাথে সাথে নতুন চেহারার সাথে সামঞ্জস্য করতে প্রস্তুত হতে চলেছে।”

বেমানান বিশেষ দলের কভারেজ এই মরসুমে টরন্টোকে জর্জরিত করেছে। আরগোস চারটি রিটার্ন টিডি (বেশিরভাগ সিএফএল) এর অনুমতি দিয়েছে এবং প্যান্ট রিটার্নে (15.4) এবং কিক অফ রিটার্ন (28.8) গড় অনুমোদিত হিসাবে শেষ হয়েছে।

“এটি (বিশেষ দলের কভারেজ) প্রতি সপ্তাহে একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে,” ডিনউডি বলেছেন। “আমি মনে করি মিকি (স্পেশাল-টিমস কো-অর্ডিনেটর মিকি ডোনভান) এগুলি সঠিক অবস্থানে স্কিম-ভিত্তিক রেখেছেন।

“তারা বাইরে গিয়ে গেমের দিনে পারফর্ম করতে হবে।”

