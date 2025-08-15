বিসি লায়ন্স, আরগোস বিশ্বকাপের সময় রাস্তায় হোম গেমস খেলতে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো আরগোনাটস এবং বিসি লায়ন উভয়ই বিশ্বকাপের সময় তাদের নিজ নিজ স্থানগুলি থেকে দূরে হোম গেমস খেলবে, যা কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতায় ১১ ই জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
ভ্যানকুভার এবং টরন্টো ১৩ টি ম্যাচ হোস্ট করার জন্য একত্রিত হবে, টরন্টোর বিএমও ফিল্ড ছয়টি মঞ্চে, কানাডার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের খেলা সহ 12 ই জুন।
সাতটি গেম খেলবে বিসি প্লেস 18 এবং 24 জুন কানাডার গ্রুপের ম্যাচ সহ স্টেডিয়াম। ভ্যানকুভার 2 জুলাই (32 রাউন্ড) এবং 7 জুলাই (16 এর রাউন্ড) নকআউট স্টেজ গেমসও হোস্ট করবে।
সিএফএল শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে আর্গোনটস হ্যামিল্টন স্টেডিয়ামে হোম গেমস, রেজিনার মোজাইক স্টেডিয়ামে এবং বিশ্বকাপের সময় হোস্ট দলগুলির বিরুদ্ধে উইনিপেগের প্রিন্সেস অটো স্টেডিয়ামে খেলবে।
লায়নরা দুটি হোম গেমের জন্য স্থানান্তরিত করবে, ক্লাবটি পরবর্তী সময়ে এই বিবরণগুলি ঘোষণা করার পরিকল্পনা করে।
সিএফএল কমিশনার স্টুয়ার্ট জনস্টন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “বিশ্বকাপ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একক পতাকার অধীনে পুরো দেশ এবং সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করে।” “টরন্টো এবং ভ্যানকুভার বিশ্বকে স্বাগত জানায়, আমরা অন্যান্য শহর এবং তাদের অসাধারণ ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞ যে এত উদারতার সাথে আর্গোনাটস এবং সিংহদের জন্য বাড়ি থেকে দূরে একটি বাড়ি তৈরি করার জন্য।”
বিশ্বকাপ অনুসরণ করে, বিএমও ফিল্ডের সিএফএল স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য সময় প্রয়োজন।
“টরন্টোতে আমাদের অবিশ্বাস্য অনুরাগীদের কাছে: আপনার আবেগ এবং আনুগত্য আমাদের কাছে বিশ্বকে বোঝায়,” আরগোস জিএম মাইক (পিনবল) ক্লেমনস বলেছেন। “এই অস্থায়ী পদক্ষেপটি আমাদের শহর এবং স্টেডিয়ামটি বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করার বিষয়ে – এবং যখন আমরা ফিরে আসি তখন এটি আরও বেশি শক্তি, উত্তেজনা এবং শব্দের সাথে থাকবে!”
সিএফএল যোগ করেছে যে পরের মৌসুমে আরগোস ‘এবং লায়ন্সের’ সময়সূচী উভয়ই 2026 প্রচারের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য হোম-ফিল্ড সুবিধাটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে করা হবে।
এটি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপটি তিনটি দেশ দ্বারা আয়োজিত হবে, কারণ ছয়টি কনফেডারেশন থেকে 48 টি দল বৈশ্বিক ইভেন্টে অংশ নেবে।
