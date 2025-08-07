বিসি লায়ন্স: সিএফএল থেকে রোড রিসিভার আইডেন এবারহার্ডের পক্ষে সহজ ছিল না

২০২১ সালে ওয়াইমিং -এ সিনিয়র হিসাবে হাঁটুর গুরুতর আঘাতের শিকার হয়ে ইবারহার্টকে গুরুতর হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের প্রায় তিন মাস পরে, তিনি টাইপ 1 ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিলেন
স্থিতিস্থাপকতা আইডেন এবারহার্ড্টকে যেখানে রয়েছে সেখানে নিয়ে গেছে।
২ 27 বছর বয়সী আমেরিকান রিসিভার বিসি লায়ন্সের সাথে 366 গজ (17.4-গজ গড়) এবং দুটি টাচডাউনগুলির জন্য 21 টি ক্যাচ সহ একটি শক্ত মরসুম উপভোগ করছে। তবে সিএফএল -এর ইবারহার্ডের পথটি সহজ ছিল না।
তিনি ২০২১ সালে ওয়াইমিং-এ সিনিয়র হিসাবে হাঁটুর মারাত্মক আঘাতের শিকার হয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের প্রায় তিন মাস পরে, এবারহার্টকে টাইপ 1 ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অগ্ন্যাশয়গুলিতে ইনসুলিন উত্পাদনকারী কোষকে ধ্বংস করে দেয়।
এবারহার্ড বলেছেন, “আপনি যদি আমাকে বলতেন যে যখন সমস্ত কিছু নিচে যাচ্ছিল যে আমি প্রো ফুটবল খেলব তখন আমি সম্ভবত আপনাকে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করতাম,” এবারহার্ড বলেছেন। “এটি (ডায়াগনোসিস) পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হতে আমি কী খেতে পারি তা নির্ধারণের চেষ্টা করার জন্য পুনর্বাসনকে আরও জটিল করে তুলেছে।
“তবে যারা আমাকে এখানে আসতে সহায়তা করেছেন তাদের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি বিসি এবং সিএফএল খেলতে পছন্দ করি It’s এটি সমস্ত পরাবাস্তব।”
ইনসুলিন ব্যতীত, গ্লুকোজ শক্তির জন্য ব্যবহার করতে কোষগুলিতে প্রবেশ করতে পারে না, যা রক্ত প্রবাহে একটি বিপজ্জনক চিনি তৈরির দিকে পরিচালিত করতে পারে। টাইপ 1 ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তের সুগার পরিচালনা করতে ইনজেকশন বা ইনসুলিন পাম্পের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হবে।
এবারহার্ড বলেছেন, “এটি পাগল কারণ আমি কী খেতে পারি এবং কীভাবে আমাকে বিভিন্ন জিনিসের জন্য ডোজ করতে হবে তা দেখার জন্য আমি প্রায় এক বছর পুনরুদ্ধার এবং খাবারের পরীক্ষার জন্য গিয়েছিলাম।” “এটি অবশ্যই সহজ নয় এবং আমি বলব যে আমি এখনও আমার চিনির মাত্রা পরিচালনা করতে শিখছি এবং অনুশীলন এবং সভাগুলির মাধ্যমে তারা লাইনে রয়েছেন এবং আমি কী খেতে পারি যা গেমসের জন্য সহায়তা করে এবং সহায়তা করে না তা নিশ্চিত করে।
“তবে আমি মনে করি এটি সাহায্য করেছে কারণ একজন পেশাদার অ্যাথলিট ডায়েট হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাকে আমার সম্পর্কে কিছুটা ভাবতে হবে তাই আমি কী খাচ্ছি তা জেনে এটি উপকারী” “
ইবারহার্ড নিজেকে আইসক্রিমের মতো আচরণগুলিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রতারণার অনুমতি দেয়। তবে সুশী নয়, কমপক্ষে আপাতত।
“এটি আমার হৃদয় ভেঙে দেয় কারণ আমি একেবারে সুশিকে ভালবাসি,” তিনি বলেছিলেন। “তবে ভাত আমাকে বেশ খানিকটা গোলমাল করে।
“জিনিসটি হ’ল আপনাকে কেবল এটির জন্য কীভাবে ডোজ করতে হবে তা জানতে হবে, এটাই আমি যে ধরণের নীতিবাক্য বেঁচে ছিলাম। আমি এখনও এই লাফটি গ্রহণ করি নি (সুশির জন্য) তবে আমার দরকার এবং আমি যাচ্ছি।”
ছয় ফুট এক, 200 পাউন্ডের ইবারহার্ট বিসি এর সাথে 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং একটি ছদ্মবেশী হিসাবে দুটি খেলায় খেলেন। তিনি গত বছর সমস্ত ১৮ টি নিয়মিত-মরসুমের প্রতিযোগিতায় হাজির হয়েছিলেন, 63৯৯ গজ এবং দুটি টাচডাউনের জন্য ৪১ টি ক্যাচ রেকর্ড করেছিলেন।
এবারহার্ড বলেছেন, “আমি গত বছর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি তবে শতভাগ সৎ হওয়ায় আমি মনে করি যে গেমটি এখন আমার জন্য ধীর হয়ে গেছে, এটি কভারেজ কিনা, কী সন্ধান করা উচিত, বিভিন্ন লিভারেজের বিরুদ্ধে কীভাবে খেলতে হবে,” এবারহার্ড বলেছেন। “স্পষ্টতই সময় বাড়ার সাথে সাথে আপনি আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তবে আমি বলতে পারি এটি সম্ভবত আমি এখানে সবচেয়ে আরামদায়ক হয়েছি” “
এবারহার্ডের আরামের স্তরের আরেকটি কারণ হ’ল পরিচিতি। তিনি বিসি -তে আসার পর থেকে কেওন হ্যাচার সিনিয়র, জাস্টিন ম্যাকইনিস এবং জেভন কোটয়ের সাথে সতীর্থ ছিলেন এবং স্ট্যানলি বেরিহিলের তৃতীয় তৃতীয় মৌসুমে ছিলেন।
নিউ ইংল্যান্ড, নিউইয়র্ক জায়ান্টস এবং আটলান্টার সাথে এনএফএল স্টিন্টসের পরে গত আগস্টে বিসি -তে ফিরে আসার পরে কানাডিয়ান স্টার্টার নাথান রাউরক তার দ্বিতীয় মরসুমে রয়েছেন।
এবারহার্ড বলেছিলেন, “অনুশীলন এবং গেমসের সময় একে অপরের মস্তিষ্ক বাছাই করতে সক্ষম হওয়ায় সর্বদা সুন্দর লাগে যদি আমরা (রিসিভারগুলি) এমন কিছু দেখতে পাই যা আমরা প্রত্যাশা করি না বা নতুন বা আলাদা এবং কীভাবে এটি খেলতে হয়,” এবারহার্ড বলেছিলেন। “নাট একজন দুর্দান্ত নেতা যিনি নিজের পাছা বন্ধ করে দেন।
“আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি গেমটিতে কতটা রেখেছেন এবং তিনি সত্যিই কতটা খারাপ জিততে চান … এবং দলের অন্যান্য লোকেরা যেমন দেখেন যে এটি প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করে।”
বিসি নেট অপরাধে সিএফএলকে নেতৃত্ব দেয় (প্রতি খেলায় 408.3 গজ) এবং পাসিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে (307.9)। তবে সিংহরাও ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে চতুর্থ (106.4 গজ) এবং জেমস বাটলারের (619 গজ, 5.5-গজ গড়, পাঁচটি টিডি) লিগের শীর্ষস্থানীয় রানারকে গর্বিত করে।
“আইডেন একজন অসামান্য উচ্চ-চরিত্রের ব্যক্তি, যার ফুটবলের মাঠে এই মৌসুমে প্রতিভা স্পষ্ট হয়েছে,” ইবারহার্ডের ফ্লোরিডা ভিত্তিক এজেন্টের সামিট অ্যাথলিটদের কেনি কিম বলেছেন। “তিনি প্রচুর আবেগ এবং কৃপণতা নিয়ে খেলাটি খেলেন।
“আইডেন প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছেন। কঠোর পরিশ্রমের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনেক সাফল্য অর্জন করছে এবং তিনি খুব উচ্চ স্তরে পারফর্ম করতে থাকবেন।”
তবে এটি বিসি (3-5) এর জন্য একটি রোলার-কোস্টার মরসুম হয়েছে। লায়ন্স হ্যামিল্টন স্টেডিয়ামে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের (-2-২) বনাম বৃহস্পতিবার রাতের খেলায় সরাসরি দুটি হেরে গেছে।
“আমরা খুব কাছাকাছি,” এবারহার্ট বলেছিলেন। “আমরা ঝলক দেখিয়েছি, আমি কেবল মনে করি না যে আমরা একটি দল হিসাবে একটি সম্পূর্ণ পরিপূরক খেলা খেলেছি।
“আমি মনে করি একবার এটি ঘটে এবং এটি ক্লিক করে, তারপরে আমরা ঘূর্ণায়মান হয়ে যাব এবং এটি সেখান থেকে অব্যাহত থাকবে।”
