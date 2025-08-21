বিস্ফোরক ড্রোন সহ মারাত্মক দুর্ঘটনা হাইতিতে 2 পুলিশ অফিসার মারা গেছে

বুধবার ক্যারিবিয়ান জাতির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাইতির রাজধানীর নিকটবর্তী একটি সোয়াট ঘাঁটিতে বিস্ফোরক ড্রোন দুর্ঘটনাক্রমে বিস্ফোরণে দু’জন হাইতিয়ান পুলিশ অফিসার নিহত ও দু’জন গুরুতর আহত হয়েছেন।
হাইতিয়ান প্রধানমন্ত্রী অ্যালিক্স ডিডিয়ার ফিলস-অ্যামি দ্বারা পরিচালিত, একটি টাস্কফোর্স মার্চের পর থেকে বিস্ফোরক-বোঝা “কামিকাজে” ড্রোন পরিচালনা করে পুলিশকে বেশিরভাগ রাজধানীর নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিশালী সশস্ত্র দলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করার জন্য।
ব্ল্যাকওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা এরিক প্রিন্স দ্বারা পরিচালিত একটি বেসরকারী সামরিক সংস্থাও ড্রোন অপারেশনে অংশ নিচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কেনসকফের পাহাড়ের শহরটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল-এই দ্বন্দ্বের একটি ফ্ল্যাশপয়েন্ট তার কৌশলগত অবস্থানের কারণে পেটিশন-ভিলের কূটনৈতিক কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে।
তাঁর অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, “সৎ বিশ্বাসে বাসিন্দাদের দ্বারা পরিবহন করা একটি কামিকাজে ড্রোন সাইটে বিস্ফোরিত হয়েছিল, দু’জন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছে এবং দু’জনকে গুরুতর আহত করেছে,” তার অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে।
বেশ কয়েকটি নামবিহীন উত্স উদ্ধৃত করে, মিয়ামি হেরাল্ড রিপোর্ট বিস্ফোরণে ছয় কর্মকর্তা আহত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা তার অপারেটররা দুর্বল আবহাওয়ার কারণে ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে যাওয়ার পরে ড্রোনটি পেয়েছিল, এটি জানিয়েছে এবং এটি কাছের পুলিশে নিয়ে আসে। অল্প সময়ের পরে, এটি বিস্ফোরিত হয়েছিল।
তদন্তাধীন মারাত্মক ঘটনা
হাইতির জাতীয় পুলিশ জানিয়েছে যে তদন্ত খোলা হয়েছে।
হাইতির ট্রানজিশনাল প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ফ্রিটজ আলফোনস জিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, “আমরা এই ট্র্যাজেডির উপর পুরোপুরি তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।”
জিন সম্প্রতি অবধি ট্রানজিশনাল প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন লরেন্ট সেন্ট-সাইর সেই ভূমিকায় চলে গেলেন এই মাসের শুরুতে।
সশস্ত্র দলগুলি এই বছরের শুরুতে কেনসফফ আক্রমণ শুরু করে। অধিকার গোষ্ঠীগুলি গণহত্যার কথা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অপহরণ এবং হাজার হাজার তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে। এই মাসের শুরুর দিকে, একটি তিন বছর বয়সী ছেলে এবং সাতজন কর্মী স্থানীয় এতিমখানা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল, আইরিশ মিশনারি জেনা হেরেটি সহ।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বছরের প্রথমার্ধে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ৩,১০০ এরও বেশি নিহত হয়েছে।
কানাডার সরকার সহ কিছু বাইরের দল গ্যাংদের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দেওয়ার জন্য হাইতির ড্রোন ব্যবহারের বিষয়ে কোয়ালিটিস করেছে।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা গত মাসে সিবিসি নিউজকে জানিয়েছে, হাইতিতে তাদের দায়িত্ব পালনে পুলিশকে রক্ষা করতে কানাডা নজরদারি ড্রোন সরবরাহ করেছিল।
ফেডারেল সরকার অনুসারে কানাডিয়ান-সরবরাহিত ড্রোনগুলি মারাত্মক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা কোনও ধরণের ছিল না।