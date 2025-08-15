বি -২, ট্রাম্প-পুটিন সামিট শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফাইটার জেটগুলি উড়ে যায়

যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন, আলাস্কা-রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার তাদের আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনটি একটি উষ্ণ হ্যান্ডশেক দিয়ে লাথি মেরে, পুরানো বন্ধুদের মতো একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কয়েক ঘন্টা আলোচনায় যাওয়ার আগে যা ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের পুনরায় আকার দিতে পারে।
এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে নামার পরে, ট্রাম্প একটি লাল কার্পেটের পাশে পুতিনকে কাছে আসার সাথে সাথে প্রশংসা করেছিলেন। তারা উভয় পুরুষই হাসছে, এবং পুতিনকে শেষ পর্যন্ত গ্রিন করে স্কাইওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে, যেখানে বি -2 এস এবং এফ -22 এস-শীতল যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিরোধিতা করার জন্য ডিজাইন করা সামরিক বিমানগুলি-যৌথ বেস এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসনের এই মুহুর্তটি চিহ্নিত করার জন্য ওভারহেড উড়েছিল।
কাছাকাছি সাংবাদিকরা চিৎকার করে বললেন, “রাষ্ট্রপতি পুতিন, আপনি কি বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন?” এবং রাশিয়ার নেতা তার কানে হাত রেখেছিলেন তবে উত্তর দেননি। ট্রাম্প এবং পুতিন তখন দুজনেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিমোতে উঠেছিলেন, পুতিনকে ক্যামেরাগুলি পেরিয়ে যাওয়ার কারণে পুতিন ব্যাপকভাবে হাসলেন।
দেখুন 🔴
আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে রেড কার্পেটে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ট্রাম্পের উপরে একটি বি -২ স্পিরিট স্টিলথ বোম্বার এবং চারটি এফ -35 ফাইটার জেট উড়ে যায়। pic.twitter.com/2bgp5dqq22
– ওপেন সোর্স ইন্টেল (@ওসিন্ট 613) আগস্ট 15, 2025
এই জুটির ছোঁয়াছু, যদিও তাদের বিবেচনা করে অবাক করা অবাক নয় দীর্ঘকালীন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কযুদ্ধে রক্তপাত ও দুর্ভোগের কারণে আঘাত হচ্ছিল এবং ইউক্রেনে শুরু হয়েছিল – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের বৃহত্তম ভূমি যুদ্ধ। এটি সম্ভবত ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের কাছ থেকে উদ্বেগ উত্থাপন করার সম্ভাবনা ছিল, যারা আশঙ্কা করছেন যে ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে মার্কিন স্বার্থকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং ইউক্রেনের পক্ষে কঠোর চাপ দিতে ব্যর্থ হবেন।
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের শুক্রবারের বৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি একটি পোস্ট করে রেখেছিলেন ভিডিও ঠিকানা যার মধ্যে তিনি “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শক্তিশালী অবস্থানের” জন্য তাঁর আশা প্রকাশ করেছিলেন
“প্রত্যেকেই যুদ্ধের একটি সৎ সমাপ্তি চায়। ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যথাসম্ভব উত্পাদনশীলভাবে কাজ করতে প্রস্তুত,” পরে তিনি আরও বলেন, “যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে এবং এটি অবিকল অব্যাহত রয়েছে কারণ মস্কোর কোনও আদেশ নেই, বা কোনও সংকেত নেই, যে এই যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।”
শীর্ষ সম্মেলনটি ট্রাম্পের পক্ষে একজন মাস্টার ডিলমেকার এবং শান্তিকর্মী প্রমাণ করার সুযোগ ছিল। তিনি এবং তাঁর মিত্ররা তাকে একজন হেভিওয়েট আলোচক হিসাবে ফেলে দিয়েছেন যিনি এই জবাইয়ের কাছাকাছি আনার কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারেন – এমন কিছু যা তিনি দ্রুত করতে পারতেন বলে গর্ব করতেন।
পুতিনের পক্ষে, এমন একটি চুক্তির আলোচনার চেষ্টা করার সুযোগ ছিল যা রাশিয়ার লাভগুলি সিমেন্ট করবে, ন্যাটো সামরিক জোটে যোগদানের জন্য কিয়েভের বিডকে অবরুদ্ধ করবে এবং শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনকে মস্কোর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনবে।
আর এক-একের সাথে দেখা হচ্ছে না
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট বলেছেন, ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে পূর্বের পরিকল্পিত এক-এক-এক বৈঠক এখন রাজ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ সহ তিন-তিন আলোচনা ছিল। পুতিনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।
এই পরিবর্তনটি ইঙ্গিত দেয় যে হোয়াইট হাউস হেলসিঙ্কিতে 2018 সালের বৈঠকের সময় তার চেয়ে বেশি রক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে, যখন ট্রাম্প এবং পুতিন কেবল তাদের দোভাষীদের সাথে দু’ঘন্টার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করেছিলেন এবং যেখানে ট্রাম্প ২০১ 2016 সালের প্রচারে রাশিয়ার মধ্যস্থতা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উপর রাশিয়ান নেতার সাথে দলবদ্ধ করে বিশ্বকে হতবাক করেছিলেন।
ট্রাম্প এবং পুতিন শুক্রবার তাদের সহযোগীদের সাথে “আলাস্কা” এবং “শান্তি অনুসরণ” দিয়ে মুদ্রিত একটি নীল পটভূমির সামনে বসে তাদের আলোচনা শুরু করেছিলেন। পুতিন এবং ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের শেষে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ট্রাম্পের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। পুতিনকে মার্কিন মাটিতে আনার মাধ্যমে – আমেরিকা ১৮6767 সালে রাশিয়া থেকে আলাস্কা কিনেছিল একর প্রতি প্রায় ২ সেন্টের জন্য – রাষ্ট্রপতি তাকে তার উচ্ছৃঙ্খলতার পরে তার যে বৈধতা চান তা দিচ্ছেন তার ইউক্রেনের আক্রমণ 3 1/2 বছর আগে। জেলেনস্কির বর্জন পশ্চিমের “ইউক্রেন ব্যতীত ইউক্রেন সম্পর্কে কিছুই নয়” এর নীতিতে ভারী আঘাত এবং ট্রাম্প ইউক্রেন যে কোনও চুক্তিতে সম্মত হতে পারে এমন সম্ভাবনাটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
রাশিয়া এবং ইউক্রেন শান্তির দাবিতে অনেক দূরে থাকার কারণে যে কোনও সাফল্য আশ্বাস থেকে অনেক দূরে। পুতিন দীর্ঘদিন ধরে যে কোনও অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিরোধ করেছেন, এটিকে পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে এবং ইউক্রেনের সংহতি প্রচেষ্টায় একটি হিমশীতলকে সংযুক্ত করে, যা কিয়েভ এবং এর পশ্চিমা মিত্রদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা শর্তগুলি।
ট্রাম্প সপ্তাহের প্রথম দিকে বলেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যর্থ হওয়ার 25% সম্ভাবনা ছিল, তবে তিনি এই ধারণাটিও প্রকাশ করেছিলেন যে সভাটি সফল হলে তিনি নিজের এবং পুতিনের সাথে পরবর্তী বৈঠকের জন্য জেলেনস্কিয়কে আলাস্কায় আনতে পারেন।
ট্রাম্প তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি পাওয়ার বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তবে তিনি দ্রুত একটি বিস্তৃত শান্তি চুক্তি চেয়েছিলেন। এটি আপাতদৃষ্টিতে পুতিনের দীর্ঘকালীন যুক্তি প্রতিধ্বনিত করে যে রাশিয়া লড়াই শেষ করার জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তির পক্ষে, এর দাবিগুলি প্রতিফলিত করে, এবং শত্রুতাগুলির অস্থায়ী থামানো নয়।
ট্রাম্প তার সভার লক্ষ্যগুলির জন্য স্থানান্তরিত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন
ট্রাম্প এর আগে বসার বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন ““সত্যিই একটি অনুভূতি সভা।” তবে তাকেও সতর্ক করা হয়েছে “খুব মারাত্মক পরিণতি” রাশিয়ার পক্ষে যদি পুতিন শেষ হতে রাজি না হয় যুদ্ধ।
ট্রাম্প আলাস্কা পৌঁছানোর আগে বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনায় রাশিয়ার দাবিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে ইউক্রেন সিডি অঞ্চলকে শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবে। তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তবে তিনি জেলেনস্কিয়কে ছাড়গুলি গ্রহণ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।
“আমি ইউক্রেনকে এই সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছি।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় শক্তিগুলির পাশাপাশি ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার “সম্ভাবনা” রয়েছে, “তবে ন্যাটো আকারে নয়।” পুতিন ইউক্রেনকে ট্রান্স-আটলান্টিক সিকিউরিটি জোটে যোগদানের তীব্র প্রতিহত করেছেন, ইউক্রেনীয়দের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পশ্চিমাদের সাথে আরও দৃ stronger ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য।
জেনারেল অ্যালেক্সাস গ্রিনকিউইচন্যাটোর সুপ্রিম মিত্র কমান্ডার ইউরোপ, ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথকে “সামরিক পরামর্শ” দেওয়ার জন্য আলাস্কায় রয়েছেন, একজন প্রবীণ ন্যাটো সামরিক আধিকারিকের মতে, যিনি প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমোদিত ছিলেন না এবং নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছিলেন। ইউরোপীয় নেতারা যারা ট্রাম্পকে পুতিনের সাথে দৃ firm ় থাকতে এবং কিয়েভের মাথা নিয়ে কাজ না করার জন্য রাজি করার চেষ্টা করেছেন তাদের উপস্থিতি স্বাগত জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
সম্ভাব্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব
ট্রাম্প পুতিনের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তা দেখার জন্য বিদেশী সরকারগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, সম্ভবত মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে তাদের নিজস্ব আচরণের জন্য মিথস্ক্রিয়াটি কী বোঝাতে পারে তা অনুমান করে, যিনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব লেনদেনের পদ্ধতির জন্য traditional তিহ্যবাহী কূটনীতিকে আটক করেছেন।
বৈঠকটি আসে যেহেতু যুদ্ধ উভয় পক্ষের ভারী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংস্থানযুক্ত সংস্থান করেছে। ইউক্রেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি আক্রমণের পর থেকে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে ধরে রেখেছে, তবে রাশিয়ার অনেক বড় সেনাবাহিনীকে ধরে রাখা, তার শহরগুলির বোমা হামলা চালিয়ে এবং 600০০ মাইলেরও বেশি সামনের লাইনে প্রতি ইঞ্চির জন্য লড়াই করা।
আলাস্কা রাশিয়া থেকে তার নিকটতম পয়েন্টে মাত্র 3 মাইল এবং আন্তর্জাতিক তারিখ লাইন দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।
শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আজ একটি ভূমিকা পালন করে চলেছে, কারণ বেসের বিমানগুলি এখনও রাশিয়ান বিমানগুলিকে বাধা দেয় যা নিয়মিত মার্কিন আকাশসীমাতে উড়ে যায়।
ওয়েজার্ট ওয়াশিংটন থেকে রিপোর্ট করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক ম্যাথু লি এবং ওয়াশিংটনের জোনাথন জে কুপার, লন্ডনের এলিস মর্টন এবং মস্কোর ভ্লাদিমির ইসচেনকভ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।