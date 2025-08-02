You are Here
News

বি 20/জি 20: ব্যবসা কি আফ্রিকার পক্ষে কথা বলতে পারে এবং বিশ্বাস করা যায়?

সিএএস কোভাদিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বি -২০ শেরপা, বি -২০ কোনও টক শপের চেয়ে বেশি কিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা তার নিজস্ব অর্থনৈতিক অযোগ্যতার সাথে কুস্তি করার সময় বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক কথোপকথনের বিশ্বাসযোগ্যভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে কিনা তা নিয়ে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts