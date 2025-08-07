You are Here
বুকানিয়ার্স সিজন 2 সমাপ্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

সতর্কতা! এই নিবন্ধটিতে বুকানিরস সিজন 2, পর্ব 8 এর জন্য স্পয়লার রয়েছে।

একটি টোনালি গা er ় আউটিং অনুসরণ করা, বুকানিয়ার্স‘মরসুম 2 সমাপ্তি একটি সম্ভাব্য তৃতীয় মরসুম স্থাপন করে এমন একাধিক নাটক এবং একাধিক চকচকে মোচড় নিয়ে আসে। শিরোনামের আমেরিকান বুকানিয়ার্স, ন্যান (ক্রিস্টিন ফ্রেসেথ), জিনি (ইমোজেন ওয়াটারহাউস), লিজি (আউব্রি ইব্রাগ), কনচিটা (আলিশা বোয়ে), এবং মাবেল (জোসি টোটাহ) এই মরসুমে এই মৌসুমে রিংগার দিয়ে রাখা হয়েছিল, কাহিনীসূত্রে জড়িত কাহিনীসূত্রে, ফোর্সেনস ইন্সটিউশনালাইজেশন, ফোর্সেন্টিজেশন, ফোর্সেনসেটর, ফোর্সেন্টিজেশন, ফোর্সেনসেটর, ফো।

যদিও বুকানিয়ার্স মরসুম 2, পর্ব 7 তার স্বামী রিচার্ড (জোশ ডিলান) এর মৃত্যুর পরে কনচিটার শোকের পাশাপাশি তার নিজের স্বামীর আপত্তিজনক কাজের পরে জিনির পুনরুদ্ধারের পরে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করেছিল, বুকানিয়ার্স ‘ পেনাল্টিমেট এপিসোডটি কী ঘটেছিল তা জ্বালাতন করেছিল: নান থিও (গাই রিমারস) এবং লিজির সম্পর্ক সম্পর্কে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন যে টিনটেজেল ক্যাসলে থাকা কানের দুলটি লিজির অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যে বুকানিয়ার্স ‘ সিজন 2 ফাইনাল, থিও এবং লিজির সম্পর্কটি আলোকিত করা হয়েছে, এবং ডাচেস তার মাস্ক্রেড বলের সময় মধ্যরাতে তার বৃহত্তম গোপনীয়তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্ভবত ভাগ্যক্রমে, থিও নানকে পাঞ্চের কাছে মারধর করে, এমন একটি ঘোষণা দেয় যা তাকে, লিজি এবং নানকে স্বাধীনতা দেয় যে তারা সকলেই মরিয়া হয়ে চেয়েছিল তবে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা কখনও থাকতে পারে না – বা তাই তারা ভেবেছিল।

থিওর আপত্তি ব্যাখ্যা করেছে

বুকানিয়ার্স সিজন 2 পর্ব 8 এ মাস্ক্রেডে নান এবং থিও

মধ্যে বুকানিয়ার্স মরসুম 2, পর্ব 8, যথাযথভাবে “তিনি জানে” শিরোনামে নান তার মা প্যাট্রিসিয়া (ক্রিস্টিনা হেন্ড্রিক্স) কে প্রকাশ করেছেন যে তিনি থিওর শিশুর সাথে গর্ভবতী, টিনটেজেলের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। পুরো পর্ব জুড়ে, নান পুরোপুরি চরিত্রের বাইরে কাজ করে, থিওকে তার সুবিধার জন্য লিজির দুর্বলতা ব্যবহার করে তাকে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্কিমিং এবং ব্ল্যাকমেইল করে।

ন্যানের গর্ভাবস্থা তার অনুপ্রেরণাগুলি ব্যাখ্যা করে, যদিও: তিনি কখনই লিজিকে প্রকাশ করতে পারেননি। থিও এবং তাঁর মা, টিনটেজেলের ডাউজার ডাচেস (অ্যামেলিয়া বুলমোর), তাকে তার সন্তানের থেকে আলাদা করতে পারেননি তা নিশ্চিত করার দরকার ছিল। তিনি তার বল চলাকালীন পুরো গর্ভাবস্থা পুরো সমাজের কাছে ঘোষণা করতে চলেছিলেন, থিও এবং তার মাকে একটি কোণে জোর করে, কিন্তু থিও তাকে শুরু করার আগেই তাকে কেটে ফেলেছিলেন।

একটি চমকপ্রদ মোড়কে, থিও ডিউক হিসাবে তার অপবাদ ঘোষণা করে। তিনি বিশ্বের কাছে লিজির প্রতি তাঁর ভালবাসার ঘোষণা দেন। আবদ্ধ হয়ে থিও আইনীভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে, তাকে, লিজি এবং এক্সটেনশন, নান এবং গাই দিয়ে, তারা সকলেই যে স্বাধীনতা চায় তা প্রদান করতে পারে। যদিও থিও তার মা টিনটেজেল এবং তাদের পরিবারের উত্তরাধিকার সম্পর্কে কতটা যত্ন নিয়েছিলেন তা অবমূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি গোপনে থিওর দীর্ঘ-হারিয়ে যাওয়া ভাইকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে টিনটেজেল পরিবারে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য।

তার ভাইয়ের আগমনের বিষয়ে থিওর প্রতিক্রিয়া কীভাবে নির্দেশ করবে বুকানিয়ার্স ‘ সম্ভাব্য তৃতীয় মরসুম উদ্ঘাটিত হয়। লিজির প্রতি তার ভালবাসা কি যথেষ্ট হবে? অথবা তিনি যখন তার ভাইয়ের ধারণার সত্যতা খুঁজে পান তখন তিনি টিনটেজেলের ডিউক হিসাবে তার জায়গার জন্য লড়াই করতে বাধ্য হবেন? লিজির আনুগত্যের প্রশ্নও রয়েছে এবং তিনি ন্যানের গর্ভাবস্থা গোপন রাখতে বাধ্য হবেন কিনা তাও রয়েছে কিনা।

নান কি নিজের গর্ভাবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হবে?

বুকানিয়ার্স সিজন 2 পর্ব 8 এ মাস্ক্রেডে মাস্ক পরা নান

নান আর ডাচেস হবে না, এবং যখন এই উপলব্ধি তাকে আঘাত করে, তখন তিনি একটি নতুন জীবন শুরু করার জন্য সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে যান। সৈকতে ন্যানের রান এমন একটি চরিত্রের জন্য একটি চলমান মুহূর্ত, যিনি প্রচুর ভুল করার পরেও নিজের চেয়ে বরং তার পছন্দসই যা কিছু করেন তার জন্য যা কিছু করেন তা করেন। সর্বোপরি তিনি কীভাবে একজন প্রেমহীন বিবাহের মধ্যে শেষ করেছিলেন।

টিনটেজেল থেকে পালিয়ে যাওয়া বুকানিয়ার্স সিজন 2 ফাইনালটি প্রথমবারের মতো আমরা ন্যানকে কেবল তার জন্য পছন্দ করতে দেখি। তিনি তার বাচ্চাকে রাখতে চান এবং এটিকে “প্রতিষ্ঠানের” বাইরে তুলতে চান, তাই তিনি নিজেই এটি করবেন। সে কতদূর দৌড়াবে? এবং যদি থিও এবং ডাউজার ডাচেস কখনও গর্ভাবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে তবে এটি কি অনেক দূরে থাকবে?

নান একজন পরিকল্পনাকারী এবং একটি মুক্ত আত্মা, তবে তিনি একজন গভীর সামাজিক ব্যক্তিও। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তার বন্ধু এবং পরিবারের উপর নির্ভর করেন। এই মরসুমের শুরুতে এটি স্পষ্ট ছিল, যখন নান তার একাকীত্বের কাছে আত্মহত্যা করেছিল। এক পর্যায়ে, তিনি নিঃসন্দেহে তার গর্ভাবস্থায় জিনি, কনচিটা, মাবেল এবং এমনকি লিজিকে জড়িত করবেন, যদিও এমন একটি সুযোগ রয়েছে যা তার স্বাধীনতা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

গাই (ম্যাথিউ ব্রুম) এখনও ন্যানের সাথে গভীরভাবে প্রেমে রয়েছেন, তার ঘূর্ণিঝড়, মাতাল হয়ে ইতালীয় বিউটি পলোমা (গ্রেস অ্যামব্রোস) এর সাথে মাতাল বিয়ে সত্ত্বেও। প্যালোমা কেন গাইয়ের কাছ থেকে বাতিলকরণের কাগজপত্রগুলি লুকিয়ে রাখছে তা স্পষ্ট নয়, তবে যদি তারা বিবাহিত থাকে তবে গাইয়ের পক্ষে তার জীবনের এই অনিশ্চিত সময়ে ন্যানকে খুঁজে পাওয়া বা এমনকি সহায়তা করা এত কঠিন হবে।

লিজির একটি কঠিন সিদ্ধান্ত আছে

লিজি এবং মাবেল বুকানিয়ার্স সিজন 2 ফাইনালে একসাথে কপাল স্পর্শ করছেন

আবারও, লিজি নিজেকে একটি চৌরাস্তাতে আবিষ্কার করেছেন: মর্যাদায় পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি কি প্রকাশ্যে থিওর ভালবাসা গ্রহণ করবেন? নাকি তিনি স্থিতিশীলতা এবং আপেক্ষিক আরামের জীবনের জন্য হেক্টর রবিনসনের (জ্যাকব ইফান) সিদ্ধান্তে কম রোমান্টিক দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করবেন?

ন্যান যেমন ফাইনালে লিজিকে বলেছিল, এর আসল প্রেমের গল্প বুকানিয়ার্স এই তরুণ, সাহসী মহিলাদের মধ্যে একজন। লিজি এবং থিওর প্রেম কেবল ন্যানের প্রতি লিজির ভালবাসার কারণে ব্যর্থ হতে পারে।

যাইহোক, শ্রোতা লিজি কিছু জানেন না। আশ্চর্যজনকভাবে এক বিস্ময়কর পদক্ষেপে, হেক্টরই তিনি ছিলেন যিনি ডিউকের সম্পর্ককে প্রেসের কাছে ফাঁস করেছিলেন, লিজিকে একটি অসম্ভব পরিস্থিতিতে বাধ্য করেছিলেন, যেখানে তাকে আগে বেদিতে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প ছিল তাকে সর্বোপরি বিয়ে করা। হেক্টরের স্কিম নিঃসন্দেহে পর্বের অন্যতম বৃহত্তম মোচড় ছিল।

লিজির পুরো ভবিষ্যত এবং খ্যাতি এখন দুটি শক্তিশালী, ধূর্ত পুরুষদের হাতে রয়েছে। লিজি ত্রুটিযুক্ত, তবে তারা মূলত তার এজেন্সিটি চুরি করছে। যদিও লিজির বর্তমান পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক, এটি বুকানিরদের সমর্থন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে। তার বন্ধুরা ছাড়া লিজি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে পারে।

কনচিটা, জিনি এবং মাবেল এগিয়ে যাওয়ার একটি উপায় খুঁজে পান

জিনি এবং কনচিটা বুকানিয়ার্স সিজন 2 পর্ব 8 এ সজ্জিত

জিনির স্বামী জেমস (বার্নি ফিশউইক) এর সাথে জিনির হরোয়িং অগ্নিপরীক্ষা, একটি মর্মস্পর্শী শেষে আনা হয়েছিল বুকানিয়ার্স মরসুম 2, পর্ব 6, তিনি এবং ফ্রেডি এখন কনচিতার বাড়িতে নিরাপদ। কনচিটা এবং মাবেলের এখনও তাদের মধ্যে একটি ছোট গল্প বাকি ছিল বুকানিয়ার্স ‘ মরসুম 2 সমাপ্তি, তবে।

তার স্বামীর মৃত্যুর পরে, কনচিতার “ভূমিকা” ব্যবসা লড়াই করে চলেছে; তার পরিবারের নামটি আর ওজন রাখে না এবং তার অর্থের প্রয়োজন। মাবেল, ইতিমধ্যে, তার যৌনতা একবারে এবং সকলের জন্য নিশ্চিত করেছে এবং তার গোপনীয় গোপন প্রেমিক, অনারিয়া (মিয়া থ্রিপলটন) কে বিদায় জানানোর পরে, তিনি একটি নতুন যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মাবেল তাদের যৌনতার সাথে লড়াই করে অন্যকে একে অপরকে খুঁজে পেতে সহায়তা করতে চায়। কনচিটা নতুন ব্যবসা দরকার। এই দু’জনের দল আপ করার জন্য এর চেয়ে ভাল আর কোনও সময় নেই এবং তাদের ফায়ারসাইড চ্যাট অন্যথায় নাটকীয় মরসুমের সমাপ্তিতে আলোর একটি আসল পয়েন্ট।

কীভাবে বুকানিয়ার্স সিজন 2 সমাপ্তি মরসুম 3 সেট করে

লিজি এবং হেক্টর বুকানিয়ার্স সিজন 2 ফাইনালের একটি সমৃদ্ধ ঘরে একে অপরের মুখোমুখি

স্থিতাবস্থা সম্পূর্ণরূপে আপ করা হয়েছে বুকানিয়ার্স ‘ মরসুম 2 সমাপ্তি। পথে কিট নামের একটি রহস্যময় প্রতিস্থাপন ডিউক সহ, তার অস্তিত্বকে ঘিরে গসিপটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর বিষয়ে নিশ্চিত। ডাউজার এখনও আবিষ্কার করতে পারে যে টিনটেজেলের প্রতি তাঁর উত্সর্গ তাদের সকলকে নষ্ট করে দিয়েছে। কেন আরইডি রবিনসন (গ্রেগ ওয়াইজ) তার সিদ্ধান্তে এতটাই হতবাক হবে?

থিও, নান, গাই এবং লিজির মধ্যে প্রেমের বর্গক্ষেত্র – যদিও এখন পালোমা এবং হেক্টর জড়িত, এটি আরও একটি প্রেমের ষড়ভুজ – এখনও সমাধান করা যায়নি। এটি কীভাবে নিজেকে সমাধান করবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিজি এবং পালোমাতে নেমে আসে।

লিজিকে থিও এবং হেক্টরের মধ্যে বেছে নিতে হবে, যদিও হেক্টরের গোপনীয়তা অবশ্যই কোনও এক সময় উন্মোচিত হবে। গাই, ইতিমধ্যে, পালোমা যদি তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে কেবল সত্যই ন্যানের সাথে থাকতে পারে। যদি কেউ অন্য পুরুষের বাচ্চাকে বড় করতে ইচ্ছুক হয় তবে এটি সম্ভবত লোক হবে (যদিও আমার একটি অংশ এখনও অবাক করে দেয় যে শিশুটি সত্যই থিওর কিনা; ন্যান বা ডাক্তারের গণিতটি কি ভুল হতে পারে?)।

একটি সম্ভাব্য মরসুম 3 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কী ফোকাস করা দরকার, যদিও, পাঁচটি যুবতী মহিলার মধ্যে সম্পর্ক যারা এটি শুরু করেছিলেন। নান কি নিজেকে বেছে নিতে থাকবে? কনচিটা কি তার দুঃখকে কাটিয়ে উঠবে? জিনি কি সুখ খুঁজে পাবে? মাবেল কি তার উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে? লিজি কি নিজেকে খুঁজে পাবে? তারা সবাই আবার একত্রিত হবে? আশা করি, আমরা এটি খুঁজে বের করব বুকানিয়ার্স মরসুম 3।

সমস্ত পর্ব বুকানিয়ার্স 2 মরসুম এখন অ্যাপল টিভিতে স্ট্রিমিং করছে।


03209569_poster_w780-1.jpg

বুকানিয়ার্স

6/10

প্রকাশের তারিখ

নভেম্বর 8, 2023

নেটওয়ার্ক

অ্যাপল টিভি+

শোরনার

ক্যাথরিন জ্যাকওয়েজ

পরিচালক

শার্লট রেগান

লেখক

এমা জেন আনসওয়ার্থ


  • ক্রিস্টিন ফ্রসথের হেডশট

    ক্রিস্টিন ফ্রসথ

    সেন্ট জর্জে

  • আলিশা বোয়ের হেডশট

    আলিশা বো

    কনচিটা ক্লসন



