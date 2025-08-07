দুজন মহিলাকে তারা বুটলেগ অ্যালকোহল বিক্রি করে এমন অভিযোগের কারণে প্রাক-বিচারের আটকে রাখা হয়েছে যার ফলে কমপক্ষে 10 জন মারা গিয়েছিল, দক্ষিণ ক্র্যাসনোদর অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ ড বৃহস্পতিবার।
তদন্তকারীরা বলেছেন, 30 এবং 71 বছর বয়সী দুই মহিলা হোমমেড জর্জিয়ান ব্র্যান্ডি বিক্রি করেছেন, এটি পরিচিত চাচা, রিসর্ট শহর সোচির দক্ষিণে একটি বাজারে। আঞ্চলিক আদালত ব্যবস্থার প্রেস সার্ভিস অনুসারে, বিষাক্ত অ্যালকোহলের উত্স এখনও সনাক্ত করা যায়নি।
অ্যাডলারস্কি জেলা আদালত 4 অক্টোবর পর্যন্ত উভয় মহিলাকে প্রাক-বিচারের আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অনিরাপদ পণ্য বা পরিষেবাগুলির বেআইনী উত্পাদন, বিতরণ বা বিক্রয় একাধিক মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যা সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড বহন করে।
আদালতের প্রেস সার্ভিস দ্বারা পোস্ট করা ফুটেজগুলি মহিলাদের দেখিয়েছিল প্রদর্শিত আলাদাভাবে বিচারকের সামনে।
কর্তৃপক্ষ তাদের নাম প্রকাশ করেনি, তবে ক্রেমলিন প্রো টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল শট চিহ্নিত এগুলি ওলেস্যা এবং তার অবসরপ্রাপ্ত ঠাকুরমা ইটারি নামে এক মহিলা হিসাবে। শট আরও দাবি করেছেন যে উভয় মহিলা এর আগে ২০১ 2016 সালে অবৈধ অ্যালকোহল বিক্রয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
মস্কো টাইমস স্বাধীনভাবে সেই প্রতিবেদনটি যাচাই করতে পারেনি।
মস্কো টাইমসের একটি বার্তা:
প্রিয় পাঠক,
আমরা অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় মস্কো টাইমসকে একটি “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে, আমাদের কাজকে অপরাধী করে এবং আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঝুঁকিতে ফেলেছে। এটি “বিদেশী এজেন্ট” হিসাবে আমাদের আগের অন্যায্য লেবেলিং অনুসরণ করে।
এই পদক্ষেপগুলি রাশিয়ায় স্বাধীন সাংবাদিকতা নিঃশব্দ করার সরাসরি প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে আমাদের কাজ “রাশিয়ান নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অসম্মানিত করে।” আমরা জিনিসগুলি আলাদাভাবে দেখি: আমরা রাশিয়ার উপর সঠিক, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন সরবরাহ করার চেষ্টা করি।
আমরা, মস্কো টাইমসের সাংবাদিকরা, নিঃশব্দ হতে অস্বীকার করি। তবে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার।
আপনার সমর্থন, যতই ছোট হোক না কেন, একটি পার্থক্য তৈরি করে। যদি আপনি পারেন তবে দয়া করে আমাদের মাসিক শুরু থেকে শুরু করে সমর্থন করুন $2। এটি সেট আপ করা দ্রুত, এবং প্রতিটি অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
মস্কো টাইমসকে সমর্থন করে, আপনি দমন -পীড়নের মুখে উন্মুক্ত, স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষা করছেন। আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
চালিয়ে যান
আজ সমর্থন করতে প্রস্তুত না?
পরে আমাকে মনে করিয়ে দিন।
×
পরের মাসে আমাকে মনে করিয়ে দিন
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার অনুস্মারক সেট করা আছে।
আমরা এখন থেকে এক মাস পরে আপনাকে একটি অনুস্মারক ইমেল প্রেরণ করব। আমরা যে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করি এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বিশদগুলির জন্য দয়া করে আমাদের গোপনীয়তা নীতি দেখুন।