বুদ্ধের উপহারে সন্ন্যাসীর কাটা -অফ হাত 46 বছর পরে অবিচ্ছেদ্য ছিল: ঘটনা: জীবন থেকে: লেন্টা.রু

ভিয়েতনামে, সন্ন্যাসীর হাত, 46 বছর আগে বুদ্ধের উপহার হিসাবে কেটে ফেলা, অনিবার্য ছিল

ভিয়েতনামে, সন্ন্যাসী কিমের হাত, 46 বছর আগে বুদ্ধকে উপহার হিসাবে কেটে ফেলা হয়েছে, তা অনির্বচনীয় ছিল। এই সম্পর্কে রিপোর্ট ভিয়েতনাম.নেট।

ভক্ত জং কি, সন্ন্যাসী কিয় নামে পরিচিত, ১৯৯ 1979 সালে মাংস দেওয়ার আধ্যাত্মিক ব্রত চলাকালীন তাঁর বাম হাতটি কেটে ফেলেন। তিনি একটি কাঠের পদ্মের উপর হাত রেখেছিলেন, একটি ধ্যানমূলক মুদ্রায় আঙ্গুলগুলি ভাঁজ করেছিলেন এবং একটি ছুরি দিয়ে একটি বগি রেখেছিলেন। এর পরে, সন্ন্যাসী চেতনা হারিয়েছিলেন এবং জেগে উঠে ক্যাসকের পাতা এবং অংশের সাথে ক্ষতটি ব্যান্ডেজ করেছিলেন। মন্দিরের বাগানে সমাহিত অঙ্গটি এক সপ্তাহ পরে পচনশীলতার সামান্যতম লক্ষণ ছাড়াই এক সপ্তাহ পরে আবিষ্কার করেছিল।

আজ, নিখুঁত অবস্থায় সংরক্ষিত হাতটি একটি পারিবারিক বেদিতে একটি স্ফটিক অবশেষে সংরক্ষণ করা হয়। স্থানীয়রা এটিকে একটি “হীরা রিলিক” হিসাবে শ্রদ্ধা করে, আধ্যাত্মিক আলোকিতকরণের প্রতীক।

সন্ন্যাসী কিম 2018 সালে হয়নি, তাঁর বয়স ছিল 78 বছর। “তিনি আমাদের সহজভাবে বাঁচতে এবং অন্যকে সহায়তা করতে শিখিয়েছিলেন,” তাঁর ভাগ্নে ফ্যান জং থংকে স্মরণ করে।

এই মামলাটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের অন্যতম রহস্যজনক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বজুড়ে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে চার বছরে আমেরিকান মিসৌরি রাজ্য থেকে নুন-বেনিডিক্টিনের অবশেষের উপর পচনশীলতার কোনও লক্ষণ ছিল না। উইলহেলমিনা ল্যাঙ্কাস্টার, যিনি নার্সিং অর্ডার অফ মেরি, প্রেরিতদের কুইন অফ দ্য কুইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মে 2019 সালে চলে গিয়েছিলেন।

