বুধবার মরসুম 2 একটি বড় মুখোশধারী ঘাতকের কাছে চিৎকারকে বীট করে

সতর্কতা: বুধবার 2, পর্ব 1 এর জন্য স্পয়লাররা এগিয়ে!
বুধবার এখন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিৎকার তারকারা, তবে মরসুম 2 এর হিদার মাতারাজো একটি মজাদার ভিলেন অবাক করে হরর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পরাজিত করেছিল। মাতারাজ্জো যোগ দেয় বুধবার উইলি হিল সাইকিয়াট্রিক সুবিধার ডাঃ ফেয়ারবার্নের আপাতদৃষ্টিতে উত্সাহী সহকারী ড। যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে নিরীহ বলে মনে হচ্ছে, জুডি পার্ট 1 এর বৃহত্তম রহস্যের একটির পিছনে রয়েছে।
বুধবারের স্ট্যাকার রহস্য বাদ দিয়ে, 2 মরসুমের পর্বের প্রথম ব্যাচের মাধ্যমে শিরোনামের চরিত্রটি অনুসরণ করে আরও একটি চিত্র রয়েছে The মুখোশযুক্ত চিত্রটি একটি অ্যাভিয়ান হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, একটি নতুন আউটকাস্ট প্রজাতি বুধবার মরসুম 2, জেরিকো জুড়ে খুন করার জন্য কাককে নিয়ন্ত্রণ করছে, আরও বড় রহস্য রক্ষা করার সময়।
হিদার মাতারাজ্জো চিৎকারের আগে বুধবার একটি মুখোশধারী কিলার খেলেন
দ্বারা বুধবার মরসুম 2, পর্ব 1 এর সমাপ্তি, জুডি নিজেকে মুখোশধারী অ্যাভিয়ান হিসাবে প্রকাশ করেছে, যিনি উইলো হিলের গোপন প্রোগ্রাম, লোইসের তদারকিও করছেন। হিদার মাতারাজ্জো হচ্ছে বুধবারএর নতুন ভিলেন, এর অর্থ এই অভিনেত্রী একটি জনপ্রিয় হরর ফ্র্যাঞ্চাইজিতে বড় মুখোশধারী কিলারকে চিত্রিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এমন কিছু যা তিনি কখনও করতে পারেননি চিৎকার।
মাতারাজো তাকে তৈরি করলেন চিৎকার 2000 এর দশকে আত্মপ্রকাশ চিৎকার 3র্যান্ডি মিক্সের বোন মার্থা চিত্রিত করছেন। পরে তিনি 22 বছর পরে তার ভূমিকাটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন চিৎকার 5যেখানে তিনি দুটি নতুন লিডের মা ছিলেন, যমজ চাদ এবং মিন্ডি মিকস-মার্টিনের। অনেক সময়, এমন তত্ত্বগুলি ছিল যা মার্থাকে ঘোস্টফেস বলে প্রস্তাব করেছিল, যদিও এটি ঘটেনি।
এই মুহুর্তে, প্রায় প্রতিটি বেঁচে থাকা চরিত্র যিনি বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি উপস্থিতি তৈরি করেছেন তাকে ঘোস্টফেস হিসাবে তাত্ত্বিক করা হয়েছে। যদিও এটি সর্বদা সুদূরপ্রসারী মনে হয়েছিল, তবে এটি অবশ্যই জানতে পেরে একটি ধাক্কা হত যে মার্থা মুখোশের পিছনে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বুধবার মাতারাজোকে যুক্তি নষ্ট না করে ক্রাইপি মাস্ক এবং কালো পোশাক পরার সুযোগ দেয়।
হিদার মাতারাজো কি চিৎকার 7 এর জন্য ফিরে আসবে?
যখন হিদার মাতারাজ্জোর সময় বুধবার লোইস সেলগুলিতে আউটকাস্টগুলি সম্ভবত তাকে হত্যা করার পরে সম্ভবত এটি শেষ হয়ে গেছে, এটি এখনও সম্ভব যে তিনি ফিরে আসতে পারেন চিৎকার 7। তিনি উপস্থিত হন নি চিৎকার 6যদিও চাদ এবং মিন্ডি 2023 সিক্যুয়ালে মূল চরিত্রে রয়ে গেছে। যমজদের জন্য ফিরে আসবে চিৎকার 7মার্থার জড়িত থাকার জন্য দরজা খোলার।
বুধবার তারকা জেনা অরতেগা ফিরে আসবেন না চিৎকার 7এবং মেলিসা ব্যারেরা, যিনি তার অন-স্ক্রিন বোনের চরিত্রে অভিনয় করবেন না। আসন্ন সিনেমাটি অবশ্য বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ভেটস বৈশিষ্ট্যযুক্ত। নেভ ক্যাম্পবেল এবং কর্টেনি কক্স বাদে, চিৎকার 7 ম্যাথু লিলার্ড, স্কট ফোলি এবং ডেভিড আরকোয়েটের মতো মৃত চরিত্রের অভিনেতাদের ফিরিয়ে আনছেন।
বুধবার মরসুম 2, পার্ট 2, নেটফ্লিক্সে 3 সেপ্টেম্বর, 2025 প্রকাশ করেছে।
এছাড়াও একটি আছে চিৎকার 7 থিওরি যে মার্থা মিকসকে পরামর্শ দেয় যে স্যাম এবং তারার উপস্থিতি ব্যতীত চাদ এবং মিন্ডির প্রত্যাবর্তনকে ন্যায্যতা প্রমাণ করে মুভি মেকস মুভিটির বড় উদ্বোধনী কিল। এমনকি যদি সে কিছু ক্ষমতাতে স্ক্রিম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে আসে, বুধবার 2 মরসুম সম্ভবত একমাত্র সময় আমরা মাতারাজোকে মুখোশধারী ঘাতক হিসাবে প্রকাশ করতে দেখি।
