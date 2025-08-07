বুধবার মরসুম 2 একটি হরর আইকনকে তার উদ্বোধনী দৃশ্যে একটি হত্যাকারী ক্যামিও উপস্থিতি দেয়

স্পোলাররা অনুসরণ করে।
“বুধবার” এর যে কোনও দিকেই একটি বিচ্ছিন্ন হাত চালানো যাক এবং সম্ভাবনাগুলি হ’ল এটি এমন একটি কাস্ট সদস্যকে খুঁজে পাবে যা তাদের নিজস্ব আইকন, বিশেষত নেটফ্লিক্সের আদর “অ্যাডামস ফ্যামিলি” স্পিন-অফের দ্বিতীয় মরসুমে। লুইস গুজম্যান এবং ক্যাথরিন জেটা-জোনসের পছন্দগুলিই গোমেজ এবং মর্টিসিয়া অ্যাডামস হিসাবে আরও একবারে যোগ দিচ্ছেন না, স্টিভ বুসেমি এবং ক্রিস্টোফার লয়েড স্কুলের অধিবেশনকেও পছন্দও রয়েছে। বুধবারের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে (জেনা অর্টেগা) সর্বশেষ অ্যাডভেঞ্চার, যদিও আমরা অস্কার-মনোনীত তারকার কাছ থেকে একটি উপস্থিতি পেয়েছি, যিনি একটি ঘাতক পারফরম্যান্সে পরিণত হচ্ছে।
বুধবারের জন্য কখনই কোনও নিস্তেজ দিন নেই তা প্রমাণ করে, নেভারমোর একাডেমির মডেল শিক্ষার্থী তার গ্রীষ্মের ছুটিতে তার মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলি ব্যবহার করার জন্য ব্যয় করেছেন এবং কানসাস সিটি স্ক্যাল্পার নামে পরিচিত একটি কুখ্যাত সিরিয়াল কিলারকে সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। ম্যাটযুক্ত চুলের নীচে লুকানো এবং দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি নিজেকে ইথান হকের দ্য গ্র্যাববলার (যার “ব্ল্যাক ফোন 2” কাকতালীয়ভাবে তার নিজের প্রত্যাবর্তনের জন্য সেট করেছেন), স্কাল্পার হলেন হ্যালি জোয়েল ওসমেন্ট, যিনি ১৯৯৯ সালে এম। নাইট শ্যামালানের সেরা কাজ এবং হরর ক্লাসিক হিসাবে কোল সিয়ার হিসাবে এটি বড় করে তুলেছিলেন, “দ্য সিক্সথ সেন্স।”
হ্যালি জোয়েল ওসমেন্ট বুধবারের সাথে তার ক্রেডিটগুলিতে আরও একটি হিট শো যুক্ত করেছে
সিনেমাগুলিতে যে সর্বকালের সেরা ভূতের গল্প হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে “ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়” ওসমেন্টের পদক্ষেপটি নয় বছর বয়সী কোল সিয়ারের দুর্ভাগ্যজনক জুতাগুলিতে ওসমেন্টের পদক্ষেপটি দেখেছিল, যিনি ভূত দেখার দক্ষতায় বোঝা গিয়েছিলেন। এটি এমন এক ধরণের উপহার যা তাকে নেভারমোরের জন্য একটি আদর্শ ছাত্র হিসাবে গড়ে তুলবে, তবে কোল পরিবর্তে ব্রুস উইলিসের মনোবিজ্ঞানী বুঝতে পারে যে কেউ কেন তাঁর কথা শুনছে না এবং তারা সর্বদা মরিচ পাচ্ছে। সম্প্রতি, তিনি কিছু বিশাল জনপ্রিয় স্ট্রিমিং শোতে উপস্থিত হয়েছেন যা প্রচুর রক্ত এবং দেহকে ভয়াবহ উপায়ে স্তূপিত করে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
“বুধবার” এর আগে ওসমেন্ট “দ্য বয়েজ” এর অন্যতম শক্তিশালী চরিত্র হিসাবে অভিনয় করেছিলেন মেসমার, যিনি এখনও ভুট এবং শিরোনামের দলের মধ্যে মিশ্রণে জড়িয়ে পড়েছিলেন যা এখনও তাদের নামিয়ে আনেনি। তিনি যখন জম্বি পরিণত হওয়ার আগে পরিচিত লাস্লো (হার্ভে গিলেন) এবং নাদজার (নাটাসিয়া ডেমেট্রিও) হিসাবে সুপারহিরো শো থেকে একই স্তরের গোর আনার অংশ নিয়ে যখন তিনি “আমরা ছায়ায় আমরা কী করি” তে কিছুটা অন্ধকার হাসি পেয়েছিলেন। এবং তিনি “পোকার ফেস” এর অতি সাম্প্রতিক মরসুমেও ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, “বুধবার” এর স্কাল্পার হিসাবে তাঁর উপস্থিতি শোয়ের দ্বিতীয় মরসুমে ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতি, তবে কতজন প্রতিহিংসাপূর্ণ আত্মা, জীবিত বা মৃত, তরুণ মিস অ্যাডামসের উপর তাদের দর্শনীয় স্থান স্থাপন করেছে, কে জানে যে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রাস্তায় আরও নীচে নেমে যাবেন কিনা।