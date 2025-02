বুফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ারের সেরা কমফোর্ট এপিসোড

এর অতিপ্রাকৃত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও, ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি ভক্তদের কাছ থেকে বেছে নেওয়ার জন্য প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের এপিসোড দেয়, বেশ কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী গল্পের অফার দেয়। 90-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটি প্রথম উত্থিত হয়েছিল, এটি চিন্তার ট্রেনে পড়া সহজ হতে পারে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি তারিখ এবং তার সময়ের। সত্যিকার অর্থে, যদিও এটি বিভিন্ন উপায়ে ধরে রাখার চেয়ে বেশি সময় এবং সময় এবং সময় আবার ঘুরে দেখার জন্য এটি দুর্দান্ত শো করে তোলে। এটি এখন-নিশ্চিত করা বিশেষত সত্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি দিগন্তে পুনর্জীবন।

আরাম অবশ্যই সমস্ত উপায়ে আসে। কম বোধ করার সময়, কেউ কেউ এ জাতীয় টিয়ার-জেরকার এপিসোডগুলিতে পরিণত হয় ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 5, পর্ব 16, “দেহ” বা ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 6, পর্ব 19, একটি ক্যাথারিক রিলিজের জন্য “লাল দেখানো”। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তবে, তারা তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য মজাদার, জটিল এবং বাতাসযুক্ত কিছু সন্ধান করে। এটি নিম্নলিখিত বিষয়ে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি এপিসোডগুলি সত্যই অগণিত উপায়ে, সাতটি মরসুম জুড়ে যা প্রাথমিকভাবে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

10

স্কুল হার্ড





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 2, পর্ব 3



ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 2, পর্ব 3, “স্কুল হার্ড” হ’ল শিরোনামটি ঠিক পরামর্শ দেয়। এটা হার্ড মারা সানিডালে উঁচু ভিত্তিতে সেট করুনবাফি (সারা মিশেল জেলার) সীমাবদ্ধ জায়গাগুলির মধ্য দিয়ে ক্রলিং দিয়ে সম্পূর্ণ করুন। এবং সে ক্ষেত্রে, “স্কুল হার্ড” বিতরণ এবং দৃ ify ়তার চেয়ে আরও বেশি সহায়তা করে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি টিভিতে অন্যতম সেরা অতিপ্রাকৃত কিশোর নাটক হিসাবে। এর ক্রিয়াকলাপের জন্য এটির স্ট্রিপ-ব্যাক পদ্ধতির মঞ্চস্থ এবং রোমাঞ্চকর ছিল, জেলার এবং জেমস মার্স্টারদের নেতৃত্বে, যিনি ক্লাসিক ভিলেন/অ্যান্টিহিরো স্পাইক হিসাবে প্রথম উপস্থিত ছিলেন।

সামগ্রিকভাবে, ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 2, পর্ব 3, “স্কুল হার্ড,” কীভাবে ভাল মরসুম 2 হতে চলেছে তার সুরটি সেট করুন, তবে এটি একটি মজাদার, স্ব-অন্তর্ভুক্ত ক্যাপার হিসাবে নিজের ডানদিকেও কাজ করে। এটি স্কুবি গ্যাংয়ের প্রত্যেককে নিখুঁত ফয়েল এবং কিছু করার সুযোগ দেয়, এমনকি কর্ডেলিয়া (ক্যারিশমা কার্পেন্টার) এর সাথে ক্রাফ্ট কারুকাজ করতে সহায়তা করে এবং গ্রুপে তার স্থানকে আরও দৃ ify ় করতে সহায়তা করে। সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, “স্কুল হার্ড” হৃদয়গ্রাহী বীটগুলিতে ঝাঁকুনি দেয়নি – সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বুফি এবং জয়েসের মধ্যে (ক্রিস্টিন সুদারল্যান্ড), যিনি প্রথমবারের মতো তার মেয়ের বীরত্বের সাক্ষী হন। এই সমস্ত এবং আরও কিছু “স্কুল হার্ড” করে তোলে অবিরাম পুনঃনির্মাণযোগ্য।

9

ব্যান্ড ক্যান্ডি





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 3, পর্ব 6



বাচ্চাদের ত্যাগ করার চেষ্টা করা একটি গ্রুপ সম্পর্কে একটি পর্ব মজা করা উচিত নয়, এবং এখনও ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 3, পর্ব 6, “ব্যান্ড ক্যান্ডি,” সেই সূঁচটি পুরোপুরি থ্রেড করতে সক্ষম হয়েছে। এটি টাইটুলার ক্যান্ডি সৌজন্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের আরও কৈশোর এবং হরমোনীয় রাজ্যে ফিরিয়ে আনার সৌজন্যে এসেছিল। As such, it was up to Buffy to be the responsible one, while Joyce and even গিলস (অ্যান্টনি স্টুয়ার্ট হেড), তাঁর সবচেয়ে স্টিভডোরে, তিনি হাসিখুশিভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। বাজি থাকা সত্ত্বেও, হাসি এবং মজাদার অনুভূতিটি ঘন এবং দ্রুত পিচ-নিখুঁত পারফরম্যান্সের মধ্যে আসে, এর আগে কেউ “ব্যান্ড ক্যান্ডি” যতটা দেখেছে তা বিবেচনা করে না।

8

পরিবার





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 5, পর্ব 6



ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 5, পর্ব 6, “পরিবার” এমন একটি পর্ব ছিল যেখানে অত্যন্ত প্রিয় তারা (অ্যাম্বার বেনসন) স্কুবিজের একজন অফিসিয়াল সদস্য হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী পর্বগুলি তারা এবং উইলোকে সেরা দম্পতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। “পরিবার,” তবে, এমন কিস্তিটি ছিল যা অন্যরা দৃ ly ়ভাবে জাহাজে উঠতে দেখেছিল – এমনকি একটি এখনও আত্মহীন স্পাইক, যিনি একটি ঘুষি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে তারা তার আপত্তিজনক পরিবার দাবি করেছিলেন এমন অসুর ছিলেন না। তারা এবং উইলোর প্রেমে আবার সময় এবং সময় ভেসে না যাওয়া অসম্ভবএবং যখন তারা আবেগগতভাবে শেষ পর্যন্ত একটি সত্য পরিবারকে খুঁজে পায় তখন উন্নত হন।

7

হ্যালোইন





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 2, পর্ব 6



“ব্যান্ড ক্যান্ডি” এর আগে ছিল ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 2, পর্ব 6, “হ্যালোইন।” উভয়ের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন ইথান রেইন, একজন ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি নতুন আকারে থাকলেও ভিলেনগুলি পুনর্জাগরণের জন্য ফিরে আসা উচিত। এই কিস্তিতে উইলো (অ্যালসন হ্যানিগান) এবং অন্যরা সহ প্রত্যেকে তাদের পোশাক হয়ে উঠেছে। এবং এটি যেমন শোনাচ্ছে ঠিক তেমন হাসিখুশি ছিল। টেবিলগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং গতিশীলতাগুলি বাফি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তার বন্ধুরা মূলত বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। এটি ভবিষ্যতের জন্য থ্রেড স্থাপন সম্পর্কিত লভ্যাংশও খেলেছেপুনরাবৃত্তি দেখার জন্য “হ্যালোইন” আরও মজাদার করা।

6

ভয়, নিজেই





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 4, পর্ব 4



হ্যালোইন সর্বদা একটি মজাদার সময় ছিল (শ্রোতাদের জন্য), ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 4, পর্ব 4, “ভয়, নিজেই” জনপ্রিয় ছুটির পটভূমির মাঝে আরও সান্ত্বনা বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছিল। এবার তাদের তাদের প্রকৃত ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা সে জেন্ডারের মতো অদৃশ্য হয়ে উঠবে, যাদু উইলোর পক্ষে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বা আনার ক্ষেত্রে বুন্নিগুলি। কিছুটা ন্যায়সঙ্গত, জেন্ডার এবং উইলোর ক্ষেত্রে এটি তাদের ফিউচারের পথ প্রশস্ত করেজেন্ডার চিরতরে উপেক্ষা করা এবং উইলো শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হারাতে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 6। এটি একটি মজাদার অ্যাডভেঞ্চারে আবৃত একটি মারাত্মক চরিত্র অধ্যয়ন।

এটি অবশ্যই গাচনার এবং বাফির হাতে তাঁর হাসিখুশি ভাগ্য প্রকাশের জন্য ভক্তদের বার্ষিক হ্যালোইন রোটেশনের সাথে সম্পর্কিত … ভাল, পা।

ভবিষ্যত এবং ভবিষ্যতের অনুরণন সত্ত্বেও, ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 4, পর্ব 4, “ভয়, নিজেই” একটি মূলত স্ব-অন্তর্ভুক্ত গল্প। Mostly taking place at a party, fans are as immersed in the eerie fun as The Scooby Gang themselves. সিজন 4 এর বিভাজনমূলক উদ্যোগের গল্পের জন্য কেবল একটি কার্সারি নোড রয়েছেযা কেবল “ভয়”, নিজেরাই পুনরাবৃত্তি দেখার যোগ্য বলে আরও ধার দেয়। মজাদার হাস্যরসকে ভুলে যাওয়া না, এমনকি উদ্ভট, ভাল-তৈরি করা স্পুকস এবং চরিত্রের কৌতূহলের মধ্যেও এটি অবশ্যই গাচনার এবং বাফির পায়ে তাঁর হাসিখুশি ভাগ্য প্রকাশের জন্য ভক্তদের বার্ষিক হ্যালোইন ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত।

5

ডাবল -গিয়ার





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 3, পর্ব 16



যদিও ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 3, পর্ব 9, “দ্য উইশ” তালিকাটি তৈরি করতে পারত, স্পটটি তার আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি, “ডপেলগ্যাংল্যান্ড” এর কাছে যেতে হয়েছিল। স্পটলাইটে উইলো স্থাপন করা সর্বদা একটি ভাল পর্ব বা গল্পের চিহ্ন ছিল এবং এটি এখানে কম সত্য ছিল না। এটাও হ্যানিগান রুমকে উইলো, ভ্যাম্পায়ার উইলো এবং উইলো হিসাবে তার ভ্যাম্পায়ার ডপপেলগঞ্জার হিসাবে পোজ দেওয়ার জন্য দিয়েছে। একা থেকে আসা হাস্যরসটি অন্তহীন আরাম দেখার জন্য তৈরি করে, বিশেষত যেহেতু সবকিছু ভালভাবে পরিণত হয়েছিল। উইলো আরও ভাল, আরও আত্মবিশ্বাসী জায়গায় শেষ হয় এবং তারার সাথে তার ভবিষ্যতের প্রেম আরও পূর্বনির্ধারিত।

4

স্বাদ স্বাদ





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 6, পর্ব 8



ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি Blawe তু, পর্ব 8, “তাবুলা রস”, ফাঁকা স্লেটের জন্য লাতিন, স্কুবি গ্যাংকে ঠিক তখনই দেয় যখন উইলো তাদের স্মৃতিগুলি কিছুটা ভাল মুছে দেয়। এর অন্ধকার সুরের মাঝে এটি একটি হাসিখুশি উজ্জ্বল জায়গা ছিল ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 6। যদিও এটি এর বিটসুইট মুহুর্তগুলি ছাড়াই নয়, যেমন উইলো এবং তারা ব্রেক আপতবে এটি হ্যালোইন এপিসোডগুলিতে একটি থ্রোব্যাক বুফি asons তু অতীত। প্রতিটি অভিনেতাকে মূলত চরিত্রটি নতুন করে খেলতে এবং নতুন গতিশীলতা অন্বেষণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এটি স্পাইক এবং আনিয়া (এমা কুলফিল্ড) এর সাথে জিলসের ক্ষেত্রে বিশেষত সত্য।

3

জেপ্পো





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 3, পর্ব 13



এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে, উপলক্ষে, জেন্ডার হ্যারিস বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ারের একটি সমস্যাযুক্ত চরিত্র ছিলেন। যখন এটি এসেছিল ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 3, পর্ব 13, “দ্য জেপ্পো” তবে ভক্তরা জেন্ডারকে তার সেরাটি দেখতে পেলেন। এই গ্যাং হেলমাউথকে আবার খোলার জন্য একটি গোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সাথে সাথে, জেন্ডার নিঃশব্দে আরও লো-কী মোকাবেলা করেছেন তবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সর্বোপরি, এই বোমাটি তার বন্ধুদের হত্যা করতে পারত যদি সে জ্যাক ও’টুলকে (চ্যানন রো) কে নিষ্ক্রিয় করতে বাধ্য না করত। এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল যা একটি মজাদার, সংবেদনশীল যাত্রা বন্ধ করে দেয়।

নিকোলাস ব্রেন্ডন জেন্ডার ইন হিসাবে শীর্ষ ফর্মে ছিলেন ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 3, পর্ব 13, “দ্য জেপ্পো”। তিনি এখনও তাঁর স্বাভাবিক সার্ডোনিক গুফবল স্ব ছিলেন, তবে পুরো পর্ব জুড়ে নির্মিত একটি শান্ত আত্মবিশ্বাস এবং সাহস ছিল। তিনি যা কিছু করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এবং এটি সম্পর্কে তার বন্ধুদের কিছুই বললেন না যে তিনি কতটা বেড়ে উঠবেন একটি পর্বের সময়। এটাই পঞ্চম জেন্ডার ভক্তরা আশা করছেন ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি পুনর্জীবন এবং কেন “দ্য জেপো” বিয়ার্স পুনর্বিবেচনা করে। যে এবং যেভাবে এটি প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফিএর নিজস্ব পুনরাবৃত্তি ট্রপস।

2

প্রম





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 3, পর্ব 20



ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি মরসুম 3, পর্ব 20, “দ্য প্রোম” বিভিন্ন উপায়ে বিটসুইট, বিশেষত বুফি এবং অ্যাঞ্জেল (ডেভিড বোরিয়ানাজ) এর ব্রেকআপ এবং তার স্পিন-অফের জন্য পরবর্তীকালের আসন্ন প্রস্থান সম্পর্কিত। তবুও, এটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং উত্সাহও। এবং ছিল বছরের পর বছর ধরে বাফির জীবন রক্ষাকারী প্রচেষ্টার জন্য অবশেষে স্বীকৃত হওয়ার চেয়ে আবেগগতভাবে অনুরণনকারী আর কিছুই নয়, কখন তিনি ক্লাস প্রটেক্টর হিসাবে নামকরণ করেছিলেন এবং একটি বিশেষ পুরষ্কার উপহার দিয়েছিলেন। তার সহকর্মীরা অবশেষে স্বীকার করে তাকে চিরকালের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় ঘড়ি হবে, এমনকি এটি (এবং অন্যান্য উপাদানগুলি) চোখে টিয়ার চেয়ে আরও বেশি কিছু নিয়ে আসে।

1

আরও একবার অনুভূতি সঙ্গে





বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার সিজন 6, পর্ব 7



যেন অন্য কিছু শীর্ষ স্থান নিতে চলেছে। বাফি ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ারের সংগীত পর্বটি সর্বকালের সর্বোচ্চ রেটযুক্ত একটি কারণ রয়েছে। খেলতে কিছু মূল থিম ছিল, মূলত আমরা যে গোপনীয়তা রাখি তার চারপাশে। এটি জেন্ডার এবং আনিয়ার বিবাহের সন্দেহ বা বাফির স্বর্গ থেকে ছিঁড়ে ফেলা হোক না কেন, চরিত্রগুলির সাথে লড়াই করার জন্য কিছু স্পষ্ট প্রকাশ ছিল। তবুও, এটি কোনও ক্যাচিয়ার, ভাল-কোরিওগ্রাফ করা, দক্ষ-সম্পাদিত প্যাকেজে আসতে পারে না। যেমন, “আরও একবারের সাথে অনুভূতি” টেলিভিশনের অবিরাম উদ্ধৃত মাস্টারপিস এবং এর শিখর ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি স্বাচ্ছন্দ্য দেখা।