এনওয়াইটি: আমেরিকান মিলিয়নেয়ার ওয়াটকিন্স শিকারের সময় মহিষের শিকার হয়েছিলেন
বুভল হান্টিং টেক্সাস থেকে একজন মিলিয়নেয়ার এবং ব্যবসায়ী আশের ওয়াটকিন্সের মৃত্যুর সাথে শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ আফ্রিকা) বুওল হামলার পরে উদ্যোক্তা মারা গিয়েছিলেন, রিপোর্ট নিউ ইয়র্ক টাইমস।
52 বছর বয়সী এই শিকারি লিম্পোপো প্রদেশের একটি শিংযুক্ত মহিষের সন্ধান করেছিলেন। কোয়েনরাড ভার্মাক সাফারিসের মতে, শিকারিরা কোনও উস্কানিমূলক না হয়ে শিকারীদের আক্রমণাত্মকভাবে আক্রমণ করার জন্য, তবে আক্রমণাত্মক মেজাজের কারণে এই ধরণের মহিষ “ব্ল্যাক ডেথ” ডাকনাম পেয়েছিল।
শিকারের সংগঠনের জন্য দায়ী সাফারি সংস্থায় উল্লিখিত হিসাবে, “হঠাৎ এবং বেআইনী মহিষের আক্রমণ” এর ফলে আশের মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। অতিরিক্ত বিশদ নির্দিষ্ট করা হয়নি।
ওয়াটকিন্স ওয়াটকিন্স রাঞ্চ গ্রুপের প্রধান ছিলেন, যা বেশ কয়েকটি আমেরিকান রাজ্যে অভিজাত রাঞ্চ, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট এবং প্রাকৃতিক জমি বিক্রি করে।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে মহিষ তার জন্য মিলিয়নেয়ার শিকারকে পদদলিত করেছিল। যেমন স্পষ্ট করা হয়েছে, ওয়াটকিন্স বড় প্রাণী শিকার করতে পছন্দ করেছিল এবং প্রায় 10 হাজার ডলার (800 হাজার রুবেল) প্রদান করেছিল।