বুলশিট এআই এর শেষ

এআই সম্পর্কে প্রতিটি কথোপকথনে, আপনি একই বিরতিতে শুনতে পান: “হ্যাঁ, তবে এটি আশ্চর্যজনক,” দ্রুত অনুসরণ করে, “তবে এটি স্টাফ আপ করে তোলে,” এবং “আপনি সত্যই এটি বিশ্বাস করতে পারবেন না।” এমনকি সর্বাধিক উত্সর্গীকৃত এআই উত্সাহীদের মধ্যেও এই অভিযোগগুলি হ’ল সৈন্যদল।
গ্রীসে আমার সাম্প্রতিক ভ্রমণের সময়, এমন এক বন্ধু যিনি তার খসড়াটি পাবলিক কন্ট্রাক্টগুলিকে সহায়তা করতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেন এটি পুরোপুরি রাখে। “আমি এটি পছন্দ করি, তবে এটি কখনও বলে না ‘আমি জানি না।’ এটি আপনাকে কেবল এটি জানে বলে মনে করে, “তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যাটি যদি তার প্রম্পট হতে পারে। “না,” তিনি দৃ ly ়ভাবে জবাব দিলেন। “এটি কীভাবে বলতে হয় না ‘আমি জানি না।’ এটি কেবল আপনার জন্য একটি উত্তর আবিষ্কার করে। ” তিনি মাথা নাড়লেন, হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি এমন একটি সাবস্ক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদান করছেন যা এর মৌলিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে না। তার জন্য, চ্যাটবটটি প্রতিবারই এটি ভুল হয়ে যাচ্ছিল, প্রমাণ যে এটি বিশ্বাস করা যায় না।
দেখে মনে হচ্ছে ওপেনাই আমার বন্ধু এবং কয়েক মিলিয়ন ব্যবহারকারীর কথা শুনছে। স্যাম আল্টম্যানের নেতৃত্বে সংস্থাটি সবেমাত্র তার ব্র্যান্ড-নতুন মডেল, জিপিটি -5 চালু করেছে এবং এটি পূর্বসূরীর তুলনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যটি কেবল নম্রতা হতে পারে।
যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছে, ওপেনাই এর ব্লগ পোস্ট হিপস এর নতুন সৃষ্টির প্রশংসা করে: “আমাদের স্মার্ট, দ্রুততম, সবচেয়ে দরকারী মডেল, এখনও বিল্ট-ইন চিন্তাভাবনার সাথে যা বিশেষজ্ঞ-স্তরের বুদ্ধি প্রত্যেকের হাতে রাখে।” এবং হ্যাঁ, জিপিটি -5 গণিত, কোডিং, লেখা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নতুন পারফরম্যান্স রেকর্ডগুলি ভঙ্গ করছে।
তবে সত্যই লক্ষণীয় বিষয়টি হ’ল জিপিটি -5 কে নম্র হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটি সম্ভবত সবার মধ্যে সবচেয়ে সমালোচনামূলক আপগ্রেড। এটি শেষ পর্যন্ত তিনটি শব্দ বলতে শিখেছে যা বেশিরভাগ এআইএস – এবং অনেক মানুষ – এর সাথে দৃ strong ় হয়: “আমি জানি না।” একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রায়শই তার god শ্বরের মতো বুদ্ধিতে বিক্রি হয়, অজ্ঞতা স্বীকার করা নম্রতার গভীর পাঠ।
জিপিটি -5 “আরও সততার সাথে ব্যবহারকারীর কাছে এর ক্রিয়া এবং ক্ষমতাগুলি যোগাযোগ করে, বিশেষত এমন কাজগুলির জন্য যা অসম্ভব, আন্ডারস্পেসিফাইড বা মূল সরঞ্জামগুলি অনুপস্থিত,” ওপেনএআই দাবি করে যে চ্যাটজিপিটি-র অতীতের সংস্করণগুলি “সফলভাবে কোনও কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে মিথ্যা বলতে শিখতে পারে বা একটি অনিশ্চিত উত্তর সম্পর্কে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হতে পারে।”
এর এআইকে নম্র করে, ওপেনই কেবল কীভাবে আমরা এটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি তা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্থাটি দাবি করেছে যে জিপিটি -5 আরও সৎ হতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, আপনার সাথে কেবল মনোরম হওয়ার জন্য আপনার সাথে একমত হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং একটি জটিল সমস্যার মধ্য দিয়ে তার পথ ধুয়ে ফেলার বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক। এটি এটিকে প্রথম ভোক্তা এআইকে স্পষ্টভাবে বুলশিটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষত এটির নিজস্ব।
কম চাটুকার, আরও ঘর্ষণ
এই বছরের শুরুর দিকে, অনেক চ্যাটজিপ্ট ব্যবহারকারীরা লক্ষ্য করেছেন যে এআই অদ্ভুতভাবে সাইকোফ্যান্টিক হয়ে গেছে। আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা নির্বিশেষে, জিপিটি -4 আপনাকে চাটুকার, ইমোজিস এবং উত্সাহী অনুমোদনের সাথে ঝরনা করবে। এটি কোনও সরঞ্জামের চেয়ে কম ছিল এবং লাইফ কোচ বেশি ছিল, ইতিবাচকতার জন্য প্রোগ্রাম করা একটি সম্মত ল্যাপডগ।
এটি জিপিটি -5 দিয়ে শেষ হয়। ওপেনএআই বলেছে যে এই লোক-আনন্দদায়ক আচরণ এড়াতে মডেলটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ছিল। এটি করার জন্য, ইঞ্জিনিয়াররা এটিকে কী এড়াতে হবে তার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, মূলত এটি সাইকোফ্যান্ট না হিসাবে শেখায়। তাদের পরীক্ষায়, এই অত্যধিক চাটুকার প্রতিক্রিয়াগুলি সময়ের 14.5% থেকে 6% এরও কম হয়ে গেছে। ফলাফল? জিপিটি -5 আরও সরাসরি, কখনও কখনও ঠান্ডা। তবে ওপেনই জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি করার ক্ষেত্রে, এর মডেলটি প্রায়শই সঠিক।
“সামগ্রিকভাবে, জিপিটি – 5 কম কার্যকরভাবে সম্মতিযুক্ত, কম অপ্রয়োজনীয় ইমোজি ব্যবহার করে এবং জিপিটি – 4 ও এর তুলনায় ফলো -আপগুলিতে আরও সূক্ষ্ম এবং চিন্তাশীল,” ওপেনএআই দাবি করে। “এটি ‘এআইয়ের সাথে কথা বলার’ মতো কম অনুভব করা উচিত এবং পিএইচডি -স্তরের গোয়েন্দাগুলির সাথে সহায়ক বন্ধুর সাথে চ্যাট করার মতো আরও বেশি কিছু হওয়া উচিত।”
তিনি “এআই রেসের আরেকটি মাইলফলক” বলে অভিহিত করেছেন, এআই বিষয়বস্তু যাচাইকরণ সংস্থা কপিলিক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অ্যালন ইয়ামিন বিশ্বাস করেন যে একটি নম্র জিপিটি -5 ভাল “সত্য, সৃজনশীলতা এবং বিশ্বাসের সাথে সমাজের সম্পর্কের জন্য”।
ইয়ামিন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমরা এমন একটি যুগে প্রবেশ করছি যেখানে মনগড়া থেকে পৃথক সত্য, অটোমেশন থেকে লেখক, আগের চেয়ে আরও শক্ত এবং আরও প্রয়োজনীয় হবে,” ইয়ামিন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “এই মুহুর্তটি কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দাবি করে না, তবে এআই কীভাবে ব্যবহৃত হয় তার চারপাশে চিন্তাশীল, স্বচ্ছ সুরক্ষার অবিচ্ছিন্ন বিবর্তন।”
ওপেনই বলেছেন যে জিপিটি -5 “হ্যালুসিনেট” বা আত্মবিশ্বাসের সাথে থাকার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ওয়েব অনুসন্ধান-সক্ষমযোগ্য অনুরোধগুলিতে, সংস্থাটি বলেছে যে জিপিটি -5 এর প্রতিক্রিয়াগুলি জিপিটি -4O এর চেয়ে সত্যিকারের ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা 45% কম। এর উন্নত “চিন্তাভাবনা” মোড ব্যবহার করার সময়, এই সংখ্যাটি সত্যিকারের ত্রুটিগুলিতে 80% হ্রাসে লাফিয়ে যায়।
গুরুতরভাবে, জিপিটি -5 এখন অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করা এড়িয়ে চলে, পূর্ববর্তী মডেলগুলি উদ্বেগজনক আত্মবিশ্বাসের সাথে করেছিল। কখন থামতে হবে তা জানে। এটি এর সীমা জানে।
আমার গ্রীক বন্ধু যিনি জনসাধারণের চুক্তির খসড়া তৈরি করেন তা অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে। অন্যরা অবশ্য এআই দ্বারা নিজেকে হতাশ করতে পারে যা কেবল তারা কী শুনতে চায় তা তাদের আর বলে না। তবে এটি স্পষ্টতই এই সততা যা অবশেষে এটিকে এমন একটি সরঞ্জাম তৈরি করতে পারে যা আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করতে পারি, বিশেষত স্বাস্থ্য, আইন এবং বিজ্ঞানের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে।