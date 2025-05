বৃহত লাইব্রেরিতে সংলগ্ন সবুজ স্থান | হাইড্রো-কোয়েবেকে জমি বিক্রির বিরুদ্ধে একত্রিতকরণ

বড় লাইব্রেরিতে সংলগ্ন জমিতে হাইড্রো-কোয়েবেক রূপান্তর অবস্থানের বিরোধিতা করার জন্য শনিবার বিকেলে শহরতলিতে মন্ট্রিয়ালে জড়ো হওয়া এক শতাধিক বিক্ষোভকারী “ব্যানকিউ গার্ডেন বিক্রয়ের জন্য নয়”।

খাতের নাগরিক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী, সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভিনেতা নির্বাচিত কর্মকর্তারা: সকলেই কুইবেক ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভস (বিওএনকিউ) এর উত্তরে লন ফিল্ডে একত্রিত হয়েছিল।

“কোন সংস্থায়, কোন শহরে আমরা একটি লাইব্রেরির পাশের বৈদ্যুতিক পোস্ট দেখতে পারি?” “বিক্ষোভ চলাকালীন একটি বক্তৃতার সময় গাইলাইন বাউড্রিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।” লাইব্রেরিয়ান হিসাবে আমার প্রায় 30 বছরের অনুশীলনের সময়, আমি বিশ্বজুড়ে শত শত গ্রন্থাগার এবং সংরক্ষণাগার কেন্দ্রগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি কখনও দেখিনি, “তিনি বলেছিলেন।

ফটো চার্লস উইলিয়াম পেলেটিয়ার, বিশেষ সহযোগিতা গ্রন্থাগারিক গাইলাইন বিউড্রি জমি বিক্রিতে ক্ষিপ্ত ছিলেন।

জমিটি বেশ কয়েক মাস ধরে হাইড্রো-কোয়েবেকের ভিউফাইন্ডারে রয়েছে: ক্রাউন সংস্থার জন্য, এটি একটি নতুন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াকরণ অবস্থান খাড়া করার জন্য শহরতলির মন্ট্রিয়ালের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান, এটি খাতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয়।

এটি গত ফেব্রুয়ারিতে ক্রাউন সংস্থা এটি তৈরি করেছিলঘোষণা, তবে সংস্কৃতিমন্ত্রী ম্যাথিউ লাকোম্বে এখনও ডিক্রিটিতে BANQ তার জমি হাইড্রো-কোয়েবেকে বিক্রি করার অনুমোদনের অনুমোদনের স্বাক্ষর করেননি।

শনিবারের বিক্ষোভের উদ্দেশ্য: এটিকে বিরত করা।

বিওএনকিউ-সিএসএন থেকে শ্রমিক ও ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অনুসারে, বৃহত গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাঙ্গনের প্রসারণের অনুমতি দেওয়ার জন্য এর উত্স থেকে অনিচ্ছাকৃত রেখে দেওয়া হয়েছিল। সাইটে ইউনিয়নের সভাপতি জানিয়েছেন, গ্রন্থাগার সংরক্ষণাগারগুলিকে হুমকির পাশাপাশি এর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পেশার ক্ষতির জন্য এর বিক্রয় করা হবে।

ইউনিয়ন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিতে যেমন নগর কৃষি প্রকল্পগুলি সামাজিক পুনর্নির্মাণের প্রচারের প্রচারের জন্য অনেক উদ্যোগ হয়েছিল।

গ্রন্থাগার এবং বাগানটি সেক্টরের অনেক বাসিন্দার যেমন গিসালাইন রায় এর দৈনন্দিন জীবনের অংশ। “আমরা বিমানবন্দর থেকে আগত সমস্ত লোকের কথাও ভাবি, এবং যারা কেবল পৌঁছানোর সময় দেখবেন,” তিনি নির্জন হয়ে বিপরীতে অবস্থিত মন্ট্রিল কোচ স্টেশনটির দিকে ইশারা করে।

ফটো চার্লস উইলিয়াম পেলেটিয়ার, বিশেষ সহযোগিতা শনিবার এই সেক্টরের বাসিন্দা গিসলাইন রায় শনিবার বড় গ্রন্থাগারের প্রতি তার ভালবাসা প্রদর্শন করতে এসেছিলেন।

তাঁর পত্নী, এই বহু বিক্ষোভকারীদের মতো যারা এই সংঘবদ্ধকরণের সময় বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁর অংশের জন্য বেনকিউ এবং তার রাষ্ট্রপতি এবং জেনারেল এবং জেনারেল মেরি গ্রাগোয়ার এই প্রস্তাবের সাথে একমত রয়েছেন।

গত ডিসেম্বরে, বৃহত গ্রন্থাগারের মা লিস বিসনেট, হাইড্রো-কোয়েবেক প্রকল্পের একটি খোলা চিঠিতে তার প্রাণবন্ত বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন, যা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বের আরও ছয়জন ব্যক্তিত্ব দ্বারা স্বাক্ষরিত।

শক্তি চাহিদা

হাইড্রো-কোয়েবেকের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিদ্যুতের শহরতলিতে মন্ট্রিল সেক্টরকে পরিবেশন করা বেরি পোস্টটি শীঘ্রই আর চাহিদা বাড়িয়ে তুলবে না।

বিক্ষোভে উপস্থিত একদল শিক্ষার্থীর মতে এমন একটি সমস্যা যা অন্যকে লুকিয়ে রাখে।

“I know that the demand has increased, but it might be necessary to encourage the reduction of our consumption instead of just always wanting to build more,” said Catherine Lamoureux-Schmidt, who frequents the Cégep du Vieux Montréal and who very often goes to the large library.

ফটো চার্লস উইলিয়াম পেলেটিয়ার, বিশেষ সহযোগিতা ক্যাথরিন ল্যামোরাক্স-শ্মিট, ফ্রেডেরিক দাউস্ট, করিনে সরসিন এবং আনাস গৌপিল প্রায়শই প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন সবুজ জায়গার অধ্যয়ন বা সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রায়শই বড় গ্রন্থাগারটি ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন বৃহত বৃহত বৃহ তোলে establ

যাইহোক, বেরির অবস্থানটি “এর দরকারী জীবনকাল” এ পৌঁছেছে, হাইড্রো-কোয়েবেক নির্দিষ্ট করে। শুক্রবার, মন্ট্রিল প্রকল্পের শীর্ষে ভ্যালারি প্ল্যান্টের উত্তরসূরি লুস রাবুইন আনুষ্ঠানিকভাবে হাইড্রো-কোয়েবেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অন্যান্য সাইটগুলি অনুসন্ধান করা উচিত।

নাগরিকদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রদর্শনের জন্য এই জেলার সংহতি ডেপুটি, ম্যানন ম্যাসি, তেরে টেরেবোনের পিকিউ ডেপুটি, ক্যাথেরিন জেন্টিলকোরও বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন।